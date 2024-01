Die besten Wetten & Quoten zur NFL Wildcard Round

Die NFL Playoffs beginnen mit der Wildcard Round 2024. 12 Teams spielen um den Einzug in die Divisional Round, in der dann auch die Baltimore Ravens und San Francisco 49ers einsteigen.

Welche sind die besten NFL Wetten der Buchmacher für die Wildcard Round? Welche Quoten lohnen sich bei den sechs Spielen besonders?

Hier sind unsere besten Wetten für die Wildcard Games, u.a. mit Chiefs vs. Dolphins, Cowboys vs. Packers und Lions vs. Rams.

Die besten NFL Wetten zur Wildcard Round:

NFL Quoten: Keine Überraschungen zum Auftakt?

Zum Start der NFL Wildcard Round treffen die Houston Texans auf die Cleveland Browns. Die Browns weisen im direkten Vergleich eine vier Spiele andauernde Siegesserie auf. Bei den Buchmachern ist man der Favorit, auch weil eine Statistik besonders stimmt.

Die Browns stellen die beste Defense der NFL Regular Season. Auf diese kommt es in den Playoffs bekanntlich besonders an. Die beste NFL Quote für einen Browns-Auswärtssieg gibt es bei bwin zu einer 1.77.

In der Nacht auf Sonntag empfangen die Kansas City Chiefs im zweiten NFL Wildcard Game die Miami Dolphins. Es handelt sich um das Rematch des ersten NFL Frankfurt Spiels Anfang November.

Die Chiefs sind Favorit der Buchmacher, doch die Dolphins reisen mit der besten Offense plus Passing Offense zum Champion. Punkte sind da fast garantiert. In der bet365 App wetten wir auf Über 43,5 Punkte zur Quote 1.96.

Am Sonntagabend treffen zur besten NFL-Zeit Buffalo Bills und Pittsburgh Steelers aufeinander. Die Bills kamen zum Ende der Spielzeit so richtig ins Rollen und sind stark drauf. In sämtlichen Statistiken steht eine Top-10 Platzierung.

Die Steelers erreichten auf der Gegenseite zwar die Playoffs, sind aber weder mit der Nummer 25 Offense noch der Nummer 21 Defense ein Topteam. Es könnte deutlich werden. Bei Bet3000 platzieren wir eine NFL Wette auf den Bills Sieg mit Handicap -8,5.

NFL Wetten zur Wildcard Round: Wieder frühes Ende für Detroit?

Den Sonntagabend schließen die Dallas Cowboys und die Green Bay Packers ab. Die Packers gewannen die letzten vier Aufeinandertreffen allesamt. Auffällig dabei waren jedoch stets die vielen erzielten Punkte, meist mehr als 60.

Dazu kommt, dass Green Bay mit drei Siegen in Serie gut drauf ist, die Cowboys sowieso die fünftbeste Offense der Liga stellen. Entsprechend setzen wir auf viele Punkte - Über 49,5 beschert bei Interwetten die NFL Wildcard Round Wettquote 1.75.

In der Nacht auf Montag empfangen die Detroit Lions die LA Rams. Gelingt endlich der erste Playoff-Sieg der Lions seit 1991? Statistisch gesehen haben die Lions offensiv einen Vorteil, doch ausgerechnet Ex-Quarterback Matt Stafford kann sie mit den Rams nun stoppen.

Während Detroit mit gemischten Leistungen etwas in die Playoffs hinein stolperte, gewann LA viermal in Folge und sieben der letzten acht Spiele. Wir setzen auf das Team in Form - Rams-Sieg zur Quote 2.40 bei Oddset.

Zum Abschluss empfangen die Tampa Bay Buccaneers die lange so starken Philadelphia Eagles. Das ist jedoch mittlerweile Geschichte. Fünf der letzten sechs Spiele verloren die Eagles und verspielten so Top-Seed wie Heimvorteil in den Playoffs.

Die Bucs sind genau das Gegenteil: Fünf Siege in sechs Spielen stehen zubuche. Auch der direkte Vergleich spicht mit drei Siegen aus vier Spielen seit Ende 2018 für die Buccaneers. Den Bucs-Sieg finden wir bei NEObet zur NFL Quote 2.36.

NFL Wildcard Round Spielplan