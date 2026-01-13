bet365 Boosts: Stuttgart vs. Frankfurt Tipps | Quoten bis 7.00

SPORT1 Betting 13.01.2026 • 10:00 Uhr Heute Bundesliga-Action: VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt! ⚽ Entdecke die besten bet365 Wett Boosts für Undav, Uzun & Co. Jetzt Top-Quoten sichern!

Unter Flutlicht kommt es in der MHPArena zum packenden Duell zweier Europapokal-Aspiranten: Der VfB Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt. Nach dem beeindruckenden 4:1-Sieg des VfB in Leverkusen am vergangenen Wochenende strotzen die Schwaben vor Selbstbewusstsein. Doch die Eintracht hat sich beim 3:3 gegen Dortmund ebenfalls torhungrig präsentiert.

Für dieses Highlight hat bet365 die Quoten massiv nach oben geschraubt. Wir analysieren die Wett Boosts und verraten dir, warum die Statistik diesmal für Überraschungen sprechen könnte.

Die exklusiven bet365 Wett-Boosts im Überblick

Wett-Markt Details Alte Quote Boost Quote Torschütze Deniz Undav erzielt das 1. Tor 4.75 5.50 Ergebnis-Kombi Sieg Frankfurt & Beide Teams treffen (BTTS) 6.50 7.00 Konfigurator 1 Sieg VfB, Tor Undav & BTTS 4.20 4.75 Konfigurator 2 Sieg VfB, Tor Jamie Leweling & Über 2 Tore 5.50 6.00 Konfigurator 3 X2 (Remis/SGE), Tor Can Uzun & BTTS 6.00 6.50 Tor-Spektakel BTTS & Über 1.5 Tore in JEDER Halbzeit 4.20 4.75

18+ | AGB gelten | Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de. Quotenstand: 12.01.2026, 16:00 Uhr. Quoten können variieren.

Bundesliga Experten Tipps zum 17. Spieltag: Warum sich diese Boosts heute lohnen

Der „Undav-Faktor“ (Quote 5.50 / 4.75)

Deniz Undav ist aktuell in bestechender Form und mit 9 Saisontoren Stuttgarts Lebensversicherung. Dass er das erste Tor erzielt (5.50) oder im Verbund mit einem Heimsieg trifft (4.75), ist statistisch hochgradig untermauert: Undav benötigt aktuell nur 80 Minuten pro Torbeteiligung.

Die „Can Uzun“-Überraschung (Quote 6.50)

Frankfurts Toptalent Can Uzun hat sich festgespielt. Mit 6 Toren und 3 Vorlagen ist er der Topscorer der SGE. Da Stuttgart zwar offensiv glänzt, defensiv aber oft Räume anbietet, ist der Boost auf ein Tor von Uzun kombiniert mit einer „Doppelten Chance X2“ ein echter Geheimtipp für Value-Jäger.

Das Tor-Festival (Quote 4.75)

In Spielen mit Frankfurter Beteiligung fielen diese Saison in Auswärtsspielen im Schnitt fast fünf Tore. Der Boost „Über 1.5 Tore in jeder Halbzeit & BTTS“ zielt genau auf diesen Trend ab. Wer ein klassisches 2:2 oder einen Schlagabtausch wie das 3:3 gegen Dortmund erwartet, findet hier den perfekten Markt.

