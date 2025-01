Kitzbühel Weltcup 2025 Wetten: Abfahrt Quoten & Favoriten

SPORT1 Betting 24.01.2025 • 10:14 Uhr Wer gewinnt das Hahnenkamm-Rennen beim Weltcup in Kitzbühel? Alle Sieger-Quoten und Kitzbühel Abfahrt Favoriten der Wettanbieter im Check.

Am kommenden Wochenende steht von Freitag, 24. Januar, bis Sonntag, 26. Januar, mit dem Hahnenkammrennen in Kitzbühel eines der Highlights des Ski-Weltcups an. Mit Super-G, Slalom und Abfahrt stehen gleich drei Disziplinen auf dem Programm.

Wer gewinnt die Hahnenkammrennen beim Kitzbühel Ski-Weltcup 2025? Wir blicken auf alle Favoriten und schauen, wer dem Gesamtführenden Marco Odermatt in der Kitzbühel Abfahrt gefährlich werden kann.

Los geht es mit dem Super-G am Freitag, gefolgt von der Abfahrt am Samstag und dem Slalom-Finale am Sonntag. Jetzt alles über den Kitzbühel Ski-Weltcup 2025 erfahren!

Ski-Weltcup 2025: Die Favoriten für den Kitzbühel Super-G

Los geht das Weltcup-Wochenende in Kitzbühel mit dem Super-G am Freitag. Ab 11:30 Uhr starten die Athleten auf der legendären Streif.

Beim letzten Super-G in Wengen konnte sich der Schweizer Franjo von Allmen vor Vincent Kriechmayr und Stefan Rogentin durchsetzen. In vier Super-G-Wettbewerben gab es also bislang vier Sieger.

Topfavorit dürfte abermals der Gesamtführende Marco Odermatt sein – auch wenn er bislang noch nicht auf der Streif triumphieren konnte.

Da Vincent Kriechmayr nach seinem Sturz in Wengen ebenso wie Fredrik Moeller nicht am Start steht, gehen Franjo von Allmen und Mattia Casse ebenfalls als aussichtsreiche Kandidaten ins Rennen.

Beide konnten in dieser Saison bereits ein Super-G-Rennen für sich entscheiden.

Wer gewinnt die Kitzbühel Abfahrt 2025? Favoriten im Check

Weiter geht es dann am Samstag mit dem inoffiziellen Höhepunkt des Kitzbühel Weltcup 2025 – der Abfahrt auf der legendären Streif!

Auch hier gilt Marco Odermatt als haushoher Favorit. Zwar konnte der Schweizer noch nie in Kitzbühel triumphieren, doch in der aktuellen Form scheint der Sieg nur über ihn zu gehen.

Der Erfolg in Wengen am vergangenen Wochenende war sein zweiter Abfahrt-Sieg in dieser Saison. Hinzu kommt der 2. Platz in Beaver Creek.

Damit führt Odermatt die Abfahrt-Wertung souverän vor seinen Landsmännern Franjo von Allmen und Justin Murisier an. Bislang haben die drei Schweizer alle Abfahrt-Siege in dieser Saison unter sich ausgemacht.

Bleibt das auch nach dem Kitzbühel-Weltcup so?

Alle Abfahrt-Sieger auf der Streif seit 2015:

2024: Cyprien Sarrazin

2023: Aleksander Aamodt Kilde

2022: Beat Feuz

2021: Beat Feuz

2020: Matthias Mayer

2019: Dominik Paris

2018: Thomas Dreßen

2017: Dominik Paris

2016: Peter Fill

2015: Kjetil Jansrud

Kitzbühel Slalom 2025: Wer gewinnt am Sonntag?

Wie auch schon in Wengen stellt das Slalom-Rennen am Sonntag den Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Kitzbühel dar.

Die Ausgangslage für den Torlauf am Ganslernhang ist allerdings weitaus weniger klar als in den anderen beiden Disziplinen.

Nach seinem Sieg in Wengen führt der Norweger Atle Lie McGrath auch in Kitzbühel die Weltcup-Quoten an. Doch seine beiden Landsmänner Timon Haugan und Henrik Kristoffersen gehen ebenfalls mit großen Hoffnungen auf den Ganslernhang.

Zwar wartet Kristoffersen seit dem Lauf in Val-d’Ière auf einen Sieg, doch noch trägt er das Rote Trikot.

Zu Beginn der Saison hat dieses noch Clement Noel getragen. Der Franzose ist der einzige Fahrer, der in dieser Saison bereits dreimal ganz oben auf dem Treppchen stand. Er gilt ebenso wie der Schweizer Loic Meillard zum Favoritenkreis beim Kitzbühel Slalom.

Kitzbühel 2025: Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Aus deutscher Sicht besteht nicht allzu viel Hoffnung auf den ersten DSV-Sieg auf der Streif seit 2018. Damals triumphierte Thomas Dreßen überraschend in der Abfahrt.

Denn nach dem schweren Sturz von Jacob Schramm im Training gehen mit Romed Baumann, Simon Jocher und Luis Vogt zwar noch drei Deutsche an den Start, doch zu den Kitzbühel 2025 Favoriten gehören ganz klar andere Fahrer.

Auch in den anderen Disziplinen zählen die DSV-Athleten nur zu den Außenseitern. Das galt allerdings auch im vergangenen Jahr, als Linus Straßer überraschend den Slalom-Wettbewerb in Kitzbühel gewinnen konnte.

Eine Wiederholung dessen wäre wahrlich eine noch größere Sensation!

So oder so können sich Wintersport-Fans am Wochenende auf eines der Highlights des Weltcup-Kalenders freuen!