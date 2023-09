Beste DFB-Pokal Wetten zu den Nachholspielen

Beste Wetten zum DFB-Pokal: 1. Runde Nachholspiele

DFB-Pokal Wetten: Bayern mit nächstem Kantersieg?

Mit dem 7:0 gegen den VfL Bochum in der Bundesliga kam der FC Bayern 2023/24 erstmals so richtig ins Rollen. Was bedeutet das für die DFB-Pokal Wetten, wenn am Dienstagabend Preußen Münster auf die Roten wartet?