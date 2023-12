Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 13

Am 13. Spieltag der NFL-Saison 2023/24 kommt es zum absoluten Spitzenspiel am späten Sonntagabend. Mit den Philadelphia Eagles und den San Francisco 49ers treffen die Super Bowl Favoriten der Buchmacher aufeinander.

Welche sind die besten NFL Wetten der Buchmacher für Week 13? Welche Quoten lohnen sich bei den Sonntagsspielen besonders?

Hier sind unsere sieben besten Wetten für den 13. Spieltag, neben dem Topspiel in Philly auch mit Saints vs. Lions und Commanders vs. Dolphins.

Die besten NFL Wetten zu Week 13:

NFL Quoten: Spannung pur in allen Spielen

Die NFL Playoffs rücken immer näher und umso spannender werden auch die Spiele jedes Wochenende. Viele Mannschaften kämpfen bereits um ihre letzte Chance.

Die Atlanta Falcons etwa brauchen dringend Siege und treffen dafür mit den New York Jets auf den passenden Gegner. Die Jets verloren zuletzt viermal in Folge, erzielten dabei 6, 12, 6 und 13 Punkte. Mit dem NEObet Promotion Code wetten wir auf Falcons-Sieg mit Handicap 1.92.

Mit drei Siegen in Folge gehen die Indianapolis Colts in das Gastspiel bei den Tennessee Titans. Dennoch lautet unsere NFL Wette: Sieg Titans zur Quote 1.95 bei Bet3000. Fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen gingen an Tennessee, darüber hinaus gewann das Team vier der vergangenen fünf Heimspiele.

Die New England Patriots waren zuletzt weiter schwach, doch auch die LA Chargers verloren ihre letzten drei Spiele. New England gewann zuletzt fünfmal den direkten Vergleich, ist in den NFL Quoten aber dennoch Außenseiter. Unser Tipp lautet Patriots +5,5 bei bwin zur Wettquote 1.91.

NFL Wetten zum 13. Spieltag: Topspiel-Zeit in Philadelphia

In New Orleans empfangen die Saints die Detroit Lions, die an Thanksgiving völlig überraschend gegen die Packers verloren. Auch die Saints wollen nach zwei Niederlagen erst einmal die Defensive in den Griff bekommen. Unsere NFL Wette zu Week 13 lautet Unter 47,0 Punkte bei bet365 zur Quote 1.90.

Bei Oddset setzen wir derweil zur Quote 1.91 darauf, dass sich die Washington Commanders gegen die favorisierten Miami Dolphins nicht zu blöd anstellen (Sieg HC +9,5). Denn trotz aller Erfolge Miamis spielen die Dolphins 2023/24 nicht den schwersten Spielplan.

Mit fünf Siegen in Serie kommen die Denver Broncos ins Auswärtsspiel zu den Houston Texans. Doch im eigenen Stadion sind die Texans kaum zu bezwingen und gewannen zuletzt viermal in Folge. Von den fünf Siegen gab es bei den Broncos vier in der Höhenluft von Mile High. Unser Tipp: Sieg Texans zur Quote 1.60 bei AdmiralBet.

Bleibt nur noch das absolute Topspiel der Runde. Die Philadelphia Eagles empfangen die San Francisco 49ers. Die Niners haben mit drei Siegen ihre Schwächephase hinter sich gelassen, doch die Eagles gehen mit fünf Erfolgen in Serie ins Heimspiel, darunter gegen Bills, Chiefs, Cowboys und Dolphins. Bei so viel Qualität setzen wir auf das Team in Form - Eagles-Sieg zur Wettquote 2.25 bei Interwetten.

NFL Week 13 Spielplan