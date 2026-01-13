bet365 Wett-Boosts: Dortmund vs. Bremen Tipps | Quoten bis 6.50

SPORT1 Betting 13.01.2026 • 10:45 Uhr BVB empfängt Werder Bremen! ⚽ Analysiere die bet365 Wett Boosts für Beier, Guirassy & Nmecha. Alle Tipps & Top-Quoten zum 17. Spieltag hier.

Der Abschluss der Hinrunde führt den SV Werder Bremen in den „Tempel“. Während Borussia Dortmund (Platz 2) mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten will, kämpft Werder gegen den Abwärtstrend von fünf sieglosen Spielen in Folge. Nach dem torreichen Remis gegen Frankfurt am Wochenende ist die BVB-Offensive heißgelaufen – und bet365 liefert passend dazu die Quoten-Boosts.

Wir haben die Märkte gecheckt: Warum bieten Maximilian Beier, Serhou Guirassy und Felix Nmecha heute den besten Value?

Die bet365 Wett-Boosts am 13.01.2026

Wett-Markt Details Alte Quote Boost Quote Top-Talent Maximilian Beier erzielt das 1. Tor 6.00 6.50 Dominanz BVB gewinnt beide Spielhälften 3.00 3.25 Konfigurator 1 Sieg BVB, Tor Guirassy & Beide Teams treffen (BTTS) 3.25 3.50 Konfigurator 2 HZ/EE: Dortmund, Tor Beier & Über 3 Tore 5.00 5.50 Konfigurator 3 HZ/EE: Dortmund, BVB trifft in beiden Hälften & Ü3 Tore 3.60 3.75 Power-Mittelfeld Sieg BVB, Tor Felix Nmecha & Über 2 Tore 4.50 5.00

Insider-Analyse: Warum sich diese Boosts lohnen

1. Maximilian Beier: Der Mann der frühen Tore (Quote 6.50 / 5.50)

Maximilian Beier hat am vergangenen Spieltag gegen Frankfurt erneut seine Kaltschnäuzigkeit bewiesen. Er profitiert enorm von den Räumen, die Zielspieler Guirassy schafft. Da Bremen defensiv oft Abstimmungsprobleme in der Anfangsphase hat (schon 28 Gegentore in dieser Saison), ist Beier als erster Torschütze eine statistisch starke Wahl.

2. Die „Halbzeit-Dominanz“ (Quote 3.25 / 3.75)

Dortmund ist im Signal Iduna Park eine Macht. Trainer Niko Kovac lässt sein Team meist extrem druckvoll starten. Werder Bremen wirkt nach der unfreiwilligen Pause (Spielabsage gegen Hoffenheim) oft etwas eingerostet. Der Boost darauf, dass der BVB beide Hälften gewinnt, spiegelt die aktuelle Klassen-Differenz wider.

3. Felix Nmecha als „X-Faktor“ (Quote 5.00)

Felix Nmecha rückt unter Kovac immer wieder gefährlich in den gegnerischen Strafraum auf. Mit seiner Kopfballstärke und Fernschuss-Qualität ist er bei Standards eine ständige Gefahr. Da Werder sich oft auf Guirassy und Adeyemi konzentriert, ergeben sich für Nmecha Räume aus der Tiefe. Ein Heimsieg kombiniert mit einem Nmecha-Tor bringt eine attraktive 5.00er Quote.

Tipps für deine Dortmund-Wette

Vorzeitige Auszahlung: Wie gewohnt zahlt bet365 deine Siegwette sofort aus, wenn der BVB mit 2 Toren führt . Bei der Offensivwucht von Guirassy und Beier ein wichtiges Sicherheitsnetz.

Wie gewohnt zahlt bet365 deine Siegwette sofort aus, wenn der BVB mit . Bei der Offensivwucht von Guirassy und Beier ein wichtiges Sicherheitsnetz. Kombi-Boost: Wer das Dienstags-Parallelspiel (Stuttgart vs. Frankfurt) mit Dortmund kombiniert, kann seinen Gewinn durch den bet365 Kombi-Bonus weiter steigern.

