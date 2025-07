Sportwettenanbieter Betano wird Platin Partner des FC Bayern München

Der FC Bayern München vermeldete am gestrigen Donnerstag mit Sportwettenanbieter Betano einen neuen Sponsor. Die Partnerschaft macht Betano, der auch in unserem Ranking immer zu den besten Buchmachern gehört, zum offiziellen Partner des deutschen Rekordmeisters und läuft bis zur Saison 2027/28.

Betano bekennt sich zum deutschen Markt!

„Deutschland war schon immer einer unserer wichtigsten Märkte – es war der zweite Markt, auf dem Betano gestartet ist. Nun verkünden wir unsere größte Partnerschaft in diesem Land und verstärken unser Engagement, innovative, sichere und verantwortungsvolle Spielerlebnisse für deutsche Fans zu schaffen” (...) Während Betano seine internationale Präsenz weiter ausbaut, erweitert diese Partnerschaft unsere Möglichkeiten, mit Menschen weltweit in Kontakt zu treten.“.

“Betano gehört weltweit zu den Marktführern in seiner Branche, ist hoch innovativ und gibt sich mit dem Erreichten nicht zufrieden - Attribute, die auch wir für uns in Anspruch nehmen. Mit Betano haben wir einen weiteren Partner an unserer Seite, mit dem wir unsere gemeinsamen Wachstumsziele erreichen und unsere Innovationskraft vorantreiben können.“