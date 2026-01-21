Winamax Quotenboost: Quote 21,00 für Deutschland gegen Portugal am 22.01.

SPORT1 Betting 21.01.2026 • 16:52 Uhr Entdecke den exklusiven Winamax Quotenboost für das Handball-EM-Spiel Deutschland gegen Portugal. Jetzt Quote 21,00 auf Sieg Deutschland sichern. 18+ | AGB gelten

Deutschland hat es bei der Handball-Europameisterschaft in die Hauptrunde geschafft, wo nun am 22. Januar die erste Partie gegen Portugal wartet. Für dieses packende Duell hat der Buchmacher Winamax ein besonderes Angebot für dich vorbereitet. Im Rahmen der aktuellen Promotion kannst du dir eine massiv erhöhte Quote auf einen Sieg der deutschen Mannschaft sichern, die deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt.

Tipp auf Deutschland-Siegwette mit Mega-Gewinn

Deutschland gehört zum Favoritenkreis bei der Handball-EM. Dementsprechend sind die Siegquoten auf das DHB-Team eher gering. Mit dieser Winamax-Aktion ändert sich das allerdings:

Der Tipp: Deutschland gewinnt das Spiel.

Die geboostete Quote: Statt 1,88 erhältst Du die Quote 21,00

Der Boost von Winamax sorgt dafür, dass die Quote mehr als 11x höher ist als die reguläre Wettquote auf einen Sieg von Deutschland.

So kommst du an den Quotenboost Deutschland - Portugal

Der Weg zur erhöhten Quote führt über eine Registrierung auf der entsprechenden Landingpage von Winamax, wo du dir dieses Angebot sichern kannst:

Registriere dich bei Winamax und verifiziere dein Wettkonto. Tätige eine Mindesteinzahlung von 20€ auf dein Winamax Wettkonto. Setze nun maximal 10€ auf den Tipp „Deutschland gewinnt“. Bestätige den 1000er Boost im Wettschein, bevor Du die Wette platzierst.

Die Gewinnaufteilung: Winamax schreibt dir beim Gewinn der Wette den Gewinn zur regulären Quote (1,88) sofort als Echtgeld gut. Der Mehrgewinn, der sich aus der Differenz zur Quote 21,00 errechnet, landet hingegen als Bonusguthaben auf deinem Wettkonto. Bevor dieses Bonusguthaben ausgezahlt werden kann, muss es nur einmalig zu einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden.

Zusätzlich solltest du dich darüber hinaus auch über die Standard-Angebote des Buchmachers wie zum Beispiel den Winamax Bonus Code informieren. Diese Boost-Aktion kann allerdings nicht mit anderen Neukundenboni kombiniert werden.

Die Quotenboost-Konditionen im Überblick

Das Angebot gilt ausschließlich für die reguläre Spielzeit inklusive Nachspielzeit, während Live-Wetten oder die Cashout-Funktion von der Aktion ausgeschlossen sind. Der Quotenboost verfällt, sobald das Spiel am 22. Januar angeworfen wird.

Wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren gestattet. Spiele verantwortungsbewusst.