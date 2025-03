BVB - Lille: Verrückte Statistiken, aber positive CL Prognose?

BVB - Lille: Das erwarten die Buchmacher

Kann der BVB die starke Heimbilanz ausbauen?

Noch besser ist die Statistik in der Champions League. Von den letzten 16 CL-Heimspielen hat der BVB nur eines verloren (2:3 gegen Barcelona). In dieser CL-Saison stehen die Westfalen zu Hause bei vier Siegen und einem Remis. Lille hingegen hat beide Niederlagen auswärts einstecken müssen.

Sollte der BVB den fünften CL-Heimsieg in dieser Saison einfahren, gäbe es bei den Buchmachern eine Quote von 1.70.

Angstgegner aus Frankreich? Deshalb ist der BVB gewarnt

Die Heimstärke spricht also für den BVB. Und auch das aktuelle Formhoch, zuletzt gab es erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge, kommt den Westfalen gelegen.

Sollte Lille auch in Dortmund einen Treffer erzielen können, gibt es bei Interwetten eine Quote von 1.50.

Player to watch: Guirassy vs. David

Guirassy führt die Torjägerliste mit zehn Treffern an. Hinzu kommen drei Vorlagen. Damit war er in sieben von acht Spielen mindestens an einem Treffer direkt beteiligt. Sollte der BVB-Stürmer auch gegen Lille treffen, bietet Interwetten eine Quote von 2.15.