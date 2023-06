Wer gewinnt MotoGP auf dem Sachsenring? Favoriten & Quoten

Das siebte MotoGP Rennen der Saison 2023 findet auf dem Sachsenring statt. Beim Großen Preis von Deutschland kommt es abermals zum Duell zwischen Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi, die in der Fahrer-WM nur einen Punkt auseinander liegen und bislang jeweils zwei Rennen für sich entschieden.

Neuer Favorit in MotoGP Wetten zum Deutschland GP

Marc Marquez hat nicht gerade eine positive Saison im Zeugnis stehen. Bei seinen drei bestrittenen Grand Prix fiel er vorzeitig aus, die drei übrigen verpasste der Spanier verletzt. Warum also in aller Welt sollte Marquez in den MotoGP Wetten zum Deutschland GP der Favorit sein?

Die Antwort für die Quote 2.20 bei bet365 liegt in der Vergangenheit. Denn seit dem Jahr 2010 gewann Marc Marquez jedes einzelne Rennen, das er am Sachsenring bestritt. Schafft er nun endlich gegen die gesammelte Konkurrenz das Comeback auf die oberste Stufe des Podiums?

Die Konkurrenten in den Sachsenring GP Quoten

Wir halten einen Erfolg des Spaniers aufgrund der aktuellen Saison nicht für allzu wahrscheinlich. Vielmehr ist Francesco Bagnaia der große Star der bisherigen Saison, der bereits drei Siege einfahren konnte. Mit den zweitbesten MotoGP Sachsenring Quoten ist er am Sonntagnachmittag am Start.

Ebenfalls vorne mit dabei dürfte Jorge Martin sein. Der Landsmann von Marquez kam zuletzt immer besser in Fahrt und fuhr nacheinander die Platzierungen 4, 2 und 2 in Jerez, Le Mans und Mugello ein. Eine weitere Top-Platzierung am Sachsenring scheint fast garantiert.

Ebenfalls ein Siegkandidat der MotoGP Wettquoten in Deutschland ist Marco Bezzecchi. In der Fahrer-WM ist der Italiener aktuell Zweiter und gewann bereits zwei Rennen. Dennoch waren die Resultate zuletzt eher gemischt, wie ein achter Platz in seinem Heimrennen in Mugello zeigte.

Weitere Favoriten sind laut Sachsenring GP Wetten Johann Zarco, Brad Binder und Jack Miller.