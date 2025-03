Buchmacher Prognose: Gelingt Leverkusen gegen Bayern Comeback?

SPORT1 Betting 11.03.2025 • 07:00 Uhr Der FC Bayern reist mit einem 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nach Leverkusen. Gelingt der Werkself auch ohne Topstar Florian Wirtz ein Comeback?

3:0 - In der Allianz Arena hätte es vor sechs Tagen nicht deutlicher ausgehen können. Der FC Bayern dominierte Bayer Leverkusen nach Belieben und hätte das Hinspiel im Champions League Achtelfinale noch höher gewinnen können.

Vor dem Rückspiel am heutigen Dienstag spricht also alles für den deutschen Rekordmeister. Zumal die Werkself auch noch wochenlang auf Superstar Florian Wirtz verzichten muss.

Ist unter diesen Vorzeichen ein Comeback überhaupt denkbar? Was sagt die Statistik und wie schätzen die Buchmacher die Lage ein?

Bochum als Münchner Warnung vor Leverkusen - Bayern

Der vergangene Bundesliga-Spieltag zeigt, dass sich der FC Bayern vor dem Gastspiel in Leverkusen nicht zu sicher fühlen kann. Gegen den VfL Bochum führte die B-Elf noch ungefährdet mit 2:0, ehe eine rote Karte für Joao Palhinha das Spiel komplett kippen ließ.

Drei Tore in Folge schenkte der abstiegsbedrohte VfL den Münchnern ein. Immerhin: Da Bayer zeitgleich sein Heimspiel gegen Werder Bremen verlor, hatte das in der Liga keine ernsthaften Auswirkungen für die Roten.

Aus statistischer Sicht wäre es dennoch eine kleine Sensation, wenn Leverkusen doch noch das Comeback und Weiterkommen schaffen sollte. Denn erst viermal in der Champions League Geschichte gelang einem Team nach einer Niederlage mit drei oder mehr Gegentoren im Hinspiel noch der Einzug in die nächste Runde.

Von 2017 bis 2019 war dreimal in Folge der FC Barcelona involviert, 2003/04 war es Deportivo La Coruna gegen den AC Mailand. Eine deutsche Mannschaft war an einem solchen Spektakel allerdings nie beteiligt.

Doch zugleich lief die Ligaphase für den FC Bayern bekanntlich nicht so gut. Schon zweimal kassierte man in der laufenden Spielzeit hier Niederlagen mit drei Toren Differenz. Weder beim 1:4 in Barcelona noch 0:3 in Rotterdam sah die Kompany-Elf dabei gut aus.

Leverkusen - Bayern Wetten zum Champions League Achtelfinal-Rückspiel

WETT-NEWS BEI SPORT1

Buchmacher sehen in Leverkusen - Bayern Prognose Gäste zu 93% im Viertelfinale

Spannend ist ein Blick auf die Buchmacher Quoten zum Achtelfinal-Rückspiel Bayer Leverkusen - Bayern München. Rechnen wir diese Wettquoten in Wahrscheinlichkeiten um, erhalten wir die Experten-Einschätzung dazu, wer am Ende weiterkommt.

Und nach dem 3:0 im Hinspiel ist die Favoritenrolle hier erwartet klar verteilt. Die Bayern werden von Interwetten zu 92,73 Prozent im Viertelfinale gesehen.

Dementsprechend betragen die Leverkusener Chancen auf ein Weiterkommen via Comeback nur 7,27 Prozent. Angesichts der deutlichen Ausgangslage vor dem deutschen Duell handelt es sich hierbei noch um eine recht hohe Zahl.

In Europa ist Bayer daheim stark, doch Schlüsselspieler Wirtz fehlt

In seinen mittlerweile 33 Europapokalspielen als Bayer-Coach hat Xabi Alonso noch nie zwei Spiele in Folge verloren, was der Werkself für den Dienstagabend Hoffnung machen sollte.

Auch daheim stimmt die Bilanz: In den letzten 13 Europapokal-Heimspielen gab es für Alonso und Co. keine Niederlage, sondern zehn Siege und drei Remis. Ausgerechnet jetzt fehlt aber der eigentlich Unersetzbare.

Denn Florian Wirtz führt seine Mannschaft offensiv im Grunde in jeder Statistik an. Schon 25 Chancen aus dem laufenden Spiel heraus kreierte der Nationalspieler. 19 davon kreierte er sogar unter hohem Gegnerdruck - da kann in der Königsklasse nur Jamal Musiala mithalten.

Dumm für Leverkusens Comeback-Hoffnungen gegen Bayern ist, dass jener Musiala eben fit ist und im Hinspiel eine erstklassige Leistung ablieferte.