2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 07.02.-09.02.

SPORT1 Betting 05.02.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 21. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien.

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 21. Spieltag vom 07.02. - 09.02.2025: Die Teams aus dem Tabellenkeller rücken im Wett Tipp heute nochmal dichter zusammen.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 21. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Hannover vs. Düsseldorf

Andre Breitenreiter steht seit drei Liga-Spielen wieder für Hannover an der Seitenlinie. Auf einen 1:0-Auswärtssieg gegen Regensburg folgten zwei Punkteteilungen gegen Münster (2:2) und zu Gast beim HSV (2:2). Erstmals haben die Niedersachsen in dieser Spielzeit vier Begegnungen in Folge ohne Niederlage hinter sich gebracht.

Düsseldorf ist mit zwei Siegen und einem Remis in die Rückrunde gestartet. Zuletzt konnten sich die Fortuna in zwei äußerst unterhaltsamen Begegnungen durchsetzen. Im Duell mit Karlsruhe (3:2) und danach gegen Ulm (3:2) überzeugte insbesondere die Offensivabteilung von F95, die nun in vier aufeinanderfolgenden Liga-Spielen “Über 1,5 Tore” erzielt hat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Innerhalb der vier vorangegangenen Paarungen von Düsseldorf sind insgesamt 21 Treffer gefallen. Zudem enthielten die letzten beiden H96-Partien jeweils vier Treffer. Von ihrer einst so dominanten Verteidigung haben sich die Gastgeber zuletzt ziemlich weit entfernt.

Wir prognostizieren eine torreiche Begegnung und entscheiden uns für eine “Über 2,5 Tore” Wette mit einer Quote von 1,76 bei LeoVegas .

Thema der Woche: Lässt Braunschweig die Abstiegsränge bald hinter sich?

Braunschweig-Coach Daniel Scherning konnte zuletzt mit den Auftritten seiner Mannschaft zufrieden sein. Offenbar hat der 41-Jährige im Winter an einigen Stellschrauben drehen können. Seit Jahresbeginn holte Braunschweig zwei Punkte aus drei extrem kniffligen Spielen und wehrte sich beachtlich gegen Schalke (0:0), Magdeburg (1:1) sowie gegen Köln (1:2).

Gastgeber Karlsruhe verliert allmählich den Anschluss an die Aufstiegsplätze, ist seit drei Liga-Spielen sieglos (1U, 2N) und kassierte seit dem Jahreswechsel in allen drei Liga-Spielen “Über 1,5 Gegentore”. Den Tipp geben wir deshalb bei LeoVegas auf eine Quote von 1,91 für “Doppelte Chance X2” ab.

Unmittelbar hinter dem BTSV (15 Punkte) rangiert Regensburg (14). Am letzten Spieltag gelang dem Tabellenletzten ein überraschender 2:0-Erfolg gegen Hertha.

Damit sackte Regensburg die fünfte Weiße Weste der Saison ein. Im Angriff besteht jedoch weiterhin Nachholbedarf. Die Gäste beendeten bereits 13 Saisonspiele ohne eigenen Torerfolg.

Fürth und Regensburg sind zwei von drei Zweitligisten, die in dieser Spielzeit noch keinen Treffer nach einem herausgespielten Angriff (Sequenz im offenen Spiel mit mindestens 10 Pässen bis zum Tor) erzielt haben.

Die fehlende Qualität im Angriff nutzen wir und spielen “Unter 2,5 Tore” für den 2,16-fachen Gewinn. Den Wettanbieter LeoVegas haben wir für euch getestet.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Ulm (17 Punkte) verlor zwar nur selten, teilte sich aber in sieben der letzten elf Begegnungen die Punkte. Der Jahreswechsel hat allerdings eine Veränderung herbeigeführt.

Es gab in drei Partien kein Unentschieden und jeder Vergleich enthielt mindestens drei Treffer. “Über 2,5 Tore” erwarten wir auch gegen Paderborn. Die Wettquote liegt dafür bei 1,83 bei LeoVegas .

Preußen Münster hält sich derzeit nur knapp über den Abstiegsrängen (20 Punkte), muss im Heimspiel gegen den formstarken HSV allerdings eine Niederlage einplanen. Die Rothosen erzielten zuletzt elf Tore in vier Liga-Spielen.

Darüber hinaus brachten die Hanseaten in ihren drei vorangegangenen Aufeinandertreffen mit Münster den Ball jeweils mindestens vier Mal ins Netz. “HSV Über 1,5 Tore” ist mit einer Quote von 1,74 unsere Wahl für dieses Spiel.

Daten und Fakten zum 21. Spieltag:

Nürnberg hat gegen die aktuelle Top 7 der 2. Bundesliga noch nicht gewonnen.

Darmstadt erzielte im Kalenderjahr 2025 die wenigsten Tore (2, wie Braunschweig).

Ulm ist seit 4 Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen (1S, 3U).

Darmstadt und Elversberg (je 4 Spiele sieglos) befinden sich in einer kritischen Saisonphase. Die Lilien hatten zuletzt im Angriff ungewohnte Probleme und gingen in zwei aufeinanderfolgenden Partien ohne Torerfolg vom Feld.

“Darmstadt Unter 1,5 Tore” gibt es bei LeoVegas zu einer Quote von 1,92 .

Oftmals sabotiert sich Hertha in dieser Saison selbst. Gute Spiele werden leichtfertig aus der Hand gegeben und Partien gegen das Tabellenschlusslicht aus Regensburg (0:2) verloren.

Die Alte Dame kassierte in ihren drei vorangegangenen Heimspielen jeweils mindestens zwei Gegentore. Kaiserslautern legte den besten Rückrundenstart aller Zweitligisten hin (3S). Eine Quote von 2,48 für “Kaiserslautern Über 1,5 Tore” spielt uns definitiv in die Karten.

Weitere Partien am 21. Spieltag der Bundesliga:

Anstrengende Tage stehen dem Tabellenführer bevor. Erst gab es im DFB-Pokal das Derby gegen Leverkusen, dann folgt ein Vergleich mit Schalke im deutschen Unterhaus.

Die Geißböcke werden unter der Woche einige Körner in Leverkusen zurücklassen und das Ergebnis für mehrere Tore öffnen. Für “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” gibt es bei LeoVegas eine Quote von 1,71 .

Eine Spezialwette haben wir uns für das Aufeinandertreffen zwischen Magdeburg und Nürnberg aufgehoben. Der FCM teilt sich mit Hannover die beste Zweitliga-Verteidigung in der zweiten Hälfte (13 Gegentore). Auf dem dritten Rang folgen die Clubberer (15 Gegentore).