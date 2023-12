Vierschanzentournee Oberstdorf Quoten: Wer gewinnt das Auftaktspringen?

Am 29. Dezember beginnt die Vierschanzentournee 2023/24. Die erste Station ist traditionell der deutsche Wintersportort Oberstdorf - das ist auch in diesem Jahr nicht anders!

Bei den Buchmachern liegt ein Österreicher in der Pole Position. Doch ein deutsches Trio ist ihm dicht auf den Fersen!

Wer gewinnt bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf?

Wer liegt in den Oberstdorf Quoten 2023 vorne?

Spannung pur vor dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf 2023/24. Geht es nach den Quoten beim Buchmacher bwin , ist die Favoritenlage vor dem Start deutlich.

Der Österreicher Stefan Kraft ist nicht nur der große Favorit für die Tournee-Gesamtwertung, sondern auch für das Springen von der Schattenbergschanze. Bei fünf von acht Weltcup-Siegen in dieser Saison ist diese Einschätzung definitiv zu teilen.

Geiger feierte bereits zwei Weltcup-Siege, Wellinger immerhin zwei zweite und zwei dritte Plätze. Das Potential für den Sprung auf die oberste Stufe des Podiums in Oberstdorf ist also allemal vorhanden, zumal beide Athleten auch schon wichtige Wettbewerbe für sich entscheiden konnten.

Vierschanzentournee Oberstdorf Wettquoten: Wer kann das Top-Trio gefährden?

Als erster Verfolger des österreich-deutschen Trios gilt Ryoyu Kobayashi. Der Weltcup-Sechste konnte im bisherigen Winter nicht mit Konstanz bestechen. Lediglich eine Podestplatzierung mit Rang 3 in Klingenthal steht beim zweifachen Tournee-Sieger zubuche.

Besonders stark bei der Generalprobe in Engelberg präsentierte sich stattdessen gar ein dritter Deutscher. Pius Paschke gewann das erste Springen und wurde beim zweiten Dritter. So kann man sich auch in den Favoritenkreis für Oberstdorf manövrieren.