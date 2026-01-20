Merkur Bets Quotenboost: 10er Quote für Bayern-Sieg gegen Union Saint-Gilloise am 21.01.

SPORT1 Betting 20.01.2026 • 08:44 Uhr Profitiere vom Merkur Bets Quotenboost für das Champions League Spiel Bayern gegen Union Saint-Gilloise. Sichere dir die Top-Quote von 10,00 auf einen Heimsieg. 18+ | AGB gelten

In der Champions League steht für den FC Bayern München die nächste Pflichtaufgabe an. Wenn die Münchner am 21.01.26 um 21:00 Uhr in der heimischen Arena auf Union Saint-Gilloise treffen, sind die Rollen klar verteilt. Während der Rekordmeister als haushoher Favorit in die Partie geht, bietet dir der Buchmacher Merkur Bets eine besondere Gelegenheit, die gewöhnlich niedrige Siegquote durch einen Super-Boost deutlich aufzuwerten.

So sicherst du dir die 10,00 Quote für den Bayern-Sieg

Wenn du dir den Super-Boost von Merkur Bets sichern willst, sind nur einige wenige Schritte nötig. Folge dafür am besten unserer einfachen Schritt-für Schritt-Anleitung:

1. Registriere dich über unseren Link bei Merkur Bets.

2. Zahle mindestens 10€ auf dein Wettkonto ein.

3. Platziere vor Spielbeginn eine Sieg-Wette mit einem Mindesteinsatz von 10 € auf Bayern München gegen Union Saint-Gilloise.

4. Gewinnt deine Wette, erhältst du maximal 100€ als Bonus auf dein Wettkonto.

Die Bedingungen für das Bonusguthaben im Detail

Sollte die Wette erfolgreich sein, wird dir der Gewinn in Form von Bonusguthaben gutgeschrieben. Konkret bedeutet dies, dass du bei einem Einsatz von 10 € eine Gutschrift von 100 € als Bonus erhältst. Ein höherer Einsatz als die geforderten 10 € ist zwar möglich, führt jedoch nicht zu einem höheren Bonusbetrag aus dieser speziellen Aktion.

Damit dieses Guthaben für dich auszahlbar wird, müssen die Umsatzbedingungen erfüllt werden. Die 100 € Gewinn müssen insgesamt 1x umgesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass lediglich Wettscheine mit einer Mindestquote von 1,80 für den Umsatz gewertet werden. Dir bleibt eine Frist von 7 Tagen nach der Gutschrift, um diese Bedingungen zu erfüllen. Verstreicht dieser Zeitraum, ohne dass der Umsatz erfolgt ist, verfallen sowohl der Bonus als auch die daraus bereits erzielten Gewinne.

Zusätzlich gibt es eine Regelung für gemischte Einsätze: Gewinne aus Wetten, die teilweise mit Echtgeld und teilweise mit Bonusgeld platziert wurden, werden proportional aufgeteilt. Wenn du beispielsweise 10 € Echtgeld und 5 € Bonusgeld setzt, erfolgt die Aufteilung der Gewinne im Verhältnis 10:5.