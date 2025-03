Lille - BVB: Positive CL Prognose trotz Formtief?

SPORT1 Betting 12.03.2025 • 07:00 Uhr In der Champions League muss Borussia Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lille ran. Wer ist der Favorit und welche Statistiken sind besonders pikant?

Heute Abend findet für den BVB das Spiel der Wahrheit statt. Denn nach dem 1:1 im Hinspiel droht gegen LOSC Lille das Aus im Achtelfinale der Königsklasse.

Das Rückspiel zwischen LOSC Lille und Borussia Dortmund findet heute Abend um 18:45 Uhr in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy statt. Wer schafft den Einzug ins Viertelfinale?

Tatsächlich könnte es für den BVB das letzte Champions-League-Spiel für eine lange Zeit werden. Hier ist unsere Champions League Prognose für das entscheidende Duell zwischen Lille und dem BVB. Wer schafft den Sprung in die nächste Runde?

Champions League Prognose: Das spricht für den BVB

Im Kampf um die Europapokalplätze hat der BVB am Samstag einen weiteren Rückschlag erlitten. Nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Augsburg beträgt der Abstand zu Platz 4 bereits sieben Punkte.

Sollte der BVB am Mittwoch erneut den Kürzeren ziehen, wird man sich also höchstwahrscheinlich für längere Zeit von der Königsklasse verabschieden.

Dafür müssen die Franzosen allerdings erst einmal gewinnen. Bei zehn Aufeinandertreffen mit deutschen Clubs ist ihnen dies nur ein einziges Mal gelungen. In der Saison 2021/22 haben sie sich mit 3:1 gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt.

Der BVB hingegen hat seine letzten beiden Auswärtsspiele in der KO-Runde der Champions League gewonnen. Im Halbfinale der Vorsaison gab es ein 1:0 in Paris und in der diesjährigen Zwischenrunde haben die Schwarzgelben 3:0 in Lissabon gewonnen.

Seit vier Spielen in Folge sind die Dortmunder in der Königsklasse nun ungeschlagen.

Die Buchmacher sehen trotzdem keinen klaren Favoriten und würden bei einem Auswärtserfolg der Borussia eine Quote von 2.60 ausschütten.

Lille – BVB: Das erwarten die Buchmacher

WETT-NEWS BEI SPORT1

Champions League Prognose: Das spricht für Lille

Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang hat Lille im Hinspiel noch den verdienten Ausgleich erzielt und steht nun in der Königsklasse vor dem ersten Viertelfinaleinzug der Vereinsgeschichte.

Vor allem in der starken zweiten Halbzeit war für Dortmund nichts mehr zu holen. So ist es den Franzosen am letzten Dienstag gelungen, dem BVB in allen relevanten Statistiken (Schüsse auf das Tor, xGoals, Ballbesitz) Negativrekorde für die laufende Champions-League-Kampagne abzutrotzen.

Zudem hat Lille in der Champions League zu Hause noch kein Spiel verloren. Drei Siege und ein Remis lautet die Heimbilanz. Sollten die Franzosen auch im fünften Heimspiel ungeschlagen bleiben – und somit weiterkommen – gäbe es bei Betano eine Quote von 1.91!

Wenn der BVB ähnlich uninspiriert auftritt, wie am Wochenende gegen den FC Augsburg, könnte es ein böses Erwachen in Lille geben.

Gibt es wieder ein enges Duell?

Wie unvorhersehbar der Ausgang des Spiels trotzdem ist, lässt sich nicht zuletzt auch an den Quoten der Buchmacher erkennen.

Denn mit 2.65 für Lille gegen 2.60 für den BVB tut sich hier nicht wirklich viel.

Das liegt sicher auch daran, dass bislang alle Aufeinandertreffen der beiden Clubs Unentschieden ausgingen.

Im Achtelfinale des UEFA-Pokals der Saison 2001/02 endete das Hinspiel in Lille 1:1 und das Rückspiel in Dortmund 0:0. Aufgrund der damals noch bestehenden Auswärtstorregel setzte sich der BVB durch.

Eines steht fest – auch am Mittwoch wird es am Ende einen Sieger geben! Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Spiel mit einem weiteren Remis in die Verlängerung geht. Denn die Auswärtstorregel gibt es nicht mehr!

Wer auf eine Entscheidung in der Verlängerung setzt, kann fast auf das Sechsfache des Einsatzes hoffen.

Es ist also alles angerichtet für das Spiel der Wahrheit für den BVB. Wird die Reise durch Europa fortgesetzt oder müssen sich die Westfalen vorerst von der Königsklasse verabschieden?