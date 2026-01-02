Darts WM Halbfinale Quoten: Searle & Anderson im Fokus

SPORT1 Betting 02.01.2026 • 13:00 Uhr Wie stehen die Chancen von Searle und Anderson im Darts WM Halbfinale? Hier gibt es den Wettquoten-Check und interessante Außenseiter-Tipps!

Ryan Searle und Gary Anderson werden im Halbfinale der Darts WM 2026 als Außenseiter gehandelt. Doch wie stehen die Chancen? Hier gibt es den Wettquotencheck + Tipps zu den Spielen am heutigen Freitag (02.01.2026)

Die Darts WM 2026 befindet sich in der entscheidenden Phase des Turniers. Mit Luke Littler - Ryan Searle und Gian van Veen - Gary Anderson steigen am heutigen Freitag (02.01.2026) die beiden Halbfinalspiele.

Laut den Wettquoten in der Interwetten App ergibt sich eine klare Situation. Searle wird gegen Darts WM 2026 Top-Favorit “The Nuke” als klarer Außenseiter gehandelt, während Anderson beim Showdown mit van Veen ebenfalls die deutlich höhere Quote aufweist.

Doch wie stehen die Chancen der beiden erfahrenen Spieler gegen die beiden jüngeren Top-Player? Hier gibt es den Wettquotencheck aus Sicht von “Heavy Metal” und dem “Flying Scotsman” sowie interessante Wett Tipps.

5 spannende Darts WM Halbfinale Außenseiter-Tipps zu Searle & Anderson

Darts WM Halbfinale Quotencheck zu Ryan Searle & spannende Tipps

Im ersten Match des heutigen Abends bekommt es “Heavy Metal” Ryan Searle mit Luke Littler zu tun.

Die Vorzeichen deuten beim Duell des amtierenden Weltmeisters und Ranglistenersten gegen die aktuelle Acht auf eine klare Sache hin. Der Sieg für Searle ist mit 8,00 bewertet und würde einer riesigen Sensation gleichen.

Unter allen Halbfinalisten ist dies zugleich der mit Abstand höchste Siegwert. Den Prognosen von Interwetten nach betritt der 38-Jährige das Oche im Alexandra Palace also als klarer Außenseiter.

Und ja, spielerisch ist Ryan Searle sicherlich eine Stufe unter Luke Littler anzusiedeln. Aber: Er hat nichts zu verlieren und kann im Match gegen “The Nuke” komplett befreit aufspielen.

Sein bis dato bestes Ergebnis war das Achtelfinale, er steht also schon zwei Runden weiter. Der verdiente Lohn lässt sich in der Order of Merit ablesen. Als 20. ist Searle in die WM gegangen und durch den Halbfinaleinzug hat er sich bis auf Platz acht vorgearbeitet.

Der Darts WM Halbfinale Quotencheck lässt bei diesem Match aber wenig Spielraum. Searle hat gegenüber Littler in allen relevanten Stats das Nachsehen. Das Hauptargument ist der Average, wo er mit 97,23 gegenüber 102,48 um mehr als 5 Punkte schlechter ist.

Dennoch gibt es abseits der vielen Littler-Wetten zwei spannende Quoten, die sich anbieten. Zum einen ist das der Tipp auf “Über 7,5 Sätze” zu einer Quote von 1,65. Im Normalfall wird Littler gewinnen, doch 2 Set-Gewinne sind “Heavy Metal” in jedem Fall zuzutrauen.

Wett-Inspiration Nummer zwei ist der Einsatz auf Searle unter 8,5 180er” zu einem Wert von 2,05. Dafür spricht, dass der Engländer bei keinem WM-Spiel bislang mehr als fünf Maximum-Aufnahmen hatte.

Gary Anderson als Außenseiter: Wie stehen die Chancen des “Flying Scotsman”?

Gary Anderson - der ein überragendes Turnier spielt - wird zum zweiten Mal als Außenseiter in ein WM-Match geschickt.

Das erste Mal war das Achtelfinale gegen Michael van Gerwen, den viele als abgezockter sahen. Am Ende entzauberte der Schotte den bis dato Drittplatzierten aber eiskalt und schickte ihn mit 4:1 vollkommen verdient nach Hause.

Das zweite Mal ist die nun anstehende Halbfinal-Partie mit Gian van Veen - also erneut einem Niederländer. Diesmal fallen die Quoten mit 1,55 gegenüber 2,45 sogar recht deutlich aus.

Kann der “Flying Scotsman” die Prognosen widerlegen und so die Träume vom ersten niederländischen WM-Triumph seit 2019 zerstören?

Entgegen der Wettquoten gibt es nicht wenige Experten, die Gary Anderson im Finale und als zukünftigen Weltmeister sehen. Und tatsächlich gibt es aus Sicht des 55-Jährigen einige Mutmacher, die für einen Erfolg gegen van Veen sprechen.

Beim Turnieraverage liegt Anderson mit 100,11 gegenüber 101,80 komplett auf Augenhöhe. Vorteile ergeben sich sogar bei der nächsten Kategorie! 45-Mal hat der Schotte die 180 geworfen. Damit liegt er um 8 Maximum-Aufnahmen vor “The Giant”.

Fakt ist: Die Darts WM Halbfinale Quoten fallen durchaus berechtigt für van Veen aus. Der Niederländer präsentiert sich in überragender Form und hat im Halbfinale auch nochmal den etwas besseren Eindruck hinterlassen.

Dennoch ist Gary Anderson keinesfalls ohne Chance und mit seinem A-Game in der Lage, ins Finale einzuziehen. Ein entsprechend spannender Wett Tipp wäre “Sieg Anderson HC +1,5” zu einer Quote von 1,85.

Mit “unter 9,5 Sätzen” (Quote: 1,65) und “Anderson über 13,5 180er” (1,85) warten bei Interwetten zwei vielversprechende Alternativen, die einen Wert Blick sind.