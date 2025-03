Leverkusen - Bochum: Wie stehen die Chancen für den VfL gegen Bayer Leverkusen im Freitagsspiel? Es wird ein Spiel der Gegensätze.

SPORT1 Betting 28.03.2025 • 12:00 Uhr Bochum muss am Freitag bei Bayer Leverkusen ran. Wir schauen auf das Duell der Gegensätze in der Bundesliga und die Chancen des VfL.

Nach der Länderspielpause geht es am Wochenende endlich mit der Bundesliga weiter. Und gleich zum Auftakt des 27. Spieltages ist der deutsche Meister gefordert.

Bayer Leverkusen empfängt am Freitagabend den VfL Bochum und will mit einem Sieg den Druck auf Spitzenreiter Bayern erhöhen. Auf der anderen Seite muss der VfL noch dringend Punkte im Abstiegskampf sammeln. Zu verschenken gibt es also nichts.

Wir blicken in unserer Prognose auf das Duell der Gegensätze. Worauf muss Bayer Acht geben und wo liegen die Chancen der Gäste?

Leverkusen – Bochum: Das sagen die Buchmacher

Wird Leverkusen der Favoritenrolle gerecht?

Die Ausgangslage ist klar: Leverkusen ist als Bayern-Jäger Nummer 1 auch gegen den VfL der eindeutige Favorit. Die Werkself hat in dieser Saison erst zwei Spiele verloren und liegt aktuell nur sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Zwar ist es relativ unwahrscheinlich, dass die Bayern diesen Vorsprung in den restlichen Partien noch verspielen, doch mit späten Comebacks kennt sich Leverkusen bekanntlich bestens aus.

Seit der vergangenen Saison hat die Werkself 23 Treffer in der 90. Minute (oder später) erzielt! So auch am vergangenen Spieltag, als Patrik Schick in der 94. Minute für den 3:4-Siegtreffer gegen den VfB Stuttgart sorgte.

Auch am Freitag könnte sich also wieder eine Torwette auf einen späten Treffer lohnen! Bei den Buchmachern ist er auf jeden Fall der aussichtsreichste Torschütze. Ganz gleich, ob frühe oder späte Entscheidung – alles andere als ein Sieg der Leverkusener wäre eine echte Überraschung.

Hier liegen Bochums Chancen

Allerdings hat Bochum in den letzten Wochen bewiesen, dass sie den Klassenerhalt noch lange nicht abgeschenkt haben – ganz im Gegenteil. Vor allem auswärts lief es zuletzt richtig gut. Seit drei Auswärtsspielen ist der VfL nun ungeschlagen (1S, 2U). Beim letzten Gastspiel konnten sie sogar drei Punkte aus München entführen.

Auf der anderen Seite spricht auch eine Statistik gegen den VfL: Die letzten vier Gastspiele in Leverkusen gingen allesamt verloren, dabei erzielte Bochum kein einziges Tor.

Trotzdem könnte das Duell vor allem auf taktischer Ebene interessant werden. Denn Bochum spielt den direktesten Fußball der Liga mit vielen langen Bällen, während Leverkusen geduldig auf Ballbesitz setzt. Kann Bochums Effektivität im Umschaltspiel Leverkusens Struktur durcheinander bringen und wie bereits im Hinspiel treffen?

Schraubt Schick weiter an seiner sensationellen Quote?

Aufgrund seiner Innenbandverletzung muss Xabi Alonso weiter auf Florian Wirtz verzichten. Mit der Rückkehr des Nationalspielers wird erst Anfang April gerechnet. Trotzdem kann der Trainer weiter auf eine starke Offensive bauen.

Vor allem ein Mann ist aktuell richtig stark in Form: Patrik Schick! Der Tscheche ist mit einem Tor alle 69 Minuten der effizienteste Torjäger in den europäischen Top-5-Ligen. Allein in der Bundesliga kommt er in 23 Spielen auf 17 Treffer.

Auch am letzten Spieltag war Schick gegen den VfB Stuttgart wieder der entscheidende Mann. Denn mit seinem Treffer in der 94. Minute hat er für den 3:4-Auswärtserfolg bei den Schwaben gesorgt.

Falls der Stürmer gegen Bochum wieder von Beginn auflaufen sollte, müsste er entsprechend der Torquote wieder ab der 70. Minute treffen. Gelingt ihm am Freitag wieder einmal ein Last-Minute-Treffer – oder ist er sogar schon vorher erfolgreich?

Darum ist Leverkusen gegen Bochum das Duell der Gegensätze

Schaut man auf die Quoten der Buchmacher, könnte man bei dem Duell Bochum gegen Leverkusen auch von David gegen Goliath sprechen. Denn während Leverkusen mit 59 Toren die zweitbeste Offensive der Liga stellt, steht Bochum mit 27 Treffern in dieser Statistik auf dem vorletzten Platz.

Ähnlich sieht es in der Defensive aus. Die 33 Gegentore von Bayer sind ligaweit der drittbeste Wert. Bochum hingegen hat bereits 52 Treffer kassiert, was ligaweit der drittschwächste Wert ist.

Auch in Sachen Marktwert oder Punkteausbeute liegen Welten zwischen den beiden Clubs. Aber wer die Geschichte von David gegen Goliath kennt, weiß, wie das Duell der Gegensätze ausgegangen ist. Gibt es auch am Freitag eine Überraschung?