Die 5 besten Wetten zum Conference League Finale

Während die EM Wetten ihre Schatten vorauswerfen, findet am Mittwochabend (21:00 Uhr) mit dem Conference League Finale das zweite Endspiel 2024 im europäischen Klubfußball statt.

In Athen trifft Olympiakos Piräus auf die AC Florenz. Geht es nach den Wettquoten der Buchmacher, sind die Italiener im Finale die Favoriten. Doch wie schwer wiegt der Heimvorteil der Griechen?

5 beste Conference League Finale Wetten:

Conference League Finale Wetten: Triumphiert Olympiakos daheim?

Olympiakos Piräus ist das erste Team in einem Europapokalfinale seit Olympique Marseille 2018, das in seinem Heimatland spielen darf. Die letzten vier Heimteams verloren trotz vermeintlichem Vorteil allesamt.

Letzter erfolgreicher Klub in einem Heim-Finale war Feyenoord Rotterdam, das 2002 den UEFA-Cup in De Kuip gegen Borussia Dortmund gewann. Und Olympiakos 2024?

Die Karten stehen nicht wahnsinnig gut. Denn die AC Florenz kommt mit vier ungeschlagenen Spielen in Folge nach Athen und verlor zudem auch erst einen von fünf Vergleichen mit griechischen Teams in Europa.

Kombiniert mit der Erfahrung aus dem verlorenen Vorjahresendspiel spricht somit viel für die Italiener aus Florenz. Unsere Conference League Final-Wette lautet: Florenz holt den Pokal zur besten Quote 1.73 bei Oddset .

Das sind die besten Olympiakos - Florenz Quoten

In den Olympiakos - Florenz Quoten gibt es allerhand weitere interessante Optionen. So weist die Bilanz von der AC Florenz in den letzten acht Pflichtspielen ganze acht Mal Tore für beide Teams aus.