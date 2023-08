Borussia Dortmund Meister Quoten

BVB Meister Wettquoten der Buchmacher:

Borussia Dortmund Meister Quote 6.00 @ Bet365

Borussia Dortmund Meister Quote 5.00 @ Bwin

Borussia Dortmund Meister Quote 5.00 @ Oddset

Borussia Dortmund Meister Quote 7.50 @ Betano

Borussia Dortmund Meister Quote 5.50 @ Bet-at-home

Zum letzten Mal holte Borussia Dortmund in der Saison 2011/12 die Schale. Seitdem regiert Bayern München. In der vergangenen Saison war der BVB ganz knapp dran, die Bayern vom Thron zu stoßen.

Doch am letzten Spieltag haben die Dortmunder als Tabellenführer die Schale noch verspielt. Kann sich der BVB mit einem Jahr Verspätung den Titel holen?

Zwar ist Borussia Dortmund bei den Deutscher Meister Wettquoten vor Saisonbeginn nur die Nummer 2 hinter Titelfavorit Bayern München und deutlich vor RB Leipzig angesiedelt, dennoch gibt es Argumente, warum der BVB am Ende ganz oben stehen könnte.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war der BVB die beste Mannschaft der Bundesliga: 12 Siege, 4 Remis und nur eine Niederlage. Allein in der Rückrunde erzielte Dortmund 52 Tore - deutlich mehr als die Bayern und Leipzig. Zudem war der BVB auch noch die beste Heimmannschaft in der vergangenen Saison.