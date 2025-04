US Masters Augusta Quoten: Favoriten & Prognose 2025

SPORT1 Betting 09.04.2025 • 16:30 Uhr Wer gewinnt das US Masters in Augusta 2025? Die besten US Masters Golf Quoten und alle Favoriten im Check.

Vom 10. bis 13. April steht mit dem US Masters das erste Major-Turnier des Jahres 2025 an. Austragungsort ist wie üblich der Augusta National Golf Club in Augusta.

Wer gewinnt das US Masters 2025?

Im Vorjahr entschied Scottie Scheffler den Wettbewerb für sich. Und auch in diesem Jahr gehört der US-Amerikaner laut den US Masters Wettquoten zu den großen Favoriten. Dahinter gibt es aber einige Widersacher, die ihm das Green Jacket abnehmen wollen.

Wer gewinnt Augusta? Scottie Scheffler ist in den US Masters Wettquoten der Favorit

Scottie Scheffler ist nach seinen Augusta-Siegen in den Jahren 2022 und 2024 auch in diesem Jahr der Topfavorit.

Der Titelverteidiger geht bei den Buchmachern mit der geringsten US Masters Quote ins Turnier. Kann er das Green Jacket verteidigen?

Die Chancen dafür stehen gut, zumal er ordentlich in Form ist und zum Beispiel noch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Gold geholt hat.

Gut möglich, dass Scheffler die Antwort auf die Frage “Wer gewinnt das US Masters?” sein wird und sich erneut zum Champion kürt.

Wer gewinnt Augusta 2025? Rory McIlroy peilt erstmaligen Triumph an

Rory Mcllroy gilt im Vorfeld des Turniers als ärgster Widersacher von Scottie Scheffler.

In den Wettquoten wird der Nordire mit der zweitniedrigsten Quote geführt. Der viermalige Major-Champion gewann in der Vergangenheit bereits die US Open, The Open Championship und die PGA Championship.

Mit einem Sieg in Augusta will er seine Sammlung vervollständigen und das Masters erstmalig für sich entscheiden. Seine beste Platzierung ist bislang der zweite Rang im Jahr 2022.

Wer gewinnt das US Masters? Spanier Jon Rahm peilt zweiten Erfolg in Augusta an

Mit Jon Rahm gibt es noch einen dritten Top-Favoriten, der bei den Buchmachern hoch im Kurs steht.

Der zweifache Major-Champion ist seit 2024 auf der LIV Golf Tour unterwegs. Mit 19 Turniersiegen gehört der Spanier zu den erfolgreichsten Akteuren.

Seine beste Platzierung beim US Masters ist der Triumph im Jahr 2023.

Golf Augusta Wettquoten: Wer hat noch Siegchancen?

Abseits des Trios gibt es noch einige weitere Spieler, die laut den Golf US Masters Wetten der Buchmacher intakte Siegchancen haben.

Im erweiterten Favoritenkreis befinden sich Collin Morikawa, Bryson DeChambeau und Ludvig Aberg. Auch Justin Thomas und Xander Schauffele sollte man auf dem Zettel haben.

Aus deutscher Sicht wird spannend zu sehen sein, wie sich Bernhard Langer bei seiner letzten Masters-Teilnahme präsentieren wird.

Für Österreich geht Sepp Straka an den Start. Dem 31-jährigen Ryder-Cup-Champion aus dem Jahr 2023 ist nach seinem sehr guten Jahresauftakt ein starkes Abschneiden zuzutrauen.

US Masters Sieger seit 2015

2024: Scottie Scheffler (USA) -11

2023 Jon Rahm (Spanien) -12

2022: Scottie Scheffler (USA) -10

2021: Hideki Matsuyama (Japan) -10

2020: Dustin Johnson (USA) -20

2019: Tiger Woods (USA) -13

2018: Patrick Reed (USA) -15

2017: Sergio Garcia (Spanien) -9

2016: Danny Willett (England) -5

2015: Jordan Spieth (USA) -18