Grammys 2025: Favoriten, Wettquoten & Prognosen

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es wieder einmal so weit: In Los Angeles trifft sich das Who is Who der Musikszene zur 67. Verleihung der Grammy Awards. Ob Billie Eilish, Beyonce oder Taylor Swift – wenn der wichtigste Preis der Musikindustrie vergeben wird, sind die ganz großen Namen am Start.

Wer sind die Favoriten für die Grammy 2025 Wettquoten? Wir werfen einen Blick auf die Prognosen und die aktuellen Quoten.

Insgesamt werden bei den Grammys über 90 Auszeichnungen verliehen. Interessant sind vor allem die großen Kategorien wie Album des Jahres, Song des Jahres oder Aufnahme des Jahres. Hier ist unsere Grammy 2025 Prognose!

Hinweis: Wetten auf die Grammys sind in Deutschland nicht möglich. In Österreich gibt es keine Einschränkungen.

Grammy 2025 Wettquoten: Bestes Album

Die Auszeichnung für das Album des Jahres gehört traditionell zu den wichtigsten Kategorien bei den Grammys. Auch in diesem Jahr treten hier die großen Namen gegeneinander an.

Von den Nominierten kann sich Billie Eilish mit ihrem Album HIT ME HARD AND SOFT die größten Chancen ausrechnen. Bei den Grammys ist die junge Sängerin mittlerweile eine feste Größe. Auch in diesem Jahr wird Eilish wieder live performen.

Sie führt bei den Grammy 2025 Wettquoten aktuell vor Taylor Swift mit ihrer Platte The Tortured Poets Department. Bereits im Vorjahr konnte Swift mit Midnights in dieser Kategorie triumphieren. Gelingt ihr der Repeat?

Ebenfalls zum Favoritenkreis für den Grammy für das Album des Jahres gehören BRAT von Charli XCX sowie COWBOY CARTER von Beyonce Knowles. Es scheint, als habe die R&B-Queen mit ihrem Country-Album einen Nerv getroffen. Mit insgesamt 11 Nominierungen ist Beyonce der große Favorit des Abends.

Das sind die Nominierten für das Album des Jahres:

New Blue Sun, André 3000

Cowboy Carter, Beyoncé

Short n’ Sweet, Sabrina Carpenter

Brat, Charli XCX

Djesse Vol. 4, Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess, Chappell Roan

The Tortured Poets Department, Taylor Swift

Grammy 2025 Quoten: Single des Jahres

Bei der Auszeichnung zur Record of the Year bzw. Single des Jahres, wird das beste Lied des Jahres ausgezeichnet. Neben dem Album des Jahres gehört dieser Award zu den wichtigsten Auszeichnungen.

Große Hoffnungen in dieser Kategorie darf sich Sabrina Carpenter mit ihrem Hit Espresso machen. Die Newcomerin gilt mit ihren sechs Nominierungen als Geheimtipp.

Natürlich gehört Billie Eilish mit Birds of a Feather auch bei der Auszeichnung für die Single des Jahres zu den Frontrunnern. Wir sind uns sicher, dass dieser Song auch Teil ihrer Live-Performance sein wird.

Neben Kendrick Lamar (Not Like Us) werfen ebenfalls Taylor Swift & Post Malone mit Fortnight ihren Hut in den Ring.

Und auch die Beatles haben es mit der wiederentdeckten Aufnahme von Now and Then zu einer Nominierung gebracht!

Das sind die Nominierten für die Aufnahme des Jahres:

Now and Then, The Beatles

Texas Hold ’Em, Beyoncé

Espresso, Sabrina Carpenter

360, Charli XCX

Birds of a Feather, Billie Eilish

Not Like Us, Kendrick Lamar

Good Luck, Babe!, Chappell Roan

Fortnight, Taylor Swift featuring Post Malone

Grammy 2025 Quoten: Song des Jahres

Die Auszeichnung zum besten Song des Jahres gehört ebenfalls zu den sogenannten Königskategorien bei den Grammys. Im Gegensatz zur Record of the Year bzw. der Single des Jahres, werden hier die Komponisten ausgezeichnet.

Mit Billie Eilish’ Birds of a Feather gibt es auch hier einen großen Favoriten. Der Popsong mit dem frühen 2000er-Flair gilt bei vielen Buchmachern als aussichtsreichster Kandidat für die Auszeichnung zum Song des Jahres.

Die große Konkurrenz kommt entsprechend der Grammy Quoten in dieser Kategorie nicht von Beyonce oder Taylor Swift, sondern von Kendrick Lamar. Mit seinem Drake-Diss Not Like Us hat der Rapper einen der Hits des Sommers geliefert.

Aber auch Shaboozeys A Bar Song (Tipsy) sowie das Feature von Lady Gaga & Bruno Mars Die With a Smile gehen mit Außenseiter-Chancen auf den Grammy für den besten Song des Jahres ins Rennen.

Das sind die Nominierten für den Song des Jahres:

A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey (Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry, und Mark Williams)

Birds of a Feather - Billie Eilish (Billie Eilish O’Connell und Finneas)

Die With a Smile - Lady Gaga & Bruno Mars (Dernst Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars, und Andrew Watt)

Fortnight - Taylor Swift feat. Post Malone (Jack Antonoff, Austin Post und Taylor Swift)

Good Luck, Babe! - Chappel Roan (Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro und Justin Tranter)

Not Like Us - Kendrick Lamar (Kendrick Lamar)

Please Please Please - Sabrina Carpenter (Amy Allen, Jack Antonoff und Sabrina Carpenter)

Texas Hold ‘Em - Beyonce (Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro und Raphael Saadiq)

Zu den großen Favoriten bei den Grammy 2025 Wetten zählen in diesem Jahr auf jeden Fall Beyonce (11 Nominierungen), Charli XCX (8 Nominierungen), Billie Eilish (7 Nominierungen) oder Sabrina Carpenter (6 Nominierungen).

Doch neben den Auszeichnungen blickt natürlich alles gespannt auf die Live-Performances des Abends. Neben Billie Eilish sind unter anderem Auftritte von Sabrina Carpenter, Charli XCX oder Shakira geplant.

Moderiert wird die Veranstaltung wieder einmal von Trevor Noah. Der Comedian hat bereits in den vergangenen Jahren gekonnt durch den Abend geführt.