Die 5 besten Klub-WM Wetten für FC Bayern - Boca Juniors

SPORT1 Betting 20.06.2025 • 18:00 Uhr Die 5 besten Bayern - Boca Juniors Wetten für den zweiten Spieltag bei der Klub-WM 2025. Kann der FCB den Einzug in das Achtelfinale sichern?

Nach dem furiosen 10:0-Auftakterfolg über Auckland FC geht es für die Bayern bei der FIFA Klub-WM in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen die Boca Juniors weiter. Das Spiel wird am Freitag (20.6) um 21:00 Uhr Ortszeit angepfiffen. Hierzulande geht es also um 03:00 am Samstagmorgen los.

Während die Bayern zum Auftakt keine Probleme mit Auckland hatten, lieferten sich die Boca Juniors ein echtes Chaos-Duell gegen Benfica Lissabon – inklusive drei roten Karten und einem Elfmeter. Letztlich mussten sich beide Teams mit einer Punkteteilung begnügen.

Gegen die Boca Juniors haben die Bayern nun die Möglichkeit, bereits nach dem zweiten Gruppenspiel den Einzug ins Achtelfinale klarzumachen.

Bei den Buchmachern ist der Rekordmeister natürlich der klare Favorit. Ob es aber noch einmal so deutlich wird wie gegen Auckland, ist fraglich. Wir schauen uns die Klub-WM Quoten genauer an und stellen die fünf besten Klub-WM Wetten für Bayern gegen Boca Juniors vor.

Klub-WM Wetten: Die 5 besten Wetten für Bayern - Boca Juniors

Klub-WM Quoten: Bayernsieg – mit Gegentor!

Da Boca Juniors trotz 2:0-Führung im ersten Spiel nur Unentschieden gegen Benfica gespielt hat und die Bayern parallel gewonnen haben, kann der deutsche Rekordmeister mit einem Sieg bereits das Achtelfinale erreichen.

Die Buchmacher sehen den FCB auf jeden Fall klar im Vorteil. Allerdings sind die Argentinier auch ein anderes Kaliber als die Neuseeländer. Gut möglich, dass Manuel Neuer etwas mehr zu tun bekommen wird, als im ersten Spiel.

Boca muss zwar aufgrund der zwei roten Karten auf Herrera und Figal verzichten, doch Top-Stürmer und Kapitän Miguel Merentiel will auch gegen die Bayern wieder treffen.

Sollten die Bayern auch ihr zweites Gruppenspiel gewinnen, dabei aber ein Gegentor kassieren, bietet Merkur Bets eine Quote von 2,53.

Klub-WM Wetten: Über 3,5 Tore beim Sieg der Bayern!

Der Auckland City FC war ein dankbarer Gegner zum Auftakt für die Bayern. Ganz so deutlich wie beim 10:0 gegen die Neuseeländer wird es am Samstagmorgen im zweiten Gruppenspiel gegen Boca Juniors sicher nicht. Trotzdem bietet sich die Wette auf Sieg Bayern und über 3,5 Tore an. Für diesen Tipp wird eine Klub-WM Quote von 2,35 geboten.

Denn, dass die Bayern zwei oder drei Tore schießen, ist ebenso wenig ausgeschlossen wie die Möglichkeit, dass sich auch die Boca Juniors in die Torliste eintragen – auch wenn das bislang einzige Duell der beiden Teams 0:0 nach 90 Minuten endete. Das liegt allerdings auch schon über 20 Jahre zurück. Im Finale des Weltpokals 2001 setzten sich die Bayern in der Verlängerung mit 1:0 durch.

Bayern - Boca Juniors Wetten: Mindestens zwei Tore in der ersten Halbzeit!

Zehn Tore haben die Bayern ihrem ersten Gegner eingeschenkt. Da grenzt es fast an ein Wunder, dass Bayerns Topstürmer Harry Kane ohne eigenen Treffer geblieben ist. Für den Briten war nach gut einer Stunde Schluss, als er für Musiala ausgewechselt wurde. Besonders bitter – Musiala steuerte anschließend selbst noch einen lupenreinen Hattrick bei.

Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass Kane auch gegen die Boca Juniors wieder startet – und vielleicht trifft er sofort in Halbzeit 1. Sollten in den ersten 45 Minuten mindestens zwei Tore fallen, steht bei den Bayern - Boca Juniors Wetten eine Quote von 2,10 auf dem Spiel. Legen die Bayern gegen Boca Juniors ähnlich dominant los wie gegen Auckland?

Klub-WM Wetten: Bayern gewinnt zu null!

Die bayerische Defensive wurde im ersten Spiel so gut wie gar nicht gefordert. Die Statistik von 31:1 Torschüssen belegt dies beeindruckend. Gegen Boca Junior werden Manuel Neuer und Co. sicher mehr zu tun bekommen als noch gegen Auckland.

90 Minuten konnte sich die neue Innenverteidigung aus Dayot Upamecano und Jonathan Tah bereits einspielen. Besonders Tah hat bei seinem ersten Einsatz im Bayern-Dress eine gute Leistung gezeigt.

Sollten die Bayern am Samstag erneut ohne Gegentor gewinnen, bietet Merkur Bets eine Quote von 1,89.

Spezialwette: Beide Teams treffen und über 2,5 Tore

Bleiben die Bayern tatsächlich im zweiten Spiel in Folge ohne Gegentor? Im Auftaktspiel hat die Verteidigung eine gute Figur abgegeben. Vor allem Jonathan Tah hat ein starkes Debüt im Bayerndebüt gefeiert. Doch gegen die Boca Juniors wird die Innenverteidigung des Rekordmeisters sicher mehr gefordert.

Bereits gegen Benfica waren die Argentinier zweimal erfolgreich. Bei den Bayern - Boca Juniors Wetten bietet sich also ebenfalls der Tipp auf “Beide Teams treffen und über 2,5 Tore” an. Für diese Wette bietet Merkur Bets eine Quote von 2,14