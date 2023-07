HSV Aufstieg Wettquoten & Prognose

Der Hamburger SV galt in den vergangenen Jahren mehrmals als sicher aufgestiegen, verpatzte den Sprung ins deutsche Oberhaus aber stets aufs Neue. In den letzten beiden Jahren scheiterte der HSV jeweils knapp in der Relegation an Hertha und Stuttgart.

Dennoch setzen die Hamburger auf Konstanz, sodass nach wie vor Tim Walter als Trainer das Sagen hat. Und auch in der Mannschaft gibt es viele Konstanten.

Was für und was gegen einen Bundesliga Aufstieg des Hamburger SV in dieser Saison spricht, klären wir mit diesem Beitrag genauer.

Aktuelle HSV Aufstieg Wettquoten bei bet365:

Pro: Darum gelingt der HSV Aufstieg

Seit der Saison 2018/19 spielt der Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Der Klub sah sich für den direkten Wiederaufstieg gut gerüstet, schrammte jedoch mit Platz vier knapp vorbei.

Im Anschluss daran folgten zwei weitere vierte Plätze, während die letzten beiden Spielzeiten auf Rang drei inklusive Relegations-Niederlage abgeschlossen wurden.

In dieser Saison peilt der Nord-Klub endlich den Bundesliga Aufstieg an. Entsprechend hoch sind die Erwartungen und das spiegelt sich in der vorhandenen Mannschaft wider.

Spielerisch weiß das Team von Trainer Tim Walter zu überzeugen und das mit einer homogenen Truppe.

Dazu konnte man diverse Leistungsträger - darunter vor allem Stürmer Robert Glatzel - halten. Externe Transfers wie Immanuel Pherai und Levin Öztunali ergänzten die Mannschaft zudem im Sommer gut.

Reichen die Neuerungen aus, um die Rückkehr in die 1. Bundesliga endlich zu packen? Die HSV Aufstieg Wettquoten zeigen, dass die Buchmacher den Rothosen gute Chancen einräumen.

Contra: Darum verpatzt der HSV den Aufstieg

Vieles spricht in diesem Jahr also dafür, dass der HSV den Aufstieg schafft und ins deutsche Oberhaus zurückkehrt. Es gibt jedoch auch so manches Argument, welches für ein weiteres Jahr 2. Bundesliga spricht.

Fakt ist unter anderem, dass der Hamburger SV bereits in den vergangenen Jahren Topaspirant auf den Aufstieg war. Am Ende vergeigte es das Team jedoch jedes Mal und verspielte selbst den größten Vorsprung leichtfertig.

Unvergessen ist die Saison 2019/20, als die Hamburger bis zum 31. Spieltag auf einem Aufstiegsrang lagen – um am Ende alles aus der Hand zu geben.

Argument Nummer zwei gegen den HSV Aufstieg sind die allgemein schlechten Erinnerungen, die nach zwei verlorenen Relegationsduellen sicherlich noch in den Köpfen stecken. Die psychologische Schiene könnte also im Frühjahr erneut den Unterschied ausmachen.

Dazu kommt, dass die Bundesliga-Absteiger der Vorsaison diesmal mit Schalke 04 und Hertha BSC große Namen tragen. Beide sind ebenfalls ganz oben im Aufstiegskampf mit dabei.

Angesichts der HSV Bundesliga Aufstieg Wettquoten ist jedoch klar zu erkennen, dass der Hamburger SV beste Chancen auf die Rückkehr besitzt – zumal das Team in diesem Jahr gefestigter wirkt.