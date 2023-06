Motogp Mugello Favoriten Wettquoten

Im sechsten MotoGP Rennen der Saison 2023 geht es nach Mugello. Beim Großen Preis von Italien kommt es abermals zum Duell zwischen Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi, die in der Fahrer-WM nur einen Punkt auseinander liegen und bislang jeweils zwei Rennen für sich entschieden.

Wer gewinnt das MotoGP Mugello Rennen? Hier ist der Blick auf die Favoriten in den Buchmacher-Wettquoten.

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Mugello GP?

*Quoten Stand: 9.6.2023, 9:20 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Bagnaia Italien GP Favorit in MotoGP Wetten

Einmal mehr geht Francesco Bagnaia beim Heimrennen in Italien als Favorit ins Rennen, dessen sind sich die Buchmacher in ihren MotoGP Mugello Prognosen sicher. Mit einer Wettquote von 2.50 in der bet365 App liegt der Weltmeister deutlich vor der Konkurrenz.

Von der Pole Position gestartet, hatte Bagnaia in Le Mans zuletzt eigentlich beste Siegchancen, fiel aber nach einer Kollision in der vierten Runde aus. So ging der eigentlich schon große Vorsprung in der Weltmeisterschaft verloren. Beim Italien Rennen der MotoGP steht er nun unter Druck.

Herausforderer in den Mugello GP Quoten

In den Mugello GP Quoten folgt Jorge Martin mit den zweitbesten Siegchancen. Der Spanier wurde in Le Mans Zweiter und entschied den Sprint für sich. Auch Marco Bezzecchi ist ein offensichtlicher Kandidat für den Rennsieg in Mugello. Er entschied jüngst das Rennen in Le Mans für sich und stand in fünf Grand Prix bereits dreimal auf dem Podium - zweimal ganz oben.

Auch Marc Marquez ist in den Mugello GP Wettquoten weiter prominent vertreten, obwohl seine Saison mit nur zwei Starts und zwei Ausfällen zum Vergessen war. Immerhin konnte er in den Sprintrennen seine Qualität unter Beweis stellen.

Schon eher könnte sich Brad Binder wieder oben festsetzen. Der Südafrikaner ist aktuell Dritter der WM-Wertung und stand in Jerez auf einem starken zweiten Platz inklusive Sprintsieg. Einziger weiterer Fahrer, der in den MotoGP Wetten mit ernstzunehmenden Chancen gehandelt wird, ist Jack Miller. Bislang läuft es beim Australier auf der KTM jedoch gemischt. Highlight war der dritte Platz in Jerez.