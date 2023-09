Die 5 besten Champions League Wetten zum 1. Spieltag

Endlich erfolgt am Dienstag und Mittwoch der Champions League Start in die Gruppenphase. Mit dabei sind vier deutsche Teams, auf die unser Auge in den CL Quoten besonders gerichtet ist.

Wie schlagen sich Leipzig in Bern, Dortmund bei PSG, Union bei Real und Bayern gegen Manchester United?

Doch welche sind die besten Champions League Wetten für den 1. Spieltag der Gruppenphase? Bei uns gibt es insgesamt fünf Top-Quoten.

Champions League 1. Spieltag: Beste Wetten

Champions League Wetten: Gemischter Auftakt an Dienstag?

In den Champions League Wetten starten am Dienstag die ersten beiden deutschen Teilnehmer in die Königsklasse 2023/24: RB Leipzig und Borussia Dortmund.

Die Leipziger haben die vermeintlich leichtere Aufgabe wie Gruppe erwischt und spielen auswärts bei den Young Boys Bern. Die Schweizer sind zwar seit 17 Spielen ungeschlagen, haben in der Heimat aber auch keine Konkurrenz auf vergleichbarem Niveau.

RB präsentierte sich abseits der Niederlage gegen Leverkusen in der Saison 2023/24 stabil und stark. Wir halten die Leipziger für den klaren Favoriten und setzen samt bwin Freebet auf einen Auswärtssieg zur CL Quote 1.66.

Der BVB muss unterdessen nach Paris reisen, wo PSG nach der Länderspielpause wieder auf Kylian Mbappé zählen kann. Ohne Messi und Neymar wird noch mehr als zuvor alles über ihn laufen. In sechs von sieben Spielen stellte PSG zuletzt zudem den ersten Torschützen des Spiels.

Für unsere Champions League Wetten am 1. Spieltag bedeutet das: Wir wagen uns an die Kombi aus PSG-Sieg und Mbappé als ersten Torschützen. Bei bet365 gibt es das zur Wettquote 4.00.

Champions League Quoten für Union & Bayern

Am Mittwoch tritt Union Berlin erstmals in der Königsklasse an. Entsprechend spannend sind auch die Champions League Quoten für das Debüt, in dem die Buchmacher aber verständlicherweise Real Madrid vorne sehen.

Doch in sechs der letzten sieben Spiele schoss Union das erste Tor. Umso spannender wird der Wettmarkt Beide treffen. Auf diesem finden wir bei bet-at-home die Quote 1.95 vor.

Ebenfalls am Mittwoch spielen die Bayern als einziges deutsches Team daheim gegen Manchester United. Die Tuchel-Elf ist klarer Champions League Quoten-Favorit und verliert in der Gruppenphase sowie in der Allianz Arena praktisch nie.

Beim Wettanbieter Interwetten tippen wir darauf, dass Bayern das Traditionsduell gewinnt und im Spiel zudem mehr als 2,5 Tore fallen. Die CL Quote dafür beträgt 1.97.

Zu guter Letzt noch ein Blick über die Landesgrenze, denn auch Salzburg ist zum Start der Königsklasse im Einsatz. Auswärts bei Benfica spricht die Erfolgsserie beider Teams in den letzten Wochen dafür, dass ein offensivfreudiges Spiel zustande kommt. Die CL Wette Beide treffen gibt es bei Oddset zur Quote 1.77.