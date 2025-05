Die 5 besten Wetten für den ESC 2025 in Basel

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 20:00 Uhr Die 5 besten ESC Wetten für das Finale am Samstag. Wer gewinnt den ESC 2025 in Basel? Die besten ESC Quoten finden!

Am Samstag steht das Finale des Eurovision Song Contest an! Nachdem am Dienstag und Donnerstag bereits die Halbfinals ausgetragen wurden, gehen am Samstagabend 26 Nationen an den Start, um den ESC Sieger 2025 zu küren.

Der ESC ist bekannt für seine breite Mischung an verschiedensten Musikstilen und Performances. Genau dieser bunte Mix macht den Reiz des Song-Contests aus. Selbstverständlich dürfen hier ESC Wetten nicht fehlen. Neben den Wetten auf den ESC Sieger bieten die Buchmacher zahlreiche Wettmärkte für das Finale in Basel an.

Wir stellen die fünf besten ESC Wetten für den Eurovision Song Contest 2025 vor!

ESC Quoten: Die 5 besten ESC Wetten

Wird Schweden der Favoritenrolle bei den ESC Wetten gerecht?

Wieder einmal geht Schweden als absoluter Topfavorit ins Rennen. Die Skandinavier kennen sich mit ESC-Erfolgen gut aus. Immerhin sind sie mit sieben Siegen zusammen mit Irland der Rekordhalter beim Song-Contest. Letztmals war Schweden 2023 mit Loreens “Tattoo” erfolgreich. Und die Chancen stehen gut, dass dieses Jahr der nächste Triumph folgt. Denn die finnische Gruppe KAJ geht mit den besten ESC Quoten ins Rennen. Der Titel “Bara Badu Bastu” ist eine wilde Mischung aus Folklore und pumpenden Beats. Mit einer ESC Quote von 1,77 ist Schweden auf jeden Fall der Topfavorit schlechthin!

Über 550 Punkte für den ESC-Sieger?

Nachdem die 26 Künstler ihre Songs vorgetragen haben, beginnt das große Voting. Dann dreht sich alles um die Frage: “12 Points go to…?”. Bei einem Blick auf die ESC Quoten wird deutlich, wie groß die Favoritenrolle von Schweden ist. Deshalb könnte sich hier auch die Wette auf die Gesamtpunktzahl des Siegers lohnen. In den vergangenen drei Jahren hat der Gewinner immer mindestens 550 Punkte erhalten. Wenn der Sieger von 2025 ebenfalls wieder mit mindestens 550 Punkten aus dem Voting hervorgeht, bietet bet365 eine Quote von 2,00.

Landen die Niederlande in den Top 4?

Letztes Jahr sind die Niederlande mit einem aussichtsreichen Beitrag an den Start gegangen. Allerdings wurde der Sänger Joost Klein aufgrund eines Eklats hinter den Kulissen im Vorfeld disqualifiziert. Nun schicken die Niederlande den Künstler Claude, der in seiner Heimat bereits ein großer Star ist, nach Basel. Mit seiner Pop-Ballade “C’est la vie” zählt er bei den ESC Wetten zum erweiterten Favoritenkreis. Sollten die Niederlande in den Top 4 landen, bietet bet365 eine Quote von 2,75.

ESC Wetten 2025: Schafft Deutschland den Sprung in die Top 10?

Nach den Enttäuschungen der letzten Jahre sollte der ESC 2025 in Deutschland wieder zur “Chefsache” werden. So hat ESC-Guru Stefan Raab erneut den Auswahlprozess in die Hand genommen und zusammen mit den Zuschauern das Duo Abor & Tynna entdeckt. Mit wirklich großen Chancen geht das pumpende “Ballern” allerdings nicht an den Start – zumindest, wenn es nach den aktuellen ESC Quoten geht. Für einen Sieg des Duos aus Wien gäbe es das 100-fache (!) des Einsatzes zurück. Realistischer ist da schon eine Top-10-Platzierung, welche nach den letzten Jahren ein voller Erfolg für Deutschland wäre. Sollten Abor & Tynna tatsächlich unter den ersten zehn Nationen landen, gäbe es eine Quote von 4,40.

Auch Frankreich unter den besten 4?

Frankreich setzt, wie Deutschland, ebenfalls auf die eigene Landessprache und schickt mit Louane eine Größe der französischen Popmusik ins Rennen. Die Pop-Ballade “Maman” geht nach Meinung der Buchmacher für ESC Wetten ebenfalls mit guten Siegchancen ins Rennen und gilt als stärkster Beitrag der “Big 5 Nationen”. Sollte es den Franzosen gelingen, nach dem vierten Platz von 2024 erneut in den Top 4 zu landen, steht eine Quote von 1,70 auf dem Spiel.

Kann Schweden die Favoritenrolle bestätigen oder gibt es am Samstagabend beim Finale des ESC 2025 eine große Überraschung?