Littler, Smith & Co.: PDC WM Quoten Boosts bei bet365 - Lohnt sich die Wette?

SPORT1 Betting 10.12.2025 • 16:13 Uhr Analyse der bet365 Odds Boosts zur Darts Weltmeisterschaft. Finde heraus, welche 180er-Wetten und Kombis sich lohnen. Jetzt lesen und die Favoriten-Paarungen checken. 18+ | AGB gelten

Die PDC Weltmeisterschaft zieht die besten Darts-Spieler der Welt in den Ally Pally. Unabhängig von den normalen Siegwetten, bieten die Buchmacher spezielle Quotenverbesserungen an. Diese „Odds Boosts“ sind nicht nur für Wetter interessant, sondern geben uns auch einen tiefen Einblick, wie eng oder einseitig bestimmte Leistungsaspekte in den bevorstehenden Partien eingeschätzt werden.

Wir schauen uns die relevantesten Quoten-Boosts an und analysieren, welche Storys sie erzählen.

Zusätzlicher Tipp: Wenn Du planst, die erhöhten Quoten der Darts Weltmeisterschaft zu nutzen, solltest Du wissen, dass Neukunden bei bet365 einen speziellen Willkommensbonus beanspruchen können. Hierfür steht auch der bet365 Angebotscode zur Verfügung.

Das wahrscheinlichste Finale: Die Lukes im Fokus

Die Wette auf das Finalduell zwischen den beiden dominierenden Spielern der jüngsten Vergangenheit, Luke Littler & Luke Humphries, wurde von 4.20 auf 4.75 erhöht.

Analyse: Du weißt, dass diese beiden die Darts-Welt momentan anführen. Littler als amtierender Champion und Nummer 1, Humphries als Spieler, der in den letzten Majors (World Grand Prix, Grand Slam, Players Championship Finals) konstant Top-Form zeigte. Die Erhöhung unterstreicht, dass die Buchmacher dieses Szenario als das wahrscheinlichste ansehen.

Fokus auf die 180er: Die Scoring-Maschinen

Ein Großteil der Quoten dreht sich um die Anzahl der 180er. Darts ist ein 180er-Spiel, und die folgenden Boosts beleuchten, wo die Maxima erwartet werden:

Die 180er-Akkumulator

Die Kombi-Wette auf Mehr als 5.5 180er in vier spezifischen Erstrunden-Matches (Huybrechts v Merk, Smith v Ashton, Littler v Labanauskas, Razma v van den Herik) wurde von 11.17 auf 13.24 gepusht.

Analyse: Ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Erstrunden-Matches, in denen Top-Scorer (Smith, Littler) antreten, eine insgesamt hohe 180er-Dichte garantieren. Die 5.5er-Marke pro Match im Durchschnitt gilt hier als relativ sicher.

Luke Littler gegen Darius Labanauskas

Die Kombinationswette für Littler (Meiste 180er, erster 180er & mehr als 6.5 180er) stieg von 4.33 auf 4.75.

Analyse: Littler ist der Top-Scorer der Tour. Die Latte wird mit mehr als 6.5 Maxima in einem kurzen Best-of-Five-Set Match bewusst hoch gelegt. Die Quote belohnt Dich, wenn er seine Dominanz voll ausspielt und seinen Gegner Labanauskas, der zwar erfahren ist (Ex-Viertelfinalist), aber in der Rangliste deutlich tiefer steht, klar in die Schranken weist.

Michael Smith gegen Lisa Ashton

Die Dreier-Kombi auf den Ex-Weltmeister Michael Smith (Meiste 180er, erster 180er & mehr als 4.5 180er) kletterte von 5.50 auf 6.00.

Analyse: Smith gilt als einer der besten 180er-Werfer überhaupt. Gegen Lisa Ashton, die in der PDC-Rangliste deutlich tiefer steht, wird eine absolute Dominanz erwartet. Die Quote für die Dreier-Kombination ist nur deshalb so hoch, weil eine gewisse Fehlerquote ausgeschlossen werden muss. Smith ist der klare Favorit, aber musst Du darauf vertrauen, dass er sofort startet und über die gesamte Partie der unangefochtene 180er-König ist.

Madars Razma gegen Jamai van den Herik

Hier fällt die erhöhte Wette auf Mehr als 8.5 180er im Match mit Razma mehr als 2.5 180er und van den Herik mehr als 3.5 180er (von 7.00 auf 8.00) auf.

Analyse: Van den Herik ist in der Order of Merit sehr niedrig eingestuft. Die Quotenstruktur legt nahe, dass der Buchmacher erwartet, dass der Außenseiter van den Herik eine überraschend hohe Anzahl an 180ern werfen könnte, was das Match spannender macht und die Gesamt-180er-Zahl über 8.5 treibt. Dies ist ein Indikator für ein potenziell hochklassiges Match, in dem beide Spieler gut scoren.

Die Unwahrscheinlichkeit des Außenseiters

Kim Huybrechts gegen Arno Merk: Die Wette auf den Außenseiter Arno Merk (Sieg, meiste 180er & höchstes Checkout) wurde massiv von 23.00 auf 26.00 erhöht. Für den Favoriten Huybrechts stieg dieselbe Wette nur leicht (von 2.75 auf 2.87).

Analyse: Der gigantische Boost für Merk spiegelt die extrem geringe Wahrscheinlichkeit wider, dass er Huybrechts nicht nur schlägt, sondern ihn auch in den beiden Schlüsselstatistiken (180er und Checkout) überflügelt. Die Quote ist quasi die Definition eines „Longshots“ und bestätigt, dass Huybrechts in allen Belangen der klare Favorit ist.