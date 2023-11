Die besten NFL Thanksgiving Games Wetten & Quoten

An Thanksgiving ist in den USA traditionell Spieltag in der NFL. Zwei Teams spielen dabei seit 1934 bzw. 1966 immer an diesem Feiertag: die Detroit Lions sowie die Dallas Cowboys.

Beide dürfen sich auf ein Division-Duell freuen, um ihre Erfolgsgeschichte in der laufenden Saison fortzusetzen. Neben dem normalen Thursday Night Football hat sich die NFL dann noch etwas Besonderes einfallen lassen.

Erstmals findet ein Black Friday Game statt. Wir haben die besten NFL Wetten zu allen vier Spielen vor dem Wochenende.

Die besten NFL Wetten zu den Thanksgiving Games:

Lions und Cowboys als große Favoriten in NFL Wettquoten

Dass die Detroit Lions (8-2) nach elf NFL-Spieltagen zu den Titelfavoriten für den Super Bowl gehören, darf mittlerweile nicht mehr als Überraschung gelten. Zu stabil präsentiert sich das Team von Coach Dan Campbell, das munter durch die NFC North fräst.

Am Donnerstagabend treffen die Lions daheim auf Division-Konkurrent Green Bay Packers (4-6) und sind einmal mehr die klaren Favoriten. Doch deutlich war es zuletzt weder beim Heim-, noch beim Auswärtsteam. Bei bwin platzieren wir unsere Thanksgiving Game Wette daher zur Quote 1.91 auf den Packers-Sieg mit Handicap +7,5.

Auch die Cowboys (7-3) sind bestens drauf und gewannen vier ihrer letzten fünf Spiele. Mit dem NFC-East-Gegner Washington Commanders (4-7) trifft man genau auf das Gegenteil: Nur ein Sieg gelang in den vergangenen fünf Partien. Entsprechend deutlich ist Dallas favorisiert.

Vieles spricht für einen deutlichen Sieg der Cowboys, die daheim bei 4-0-0 gegen den Spread stehen. Den Dallas-Sieg mit Handicap -11,0 gibt bei Oddset die Quote 1.91.

Was geschieht im ersten Black Friday Game der NFL?

Im Thursday Night Football treffen die Seattle Seahawks (6-4) auf die San Francisco 49ers (7-3) - ein weiteres Division-internes Duell. Einmal mehr ist die Favoritenrolle klare verteilt, nachdem die Niners nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder in der Spur sind.

Mit Blick auf die Gesamtzahl der Punkte im Spiel auffällig ist, dass beide eine höhere Anzahl an Unter in der Saison 2023/24 erreichten. Gelingen weniger als 43,0 Punkte, gibt es dafür bei bet365 dank Quote von 1.90 einen annehmbaren Gewinn.

Zu guter Letzt noch der Blick auf das erste Black Friday Game der NFL-Historie zwischen den New York Jets (4-6) und den Miami Dolphins (7-3) in der AFC East. Dass hier die Dolphins als eindeutige Favoriten ins Spiel gehen, ist offensichtlich.

Besonders spannend ist hierbei eine Statistik: Denn in 15 der letzten 21 NFL-Spiele mit Beteiligung der Dolphins wurde das Gesamtpunkte-Over in der 1. Halbzeit erreicht. Für 20,5 Punkte in der ersten Hälfte gibt es bei Interwetten am Black Friday die NFL Quote 1.75.

NFL Thanksgiving Games Spielplan 2023: