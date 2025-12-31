Darts WM Tipps heute zum Viertelfinale am 01.01.2026

SPORT1 Betting 31.12.2025 • 23:55 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Donnerstag, den 01.01.2026 zu den Viertelfinalspielen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026.

Unsere Darts WM 2026 Tipps heute zu den Viertelfinalspielen am 01.01.2026 lauten: In der Nachmittagssession gewinnen Searle und Anderson ihre Duelle. Am Abend behauptet sich Littler, während Humphries und van Veen ein hochklassiges Match liefern.

Die Darts WM 2026 lenkt nun in die heiße Phase des Turniers ein. Los geht es in der letzten Nachmittagssession der Weltmeisterschaft mit dem Match Ryan Searle - Jonny Clayton. Das zweite Duell bestreitet Gary Anderson, der auf die Darts WM Überraschung Justin Hood trifft.

In der Abendsession ist zunächst Darts WM 2026 Top-Favorit Luke Littler im Einsatz. Für das Darts-Wunderkind geht es gegen den bislang stark spielenden Krzysztof Ratajski. Zum Abschluss steigt das Viertelfinal-Spiell Luke Humphries - Gian van Veen.

Unsere Top Darts WM Tipps heute zu den Viertelfinalspielen am 01.01.2026

Enges Match zwischen Searle und Clayton?

Das erste Viertelfinale bei der Darts WM heute am Neujahrstag bestreiten Ryan Searle und Jonny Clayton.

Die Favoritenrolle liegt laut den Wettquoten von Interwetten auf Seiten von “Heavy Metal” der mit einem Wert von 1,75 ans Oche tritt. Demgegenüber ist der Sieg für “The Ferret” mit 2,10 bewertet.

Die Prognose zugunsten des Engländers ist beim Duell des 13. gegen den 4. der Live Order of Merit erstmal nachvollziehbar - schließlich spielt Searle bislang die klar stärkere WM als Clayton.

Beim Turnieraverage hat “Heavy Metal” mit 98,71 zu 95,16 um mehr als 3,5 Punkte die Nase vorn. Der Waliser allerdings hat sowohl gegen Zonneveld als auch gegen Harrysson Kampfstärke bewiesen und wird sich zu keinem Zeitpunkt abschütteln lassen.

Aufgrund dessen ist unsere Wahl für die Darts WM Tipps heute auf “Über 7,5 Sätze” zu einer Quote von 1,85 gefallen.

Darum tippen wir bei Searle - Clayton auf “Über 7,5 Sätze”

Searle ist spielerisch aktuell besser drauf

Beide sind immer in der Lage, Averages von über 100 zu spielen

Clayton ist ein Kämpfer und hat bei der bisherigen WM eine unfassbare Willensstärke gezeigt

Darts WM Tipps heute: Behauptet sich Anderson gegen WM-Überraschung Hood?

Das zweite Viertelfinal-Duell findet im Anschluss zwischen Gary Anderson (11.) und Justin Hood (50.) statt. Die Vorzeichen deuten bei diesem Match auf einen Sieg für den “Flying Scotsman” hin.

Der Sieg für den Schotten ist in der Interwetten App mit 1,45 bewertet und damit das klar wahrscheinlichste Szenario. Das Weiterkommen von Hood dagegen geht mit 2,30 einher.

Aber: Bereits in den letzten Runden war der Engländer klarer Außenseiter - am Ende zauberte er aber und setzte sich durch. Vor allem der 4:0-Sieg über Titelmitfavorit Rock hat gezeigt, welches Leistungsvermögen in ihm steckt.

Eine klare Prognose auf den Sieger ist somit nur schwer möglich, tendenziell ergeben sich aber natürlich Vorteile für Anderson. Unsere Wahl für die Wetten ist auf ein 180er-Feuerwerk gefallen.

Ein Tipp auf Über 18,5 Maximum-Aufnahmen könnte sich lohnen. Die Quote hierfür ist mit 1,50 bewertet.

Darum tippen wir bei Anderson - Hood auf “Über 18,5 180er”

Beide erzielen bei der WM bislang überdurchschnittlich viele 180er

Anderson steht nach vier absolvierten Partien bei 30 Maximum-Aufnahmen

Hood kommt auf sogar auf 31 180er

Statement-Sieg von “The Nuke” & 180er-Feuerwerk?

Das erste Match der Abendsession bestreitet der Ranglistenerste und amtierende Weltmeister Luke Littler gegen den Polen Krzysztof Ratajski.

Die Ausgangslage gegen den 28. der Live Order of Merit ist wie in den Runden zuvor eindeutig und spricht für “The Nuke”.

Die Siegquote im Viertelfinalmatch ist mit gerade einmal 1,03 angesetzt. Auf der anderen Seite bringt ein Tipp auf den Sensationssieg des Polen das 12,0-Fache des Einsatzes.

Der 18-Jährige liegt in allen Statistiken vorne und hat während der gesamten WM bislang nur 2 Sets abgegeben. Klar ist: Angesichts der eindeutigen Vorzeichen und geringen Siegquote gibt es nur wenige Tipps mit Value.

Viel spricht bei diesem Duell für einen Sieg von Littler mit einigen 180ern. Daher haben wir uns für den Tipp “Littler über 11,5 180er” zu einer Quote von 1,80 entschieden.

Darum tippen wir bei Littler - Ratajski auf “Littler über 11,5 180er”

Littler hat in den letzten 12 Monaten 923-Mal die 180 geworfen

Kein Spieler der PDC kommt nur ansatzweise auf diesen Wert

Bei der bisherigen WM hat „The Nuke” in vier Spielen 37-Mal das Maximum erzielt

Wer gewinnt den Showdown Humphries vs. van Veen?

Das letzte Viertelfinale bei der Darts WM 2026 findet zwischen Luke Humphries und Gian van Veen statt.

Beim Aufeinandertreffen des Weltmeisters von 2024 und Ranglistenzweiten gegen den im Live Ranking stehenden Fünften liegt die Favoritenrolle eher auf Seiten von „Cool Hand Luke”.

Das zeigt ein Blick in die Wetten und Quoten ebenso wie die Prognose vieler Experten. Für den Sieg des Engländers gibt es im Gewinnfall das 1,60-Fache zurück. Auf der anderen Seite ist der Sieg für „The Giant” mit 2,30 quotiert.

Statistisch betrachtet nehmen sich die beiden nicht viel. Humphries hat in den letzten 12 Monaten 69 % der Spiele gewonnen, van Veen sogar 72 %.

Beim Turnieravergage hat der Niederländer mit 100,90 gegenüber 99,75 sogar leicht die Nase vorn. Mit Blick auf den Ausgang deutet hier einiges auf ein intensives, hochklassiges Match hin.

Für die Darts WM Tipps heute könnte sich aufgrund der Distanz ein Einsatz auf die Quote von 1,85 für „Über 7,5 Sätze” auszahlen.

Darum tippen wir bei Humphries - van Veen auf “Über 7,5 Sätze”

„Cool Hand Luke” verfügt über die größere Erfahrung bei solchen Distanzen

Der Engländer hat gegen Kevin Doets sein bestes Match gezeigt und wird immer stärker

van Veen hat die letzten vier Duelle gegen Humphries gewonnen