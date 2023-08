Bayern - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 12.08.2023

Unser Bayern - RB Leipzig Tipp zum DFL Supercup Spiel am 12.08.2023 lautet: Bayern holte mit kräftiger Unterstützung aus Dortmund die 11. Meisterschaft in Folge, während Leipzig den DFB-Pokal verteidigt hat. Letztes Jahr bot uns der Supercup gleich acht Treffer.

Leipzig hat in der Sommerpause einige Veränderungen am Kader vorgenommen. Stützen wie Josko Gvardiol (City), Dominik Szoboszlai (Liverpool) oder Christopher Nkunku (Chelsea) spülten ordentlich Geld in die Kasse. Ihre freigewordenen Plätze werden von aufstrebenden Offensivspielern wie Louis Openda und Christoph Baumgartner eingenommen.

Der FC Bayern konnte unter anderem das Missverständnis mit Sadio Mané beenden und sich selbst punktuell verstärken. Beim ersten Härtetest der Saison sind kleinere Fehler im Spiel vorprogrammiert. Unser Tipp: „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,24 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Bayern vs RB Leipzig auf „Über 3,5 Tore“:

Bayern erzielte in den letzten beiden Testspielen insgesamt 8 Tore - Leipzig erzielte in den 2 abschließenden Testspielen 7 Tore.

4 der letzten 5 direkten Duelle boten Über 3,5 Tore

In der vergangenen Saison endete dasselbe Duell im Supercup mit insgesamt 8 Treffern.

Bayern vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Letztes Jahr zeigten beide Mannschaften ein ansprechendes Supercup-Finale mit vielen Torchancen. Anders als im vergangenen Jahr findet das Endspiel vor der neuen Saison in der Allianz Arena statt. Für die Buchmacher steht außer Frage, dass der FCB mit Wettquoten von 1,53 bis 1,65 die Favoritenrolle einnimmt.

Leipzig hat im Sommer einen etwas größeren Umbruch hinter sich gebracht und mehrere Stützen ausgetauscht. Nach einer derartigen Umstrukturierung bewerten die Sportwetten-Anbieter einen Sieg der Roten Bullen mit Quoten zwischen 4,80 und 5,30. Wer sich so früh in der Saison noch unsicher ist, kann eine Wette ohne Einzahlung nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs RB Leipzig Prognose: Ein Duell mit Torgarantie

Über die vergangenen Jahre haben sich die Roten Bullen zu einem der größten Konkurrenten des deutschen Rekordmeisters entwickelt. Zuletzt konnte RB Leipzig in zwei Aufeinandertreffen in Folge eine Niederlage verhindern.

Haben sich diese beiden Top-Mannschaften zuletzt auf dem Rasen in die Augen geschaut, fielen mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Tore. Vier der vergangenen fünf direkten Duelle boten dem Publikum Über 3,5 Tore in der Partie.

Nehmen wir die 24 Tore aus den vorangegangenen fünf Vergleichen, ergibt das einen Schnitt von 4,8 Toren pro Partie. Ein unglaublicher Wert, der die Herzen der Zuschauer schneller schlagen lässt.

Die abgelaufene Spielzeit beider Mannschaften bot einige Tore pro Spiel, was insbesondere an den eigenen Qualitäten im Offensivspiel lag. Bayern (92) und Leipzig (64) haben letztes Jahr jeweils einen Top-3-Angriff auf die Beine gestellt. Nach erwartbaren Toren ergab sich ein identisches Bild.

Bayern - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:2 Monaco (H), 4:3 Liverpool (H), 1:0 Kawasaki (A), 1:2 Manchester City (H), 27:0 Rottach-Egern (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:0 Las Palmas (H), 4:0 St. Truidense (H), 0:0 Bremen (H), 0:1 Ipswich (H), 1:2 Udinese (H).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. RB Leipzig: 1:3 (H), 1:1 (A), 5:3 (A), 3:2 (H), 4:1 (A).

Im Großen und Ganzen dürfte Thomas Tuchel mit den Leistungen aus der Vorbereitung zufrieden sein. Der FCB hat vier von fünf Testspielen gewonnen und zuletzt gegen starke Teams wie Liverpool (4:3) und Monaco (4:2) jeweils vier Treffer erzielt.

Wie nicht anders zu erwarten, hatte die Mannschaft von Marco Rose etwas mehr Schwierigkeiten zu Beginn der Vorbereitung. Nach drei Spielen ohne Sieg konnten die Roten Bullen aber eine hervorragende Chemie aufbauen. Zuletzt lief auch RB Leipzig mit sieben Treffern in zwei Partien (4:0 vs. St. Truidense, 3:0 vs. Las Palmas) heiß.

Leipzigs Neuzugang Lois Openda war in der abgelaufenen Saison ein Breakout-Spieler. Der Angreifer war in den Top-5-Ligen einer der Top-15-Spieler in puncto erwartete Tore und erwartete Vorlagen (23,16). Netzt der 23-Jährige in seinem ersten Pflichtspiel für die Sachsen, könnt ihr bei NEObet mit einer Quote von 2,74 rechnen.

Neben ihm können wir in diesem Spiel gespannt auf die Qualitäten von Benjamin Sesko schauen. Der Slowene spielte in der vergangenen Spielzeit für RB Salzburg und setzte in 30 Partien gleich 16 Mal zum Jubeln an.

Unser Bayern - RB Leipzig Tipp: Über 3,5 Tore

Bayern brachte die Allianz Arena in der vergangenen Spielzeit mit 3,12 Treffern pro Heimspiel regelmäßig zum Beben. Die Roten Bullen haben das Jubeln in der letzten Saison ebenfalls nicht verlernt und feierten nach 1,88 Treffern pro Partie.