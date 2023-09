Champions League Gruppen 2023: Wer sind die Favoriten?

Champions League Gruppe A – Klarer Fall für den FCB

In der Gruppe A führt wohl kein Weg an den Bayern vorbei. Die zweite Kraft ist Manchester United, doch die Red Devils scheinen keine Gefahr für den FCB im Kampf um Platz 1 zu sein.

Champions League Gruppe B – Arsenal und dann

So wie die Bayern in Gruppe A geht Arsenal in Gruppe B als der Top-Favorit an den Start.