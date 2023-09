Daznbet Sportwetten Test und Erfahrungen

Wir haben den Wettanbieter DAZN Bet genauer unter die Lupe genommen und ihn in verschiedenen Kategorien wie Wettangebot, Quoten, Live-Wetten, App getestet.

Die Herkunft von DAZN Bet liegt natürlich nahe - der Buchmacher gehört zum Online-Streaming-Dienst DAZN.

Während das Unternehmen zum Beispiel auf dem britischen Wettmarkt schon früher auftauchte (Mai 2022), ist der Deutschland-Launch für Herbst 2023 geplant. Was sich bereits für DAZN.bet Deutschland erahnen lässt, schildern wir in diesem Testbericht.

DAZN Bet Erfahrungen

Da DAZNBet.de noch nicht online ist, stützen sich unsere DAZN Bet Erfahrungen auf Einblicke, die wir bereits bekommen haben.

Herzstück von DAZN Bet sind die Fußballwetten. Egal ob Länder, Wettbewerbe oder Wettmärkte, hier hat der Bookie enorm viel auf dem Kasten.

Etwas besser könnten die Wettquoten in Deutschland sein. Mit einem Quotenschlüssel von 94 % in der Bundesliga und 93 % in der 2. Bundesliga versetzt man keine Berge.

Top ist die deutsche DAZN Sportwetten App, die als App Download für iOS und Android verfügbar sein wird. Diese weiß in puncto Übersicht und Benutzerfreundlichkeit zu überzeugen.

DAZN Bet Bonus

Was einen DAZN Bet Sportwetten Bonus für Neukunden angeht, ist bereits durchgesickert, dass es sich um einen Wettbonus von bis zu 100 € handeln wird.

Dazu wird es vor allem für Kunden mit DAZN-Live-Streaming-Account zahlreiche Aktionen wie Freebets geben wird. Wer seine beiden Konten verbindet, startet mit einer 25 € Freebet.

Bestandskunden dürfen sich dazu über Super-Quoten für ausgewählte Spiele in der Bundesliga freuen.

DAZN Bet Geschichte

Der Buchmacher DAZN Bet ist ein Produkt der Kooperation zwischen Online-Streaming-Dienst DAZN und dem Glücksspielunternehmen und Content Provider Pragmatic Group aus Gibraltar.

Die Fäden haben bei DAZN.bet Experten aus dem Online-Sportwetten-Bereich in der Hand. Der aktuelle CEO Mark Kemp war etwa bei einem irischen Wettanbieter und auch im britischen Glücksspielkonzern Entain plc. (Besitzer von bwin und Sportingbet) tätig.

DAZN Bet Sportwetten Angebot

Es gibt zwar in Deutschland aufgrund der Richtlinien der deutschen Lizenz, DAZN Bet holt aber das Beste heraus. Wie die Top-Bookies Bet365 und bwin stehen zwischen 20 und 25 Sportarten zur Auswahl.

Der Bogen spannt sich von populären Sportarten wie Fußball, Tennis, Eishockey, Basketball bis zu Randsport wie Aussie Rules, Wintersport oder Snooker.

Sportarten unabhängig, kann sich das Angebot an Wettbewerben und Wettmärkten sehen lassen. Auch in diesem Punkt steht DAZN.bet den Traditionsbuchmachern in nichts nach.

DAZN Bet Live-Wetten

Im Bereich Live-Wetten kann der Wettanbieter reüssieren. Es kommen alle wichtigen Sportarten zum Zug. An vorderster Front stehen natürlich Fußball und Tennis. Und auch hier kommen Fans von Randsportarten auf ihre Kosten.

Was die Wettmärkte angeht, hat DAZN Bet genügend in petto, an die Werte von Bet365 kommt man jedoch nicht heran.

Von der Gestaltung her, weiß die Live-Wetten-Seite auch zu gefallen, gibt es doch pro Live-Partie Statistiken und eine Live-Animation, die über das aktuelle Geschehen informiert.

DAZN Bet Wettquoten

Die Wettquoten lassen leider etwas zu wünschen übrig. Es gibt zwar Quotenboots, aber diese können auch nicht ganz darüber hinwegtrösten.

Im Top-Fußball-Ligen Europas kommt bei den 3-Weg-Wetten ein Quotenschlüssel von 94 % zur Anwendung. Hier kommen viele Konkurrenten zumindest auf 95 %.

Auch abseits des Fußballs hinkt DAZN.bet im Vergleich etwas nach. Tennis erreicht etwa ebenso meist 94 %, Eishockey nur 92 %.

Ist DAZN Bet seriös?

Das können wir auf jeden Fall bejahen. Die deutsche Lizenz hat man bereits in der Tasche. Dazu sind bei DAZN Bet Sportwetten-Profis am Werk. Natürlich garantiert auch der Streaming-Dienst DAZN absolute Seriosität.

DAZN Bet Zahlungsoptionen

So wie es aussieht, beschränkt sich DAZNBet auf eine kleine Auswahl an Zahlungsmittel. Populäre Einzahlungsvarianten wie PayPal, Kreditkarte (VISA, Mastercard) oder Paysafecard werden verfügbar sein.

Darüber hinaus gibt es noch Skrill, Trustly und Neteller. Für Auszahlungen können alle verfügbaren Methoden herangezogen werden. Alle Zahlungsmittel sind übrigens spesenfrei.

DAZN Bet Kundenservice

Beim Kundenservice wird DAZN Bet Deutschland gemäß dem britischen Pendant wohl mit einem Kontaktformular/Mailadresse und einem Live-Chat aufwarten - und das natürlich in deutscher Sprache. Zusätzlich könnte noch eine Telefon-Hotline zur Auswahl stehen.

DAZN Bet App

Der Wettanbieter wird in auf DAZNBet.de mit einer Native App für iOS und Android an den Start gehen. Was wir bereits sagen können: Die App besticht durch Übersicht und Benutzerfreundlichkeit. Als weitere Option bietet sich noch die obligatorische mobile Version der Webseite in einem beliebigen Browser an.

DAZN Bet Bewertung

Die Aussichten für DAZN Bet sind im Großen und Ganzen sehr gut. Deutsche Tipper dürfen sich auf ein breites und qualitatives Wettprogramm und Live-Wetten-Angebot freuen.

Dazu wird der Buchmacher nicht mit Promotions wie Freebets oder Bonus Aktionen geizen.

Wo sich DAZN.bet noch steigern könnte, sind die Wettquoten, die aktuell nicht zu den besten gehören und die Anzahl an Zahlungsmitteln.

In puncto Bonus warten wir noch mit einem Urteil, stehen doch die Bonusbedingungen noch nicht fest.

FAQ

Wie seriös ist DAZN Bet?

DAZN Bet hat den renommierten Online-Streaming-Dienst DAZN im Rücken, eine deutsche Lizenz und viele wetterfahrene Entscheidungsträger in seinen Reihen. Seriosität und Sicherheit sind damit gegeben.

Verfügt DAZN.bet über die deutsche Lizenz?

Ja. Der Buchmacher konnte sich bereits die deutsche Lizenz sichern und bereitet nun seinen Launch in Deutschland vor.

Wann geht DAZN Bet Deutschland online?

Der Start in Deutschland ist für Herbst 2023 geplant. Wenn es so weit ist, werden wir selbstverständlich darüber berichten.

Wie sieht der DAZN Bet Bonus aus?

Was bereits wissen, ist, dass es ein Bonus bis 100 € sein wird. Genauere Infos liefern wir nach, sofern die Bonusbedingungen feststehen.