EM 2024 Wettquoten: Wer wird Europameister?

EM 2024 Wetten auf Deutschland

In den EM 2024 Quoten ganz vorne zu finden ist derzeit Deutschland. Die DFB-Elf von Hansi Flick hat drei enttäuschende Turniere in Serie hinter sich und kam auch bei der EM 2021 nicht über das Achtelfinale gegen England hinaus.

Mit dem Heimvorteil im Rücken und voraussichtlich ohne große politische Diskussionen sollte bei der Europameisterschaft 2024 wieder mehr drin sein. Wird die Frage „Wer wird Europameister?“ am 14. Juli 2024 also mit Deutschland beantwortet?

Wer wird Europameister 2024? Die weiteren Favoriten

Ebenfalls vorne dabei in den EM 2024 Wettquoten ist England. 2021 kamen die Three Lions nah an den ersehnten ersten großen Titel seit 1966, verloren dann jedoch das Elfmeterschießen in Wembley gegen Italien. In Deutschland wird England keine Sympathie entgegenschlagen, doch der Kern des Teams um Harry Kane hat ausreichend Talent für den Titel.