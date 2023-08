DFB-Pokal Wetten & Quoten für die größten Außenseiter

Am Wochenende steigt die 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24. Der Start in eine neue Fußballsaison in Deutschland ist stets vom Duell David gegen Goliath geprägt.

Denn die qualifizierten Amateurvereine dürfen sich allesamt über einen Profiklub als Gegner freuen - entweder aus der 1. oder 2. Bundesliga.

Wer von ihnen ist am Wochenende der größte Außenseiter laut DFB-Pokal Wetten und bei wem lohnen sich die hohen Quoten am Ende gar noch? Wir machen den Check.

Größte Außenseiter in den DFB-Pokal Wetten zur 1. Runde:

Überraschung in erster Pokalrunde? Das sagen die Quoten!

30 von 32 DFB-Pokal Erstrundenspielen steigen an diesem Wochenende von Freitag bis Montag. Einzig die Bayern und Leipzig müssen noch warten, da sie parallel um den DFL Supercup spielen.

Geht es nach den DFB-Pokal Wettquoten, ist Schott Mainz am Wochenende der größte Außenseiter. Der Regionalligist trifft am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) auf Borussia Dortmund und wird bei Betway mit der Quote 51.0 für einen Sieg geführt. Das Sensations-Potential ist hier gefühlt sehr gering, da der BVB eine gute Frühform zeigte.

Am Sonntag (15:30 Uhr) empfängt Rot-Weiß Koblenz den 1. FC Kaiserslautern zum Südwest-Duell. Koblenz spielt in der Oberliga und liegt in den Quoten von bet-at-home bei 50.0 für einen Sieg nach 90 Minuten.

Immerhin scheint die Form eher für den Außenseiter als für den FCK zu sprechen, der mit zwei Niederlagen in die Zweitligasaison ging.

DFB-Pokal Sensation in Reutlingen?

Ebenfalls mit hohen DFB-Pokal Quoten, aber recht geringen Erfolgsaussichten am Start ist Teutonia Ottensen. Der Regionalligist trifft am Samstag (15:30 Uhr) auf Bayer Leverkusen und wird bei bwin mit der Wettquote 46.0 geführt. Immerhin geht Ottensen nach zwei Spieltagen als Regionalliga-Tabellenführer mit 8:0 Toren ins Rennen.

Oder gelingt die DFB-Pokal Sensation vielleicht in Reutlingen? Dort spielt die TSG Balingen aus der Regionalliga Südwest am Samstag (13:00 Uhr) gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart. Im Derby spricht auch abseits der Quote von 34.0 bei Oddset nur wenig für eine Überraschung. Zu schwach war der Start in die neue Saison.

Bleibt noch das letzte DFB-Pokal-Duell mit den höchsten Quoten an diesem Wochenende. In diesem empfängt der FC Gütersloh aus der Regionalliga West am Samstag (15:30 Uhr) den Zweitligisten Holstein Kiel. Der Buchmacher bet365 sieht die Quote für einen Außenseiter-Sieg dort bei 34.0. Immerhin gelang dem Außenseiter zuletzt ein 32:0-Sieg im Landespokal!