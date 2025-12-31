Spielerwetten und Analysen zur Bundesliga 2025/26

SPORT1 Betting 31.12.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher vertreten klare Meinungen in den Langzeitwetten | Bei uns findet ihr Spielerwetten und Analysen zur Bundesliga!

Der deutsche Rekordmeister dominiert die Bundesliga. Sportwetten-Fans können von dieser Tatsache profitieren. Wir stellen heute die FCB-Offensive in den Mittelpunkt und schauen auf die Entwicklung der zentralen Figuren.

Eine geschickte Drehung um 180 Grad, ein angedeuteter Schuss, dann der flache Abschluss in die rechte untere Ecke. Mit dieser Bewegung markierte Harry Kane zum Ende des Kalenderjahres 2025 seine 100. Torbeteiligung im deutschen Oberhaus - 81 Tore, 19 Torvorlagen. Für die besten Wettanbieter ist der dritte Titel als bester Bundesliga-Torjäger reine Formsache.

Kane ist längst mehr als ein klassischer Torjäger. Er arbeitet gegen den Ball, lässt sich fallen, bindet Mitspieler ein - und bleibt dennoch der verlässlichste Vollstrecker der Liga. Die Zahlen bestätigen diesen Eindruck. Nach 15 Spieltagen führt der 32-Jährige erneut sowohl die Torjägerliste (19 Treffer) als auch das Scoring-Ranking (22 Torbeteiligungen) an. Besonders bemerkenswert: Seine Produktivität steigt nicht durch bloßes Volumen. Mit 1,45 Toren pro 90 Minuten bei rund 1,0 erwartbaren Treffern agiert Kane deutlich effektiver als noch in der Vorsaison (0,98 Tore, 0,77 xG pro 90 Minuten).

Im Schatten dieser Berechenbarkeit agiert ein Spieler, der dem Offensivspiel eine andere Dimension verleiht. Michael Olise war schon in seiner Debüt-Saison ein kreativer Fixpunkt, ist inzwischen aber mehr als nur der Ideengeber. Während Kane vollendet, gestaltet Olise. Während Kane Effizienz liefert, erhöht Olise das Risiko und damit das Potenzial. In der vergangenen Saison erspielte der Franzose ligaweit die meisten Chancen (91) und Großchancen (32), legte zwölf Treffer auf und kam insgesamt auf 27 Torbeteiligungen.

In dieser Saison hat sich seine Rolle noch einmal verschoben. Olise ist häufiger dort zu finden, wo Spiele entschieden werden: im gegnerischen Strafraum. Seine Ballkontakte in dieser Zone stiegen signifikant von 6,21 auf 8,30 pro 90 Minuten. Gleichzeitig liegt seine Beteiligung an erwartbaren Treffern (xG + xA) nun bei 1,08 - ein Wert, der selbst im internationalen Vergleich außergewöhnlich ist. Schon die 0,85 aus dem Vorjahr waren bemerkenswert, nun deutet alles auf einen nachhaltig höheren Output hin.

Dass diese individuelle Überlegenheit auch mannschaftlich greift, zeigt der Blick auf die Tabelle. Bayern führt das Tableau nach 15 Spieltagen mit neun Punkten Vorsprung an (41 Zähler, 55:11 Tore) und steht besser da als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Die Offensive ist stabiler, variabler. Wer seine Anmeldung bei Merkur Bets bereits hinter sich gebracht hat, erkennt: Langzeitwetten auf den deutschen Meister sind nur noch obligatorisch.

Wollt ihr euren Merkur Bets Bonus in den nächsten Wochen der Saison gewinnbringend einsetzen, könnt ihr die Offensive des deutschen Rekordmeisters als zentralen Anker dafür verwenden. Das Niveau der besten Angreifer der Münchner gibt das auf jeden Fall her.