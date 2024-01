Skiflug WM 2024 Wetten & Favoriten: Wer wird Skiflug-Weltmeister?

Vom 25. bis 28. Januar steht am Kulm die Skiflug WM 2024 auf dem Weltcup-Terminplan. In Österreich kämpfen die besten Skispringer der Welt um den prestigeträchtigen Titel im Einzel- und Teamwettbewerb.

Wer wird neuer Skiflug-Weltmeister 2024 am Kulm? Wir blicken auf alle Favoriten der Buchmacher.

Bei der letzten WM im Skifliegen 2022 in Vikersund sicherte sich Marius Lindvik den Titel. Doch in der jüngeren Vergangenheit gab es auch immer wieder deutsche Sieger.

Wer gewinnt die Skiflug WM 2024 am Kulm?

Wer sind die Favoriten der Skiflug WM 2024?

Als großer Favorit des Buchmachers bwin geht Stefan Kraft in die Skiflug WM 2024. Der Österreicher gewann jüngst auch den Einzel-Weltcup in Zakopane und ist seit Saisonstart im Gelben Trikot des Gesamtführenden unterwegs.

Als heißeste Verfolger gehen drei Springer in die Skiflug WM am Kulm, die ihrerseits eine recht erfolgreiche Saison verleben. Andreas Wellinger schloss die Vierschanzentournee als Zweiter ab und liegt ebenfalls im Weltcup auf Rang 2.

Gewinner der Traditionsveranstaltung zum Jahreswechsel war derweil Ryoyu Kobayashi, der allerdings bis zum Nachtspringen in Wisla warten musste, um endlich seinen ersten Saisonsieg zu feiern. Nun will der Japaner beim Skifliegen nachlegen.

Zu Wellinger und Kobayashi gesellt sich Anze Lanisek, der bei der Tournee am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen triumphierte. Er ist allemal ein Siegkandidat bei der Skiflug WM, doch auf eine Medaille warten Wellinger, Kobayashi und Lanisek dort alle noch. Einzig Kraft feierte 2016 (Kulm) und 2022 bereits zwei dritte Plätze.

Skiflug WM Quoten: Das sind die Verfolger

Als Verfolger gelten in den Skiflug WM Quoten vor allem die weiteren Slowenen. Timi Zajc, Peter Prevc und Domen Prevc fanden zuletzt allesamt ihre Form wieder und bilden ein ganz starkes Team. Peter Prevc wurde am Kulm 2016 Weltmeister.

Auch für die Österreicher, bei denen Jan Hörl und Michael Hayböck mit Außenseiterchancen in den Buchmacher-Prognosen geführt werden, gilt, dass die Mannschaft insgesamt sehr wettbewerbsfähig daherkommt.

Halvor Egner Granerud hat in dieser Saison bislang gar nichts zu melden, immerhin bringt er die Erfahrung einer Silbermedaille aus Planica 2020 mit. Dass er wieder in Form kommt, scheint unwahrscheinlich, doch Norweger beim Skifliegen zu unterschätzen, zahlt sich selten aus.

Wer gewinnt das Teamspringen bei der Skiflug WM?

In der Nationenwertung führt im Weltcup 2023/24 bislang Österreich. Beim Heimspiel am Kulm und mit starken Einzelleistungen in der bisherigen Saison ist die Prognose Österreich für das Teamspringen definitiv nicht abwegig.