Die besten Wetten für das DFB-Pokal Viertelfinale

SPORT1 Betting 25.02.2025 • 14:00 Uhr Die besten DFB-Pokal Wetten für das Viertelfinale. Wer gewinnt bei Bielefeld gegen Bremen und Leipzig gegen Wolfsburg?

Rund drei Wochen nach den ersten beiden Achtelfinalspielen im DFB-Pokal, geht es am Dienstag und Mittwoch um die verbleibenden beiden Tickets für das Halbfinale.

Heute Abend empfängt Arminia Bielefeld den SV Werder Bremen zum Viertelfinale auf der Bielefelder Alm. Morgen folgt dann das Duell zwischen RB Leipzig und VfL Wolfsburg. Beide Spiele beginnen um 20:45 Uhr.

Während die Quoten für Bielefeld gegen Bremen relativ einseitig sein dürften, immerhin trifft hier die 3. auf die 1. Liga, ist die Ausgangslage bei Leipzig gegen Wolfsburg weniger klar.

Wir haben uns genauer mit den beiden Viertelfinalspielen im DFB-Pokal beschäftigt und stellen die besten Tipps und Quoten für Sportwetten vor!

DFB-Pokal Wetten: Beste Wetten für das Viertelfinale

DFB-Pokal Wetten: Wer setzt sich bei Bielefeld - Bremen durch?

Los geht es am Dienstagabend um 20:45 Uhr mit dem Viertelfinale zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen. Die Ostwestfalen stehen in der 3. Liga aktuell auf dem 4. Platz und träumen vom Aufstieg. Immerhin gab es hier zuletzt zwei Siege in Folge.

Doch auch im DFB-Pokal soll noch längst nicht Schluss sein. Auf dem Weg ins Viertelfinale hat die Arminia mit Hannover 96, Union Berlin und dem SC Freiburg drei höherklassige Teams ausgeschaltet.

Etwas einfacher hatte es hingegen Werder Bremen gegen Cottbus, Paderborn und Darmstadt. In der Liga haben die Hanseaten zuletzt zwar dreimal in Folge verloren, doch bei den DFB-Pokal Wetten sind sie dennoch der Favorit.

Sollte Werder dieser Rolle in Bielefeld gerecht werden, bietet Interwetten für den Bremen-Sieg eine Quote von 1.95.

Dass der Bundesligist als Favorit in das Spiel geht, überrascht nicht wirklich. Allerdings können die Fans der Arminia aus den letzten Ergebnissen auch eine Menge Hoffnung schöpfen. Denn während Werder bei drei Niederlagen in Folge steht, haben die Ostwestfalen zuletzt zweimal gewonnen.

Sollte es nach 90 Minuten Unentschieden stehen und die Gastgeber damit eine Verlängerung erzwingen können, bietet Interwetten eine DFB-Pokal Quote von 3.60.

DFB-Pokal Wetten: Wer gewinnt das Duell der Bundesligisten?

Im letzten Viertelfinale treffen am Mittwoch RB Leipzig und der VfL Wolfsburg aufeinander. Anstoß ist um 20:45 Uhr in der Red Bull Arena.

In der Liga sind die Bullen nach zwei Unentschieden in Folge auf Platz 6 zurückgefallen. Wolfsburg hat am Wochenende zwar ebenfalls nur Remis gespielt, doch mit dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage sind sie in der Tabelle auf Rang 8 geklettert.

Während Leipzig im Pokal RW Essen, St. Pauli und Eintracht Frankfurt ausgeschaltet hat, führte der Weg von Wolfsburg über Koblenz, Dortmund und Hoffenheim ins Viertelfinale. Im Achtelfinale haben sich beide Teams souverän mit 3:0 durchgesetzt.

Für Leipzig spricht am Mittwoch auf jeden Fall die starke Heimbilanz. Vor den eigenen Fans haben die Bullen in dieser Saison erst ein Ligaspiel verloren – pikanterweise mit 1:5 gegen Wolfsburg. Dennoch gelten sie bei den Buchmachern als Favorit für das Weiterkommen.

Wenn RB am Mittwoch in der regulären Spielzeit gewinnt, bietet Interwetten eine DFB-Pokal Wettquote von 2.05.

Dass es am Mittwoch noch einmal so deutlich wird, wie in der Bundesliga, halten wir zwar für relativ unwahrscheinlich, doch falls erneut beide Teams treffen, bietet Interwetten eine Quote von 1.60.