Handball EM 2024 Wettquoten: Favoriten & Prognose

Vom 10. bis 28. Januar 2024 steigt die Handball-Europameisterschaft in Deutschland. 24 Teams streiten sich um die Nachfolge von Titelverteidiger Schweden, darunter natürlich ein hoffnungsvoller Gastgeber.

In den Handball EM Wetten ist Deutschland unter den Favoriten vertreten. Doch anderen Nationen werden noch bessere Titelchancen eingeräumt.

Wie stehen die aktuellen Handball EM 2024 Wettquoten der Buchmacher und zugunsten welcher Favoriten schlägt am Ende die Prognose aus?

Aktuelle Handball EM Wettquoten:

Wer wird Handball-Europameister? Dänemark ist Favorit

Als Handball EM Favorit Nummer 1 geht Dänemark ins Turnier. Die Dänen sind zuletzt dreimal in Folge Weltmeister geworden, warten aber bei der EM bereits seit 2012 auf einen Titelgewinn.

Ehe die kommende Europameisterschaft dann u.a. in Dänemark stattfindet, soll im Nachbarland Deutschland der Titel her. Die Mannschaft hat alles an Qualität und Erfahrung, was ein potentieller Handball-Europameister benötigt.

Erster Verfolger ist laut Wettquoten der besten deutschen Buchmacher Titelverteidiger Schweden. Die SHF-Auswahl wurde bei der vergangenen Weltmeisterschaft “nur” Vierter und will nun auf ihren europäischen Thron zurückkehren.

Fast gleichauf in den Handball EM Quoten liegt Frankreich. Der dreifache Europameister jubelte zuletzt 2014 über einen Erfolg auf der EM-Bühne. Doch nach wie vor haben die Franzosen die Mittel, internationale Titel zu gewinnen. Der Abschied von Nikola Karabatic ergänzt einen emotionalen Faktor.

Auf Rang 4 in den Handball EM Wetten liegt Spanien. Die Iberer sind deshalb ein spannender Favorit, weil sie bei den letzten vier Europameisterschaften stets im Finale standen. Zweimal gelang am Ende der Titel, doch auch 2024 in Deutschland sollte man die Spanier im Blick behalten.

Deutschland in Handball EM Wetten ein Verfolger

Hinter den vier Topteams lauert der Gastgeber. Deutschland wird bei den Wettanbietern als Titelkandidat eingeschätzt, aber nicht gerade als Handball EM Favorit. Diese Einschätzung ist angesichts des Leistungsniveaus der Mannschaft nachvollziehbar.

Insbesondere in der Defensive mangelt es im Vergleich zu Dänemark, Schweden und Co. oftmals noch in den entscheidenden Momenten an der Qualität und Durchsetzungsfähigkeit, wobei das Nationalmannschafts-Karriereende von Hendrik Pekeler sicher nicht behilflich war.

Immerhin sorgen Spieler wie Juri Knorr dafür, dass sich auch Europas Elite vor der deutschen Mannschaft vorsehen muss. Knorr wurde zuletzt zum besten jungen Spieler der WM 2023 gewählt.

Deutschland landete dort auf einem guten fünften Platz, der auch 2024 in der Heimat keine Enttäuschung wäre. Insgeheim hofft man beim DHB natürlich dennoch auf den Einzug ins Halbfinale der EHF EURO 2024.

Gibt es eine Überraschung in den Handball EM Wettquoten?

Wird vielleicht gar eine Mannschaft Europameister, die in den Handball EM Quoten nicht unter den Top-5 zu finden ist? Geht es nach der Historie des Turniers, so ist dies zumindest mehr als fraglich.

Denn in der untenstehenden Liste der Handball-Europameister suchen wir einen Überraschungssieger vergeblich. Die bisherigen Titel teilen sich Schweden, Spanien, Deutschland, Frankreich, Dänemark und Russland unter sich auf.

Schweden ist mit fünf Titelgewinnen Rekordsieger des Turniers. Geht es nach den Wettquoten der Buchmacher, so dürfen neben Dänemark und Schweden vor allem zwei weitere Teams aus Skandinavien auf die Sensation hoffen.

Island und Norwegen werden mit den besten Wettquoten im Verfolgerfeld eingestuft. Dahinter folgen die Nationalteams aus Osteuropa mit Serbien, Ungarn oder auch Kroatien.

Die bisherigen Handball-Europameister:

2022: Schweden

2020: Spanien

2018: Spanien

2016: Deutschland

2014: Frankreich

2012: Dänemark

2010: Frankreich

2008: Dänemark

2006: Frankreich

2004: Deutschland

2002: Schweden

2000: Schweden

1998: Schweden

1996: Russland

1994: Schweden

