bet365 6-Fach Challenge: Spielplan 22./23. November mit Top-Duellen der Bundesliga

SPORT1 Betting 21.11.2025 • 16:21 Uhr Der Spielplan der bet365 „6-Fach Challenge“ für das Wochenende 22./23. November steht fest. Erfahre alles über die Bundesliga-Partien, die Regeln des kostenlosen Tippspiels und die gestaffelten Geldpreise, die auf die Teilnehmer warten. (18+ | AGB gelten)

Spitzenduelle und Derby-Fieber: Fußballfans können sich auf eine brisante Auswahl an Bundesliga-Partien freuen, die den Kern der aktuellen „6-Fach Challenge“ von bet365 bilden. Wer sechs exakte Endergebnisse vorhersagt, hat die Chance auf den 100.000 € Hauptgewinn.

Nachdem der Online-Wettanbieter bet365 sein populäres Tippspiel, die „6 Scores Challenge“, unter dem Namen „6-Fach Challenge“ erfolgreich für deutsche Kunden eingeführt hat, steht nun der Spielplan für das kommende Fußball-Wochenende fest.

Die Auswahl der sechs Spiele, deren korrekte Endergebnisse (nach 90 Minuten) vorhergesagt werden müssen, konzentriert sich diesmal fast ausschließlich auf die deutsche Bundesliga und bietet einige hochkarätige Begegnungen.

Die Partien im Detail: Der Startschuss am Samstag

Der Wettbewerb beginnt am Samstag, den 22. November 2025, mit einer Konzentration auf die klassischen Bundesliga-Anstoßzeiten.

Um 15:30 Uhr stehen gleich drei packende Spiele auf dem Plan, die den Teilnehmern der Challenge bereits früh am Wochenende alles abverlangen werden:

VfL Wolfsburg vs Bayer Leverkusen: Ein Duell mit Europapokal-Ambitionen. Leverkusen ist oft für offensive Feuerwerke bekannt, während Wolfsburg stets eine heimstarke Mannschaft stellt. Ein schwer vorhersehbares Spiel für die Tipper.

Ein Duell mit Europapokal-Ambitionen. Leverkusen ist oft für offensive Feuerwerke bekannt, während Wolfsburg stets eine heimstarke Mannschaft stellt. Ein schwer vorhersehbares Spiel für die Tipper. Bayern München vs SC Freiburg: Auf dem Papier ein Pflichtsieg für den Rekordmeister, doch die Freiburger sind in der Lage, jeden Gegner zu ärgern. Hier gilt es, die genaue Tordifferenz präzise einzuschätzen.

Auf dem Papier ein Pflichtsieg für den Rekordmeister, doch die Freiburger sind in der Lage, jeden Gegner zu ärgern. Hier gilt es, die genaue Tordifferenz präzise einzuschätzen. Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart: Ein Klassiker zwischen zwei Teams mit enormer Offensivkraft. Tore scheinen hier garantiert, was die genaue Ergebnisvorhersage besonders knifflig macht.

Der Samstagabend hält mit dem späten Spiel um 18:30 Uhr einen weiteren Höhepunkt bereit:

1. FC Köln vs Eintracht Frankfurt: Dieses Traditionsduell verspricht Leidenschaft und Derby-Atmosphäre. Häufig sind solche Spiele von Kampf und knappen Ergebnissen geprägt, was ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl bei der Prognose erfordert.

Die Entscheidungen am Sonntag

Die letzten beiden Partien, die für die „6-Fach Challenge“ relevant sind, finden am Sonntag, den 23. November 2025, statt und könnten über die Verteilung der Geldpreise entscheiden.

RB Leipzig vs Werder Bremen (15:30 Uhr): Eine Begegnung zwischen einem Top-Team der Liga und einem ambitionierten Bremer Team. Leipzig ist zu Hause schwer zu schlagen, doch Bremen hat das Potenzial für Überraschungen.

Eine Begegnung zwischen einem Top-Team der Liga und einem ambitionierten Bremer Team. Leipzig ist zu Hause schwer zu schlagen, doch Bremen hat das Potenzial für Überraschungen. St. Pauli vs 1. FC Union Berlin (17:30 Uhr): Dieses Spiel sticht heraus, da es das einzige ausgewählte Duell ist, das nicht in der Bundesliga stattfindet (Annahme: St. Pauli ist in der 2. Bundesliga oder das Spiel findet im Rahmen eines Pokalwettbewerbs statt, je nach Ligazugehörigkeit in der Saison 2025/2026). Es stellt für viele Tipper womöglich die größte Unbekannte dar und könnte somit das Zünglein an der Waage für den 100.000 € Jackpot sein.

Frist und Teilnahmehinweis

Alle Teilnehmer müssen ihren Tipp für die sechs ausgewählten Spiele vor dem Anpfiff der ersten Partie, also vor Samstag, 22. November 2025, 15:30 Uhr (CET), über den dafür vorgesehenen Bereich auf der bet365-Plattform abgegeben haben. Bis zu diesem Zeitpunkt können eingereichte Tipps noch bearbeitet werden.

Die „6-Fach Challenge“ im Überblick: Regeln, Preise und Chance auf 100.000 €

Die „6-Fach Challenge“ hat sich schnell als ein kostenloses Tippspiel (Free-to-Play) etabliert, das Fußballfans die spannende Gelegenheit bietet, wöchentlich die exakten Endergebnisse (nach 90 Minuten) von sechs ausgewählten Partien vorherzusagen. Die Teilnahme erfordert keinen Einsatz und ist für alle berechtigten Kunden zugänglich.

Im Fokus steht der attraktive Hauptgewinn von bis zu 100.000 €. Dieser Jackpot wird ausgezahlt, wenn einem Spieler das Kunststück gelingt, sechs korrekte Ergebnisse vorherzusagen. Sollten mehrere Spieler dieses Ziel erreichen, wird der Höchstbetrag gleichmäßig unter ihnen aufgeteilt.

Das Spiel belohnt Tipper aber bereits für weniger erfolgreiche Vorhersagen mit gestaffelten Trostpreisen:

Drei korrekte Ergebnisse: 5 € (Fixer Betrag)

5 € (Fixer Betrag) Vier korrekte Ergebnisse: 20 € (Geteilter Preispool)

20 € (Geteilter Preispool) Fünf korrekte Ergebnisse: 200 € (Geteilter Preispool)

Es ist wichtig zu beachten, dass pro Spielwoche nur eine einzige Tippabgabe pro Person zulässig ist, um die Integrität des Spiels zu gewährleisten. Alle Gewinne werden gutgeschrieben, sobald das Ergebnis des letzten relevanten Spiels bekannt ist. Mit der „6-Fach Challenge“ bietet bet365 somit eine wöchentliche, spannende Herausforderung ohne Einsatzrisiko, die die Fußball-Wochenenden zusätzlich aufwertet.

Werte dein Fußballwochenende auf: ➡️ Hier zur bet365 6-Fach Challenge >>