Bundesliga 2026: Spielplan & Tipps zur 6-fach Challenge (10./11. Jan)

SPORT1 Betting 09.01.2026 • 14:56 Uhr Der Ball rollt wieder! Meistere die bet365 6-fach Challenge zum Jahresstart. Tippe jetzt die Ergebnisse von Leverkusen, Stuttgart, Bayern & Co. 18+, AGB gelten

Die Winterpause ist Geschichte, die Motoren werden wieder hochgefahren. Wenn am 10. und 11. Januar 2026 die Bundesliga in den Spielbetrieb zurückkehrt, stellt sich für alle Fans sofort die große Frage: Wer hat die freien Tage am besten genutzt? Bei der kostenlosen 6-fach Challenge von bet365 kannst du deine Expertise direkt auf die Probe stellen und die exakten Ergebnisse der ersten Partien des Jahres vorhersagen.

Der Releasestart nach der Weihnachtspause ist traditionell ein Sprung ins Ungewisse. Während einige Teams sofort ihren Rhythmus finden, benötigen andere oft ein paar Wochen, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Genau hier setzt die Herausforderung an. Es gilt, bei sechs ausgewählten Begegnungen den richtigen Riecher für den Endstand nach 90 Minuten zu beweisen.

Der Spielplan: Highlights von Freiburg bis München

Das Programm für das kommende Wochenende bietet eine spannende Mischung aus Traditionsduellen und dem Kampf um die europäischen Plätze. Hier sind die Partien, die für deine Tipps bereitstehen:

Begegnung Termin & Anstoß SC Freiburg v Hamburger SV Samstag, 15:30 St. Pauli v RB Leipzig Samstag, 15:30 Werder Bremen v TSG Hoffenheim Samstag, 15:30 Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart Samstag, 18:30 Borussia M’gladbach v FC Augsburg Sonntag, 15:30 Bayern München v VfL Wolfsburg Sonntag, 17:30

Besonderes Augenmerk liegt am Samstagabend auf dem Top-Spiel in der BayArena. Wenn der amtierende Meister Bayer Leverkusen den VfB Stuttgart empfängt, trifft spielerische Eleganz auf taktische Disziplin – ein Duell, das oft durch Kleinigkeiten entschieden wird. Auch die Rückkehr des Hamburger SV ins Breisgau verspricht nach der Pause eine interessante Standortbestimmung.

FÜR Neukunden: Hier gibt es alle Infos zum Bet365 Angebotscode.

So funktioniert die Teilnahme an der Challenge

Die Teilnahme an diesem Tippspiel ist für berechtigte Kunden komplett kostenlos. Das Ziel ist sportlich ambitioniert: Du musst für alle sechs oben genannten Paarungen das exakte Endergebnis tippen. Wer die „perfekte Sechs“ landet, sichert sich den Hauptpreis der Runde, der unter allen Gewinnern mit der maximalen Trefferquote aufgeteilt wird.

Doch keine Sorge, falls nicht jeder Tipp eine Punktlandung ist. Die Challenge ist so aufgebaut, dass bereits Teilerfolge honoriert werden. Schon ab drei korrekt vorhergesagten Ergebnissen qualifizierst du dich für kleinere Preise aus dem Gesamttopf.

Wichtiger Zeitplan: Deine Vorhersagen müssen zwingend vor dem ersten Anpfiff am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr abgegeben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hast du jedoch die volle Flexibilität: Du kannst deine Tipps jederzeit im Bereich „Extra“ bei bet365 aufrufen und basierend auf den aktuellsten Team-News oder Trainingsberichten anpassen.