Das ATP Masters in Toronto ohne Sinner, Alcaraz und Djokovic: Eine neue Chance für Sportwetter?

Am kommenden Sonntag beginnt mit dem ATP Masters in Toronto auf Hardcourt für viele Tennisprofis die Vorbereitung auf die US Open 2025. Der Veranstalter muss bei den Canadian Open 2025 allerdings ohne Weltklasse-Spieler wie Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic auskommen.

Sichert sich wieder ein Außenseiter den Titel in Toronto?

Das 1000er ATP in Toronto ist das sechste Masters in der laufenden Saison. In Monte Carlo und Rom sicherte sich 2025 Carlos Alcaraz jeweils den Titel. Doch in Indian Wells (Jack Draper), Miami (Jakub Mensik) und Madrid (Casper Ruud) gab es Überraschungssieger.