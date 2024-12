LeoVegas Sportwetten Test und Erfahrung

Der Sportwettenanbieter LeoVegas ist seit Ende 2024 im Besitz der deutschen Lizenz. Nach dem kurzzeitigen Rückzug feiert der bereits zuvor in Deutschland aktiv gewesene Anbieter im Dezember 2024 nun also das Comeback.

In unserem LeoVegas Sportwetten Test überprüfen wir im Detail, wie sich der Bookie in den zentralen Wettanbieter Kategorien präsentiert und im Gesamtvergleich abschneidet.

LeoVegas Erfahrungen

LeoVegas punktet insbesondere im Bereich der mobilen Wetten. Das zeigt sich speziell an der sehr guten mobilen Ansicht, die der Bookie für Android als auch für iOS anbietet.

Leichte Abzüge gibt es, da die deutsche Wettsteuer an Spieler weiter berechnet wird. Nicht unerwähnt bleiben soll auch das Fehlen der telefonischen Hotline. Dies ist jedoch eher eine Randnotiz wert, da immer mehr Online Buchmacher auf diesen Kontaktweg verzichten.

Stärken und Schwächen auf einen Blick

LeoVegas Bonus

Der maximale Betrag bei dem Offer beträgt 100 €. Bedeutet: Um den maximalen Betrag zu beanspruchen, ladet ihr das Konto nach der Registrierung mit 100 € auf. In dem Fall beginnt ihr den Spaß beim Tippen mit einem Guthaben von 200 €.

LeoVegas Geschichte

Die Geschichte von LeoVegas begann im Jahr 2011. In diesem Jahr wurde die schwedische Marke von Gustaf Hagman und Robin Ramm-Ericson gegründet.

Seit 2022 ist die LVSports Ltd mit Geschäftssitz auf Malta ein Tochterunternehmen der renommierten Gruppe MGM Resorts International.

LeoVegas Sportwetten Angebot

Wettangebot

Vor allem Fußball ist in der Breite sehr vielfältig abgedeckt, was Fans vom runden Leder freuen dürfte. Neben der Bundesliga, Premier League, Serie A oder LaLiga sind auch die 2. und 3. Liga abgedeckt.

Insgesamt stehen zwischen 15 und 20 verschiedene Sportarten zur Verfügung. Positiv ist dahingehend auch das Portfolio an Langzeitwetten oder die Vielfalt bei den Wettmärkten insgesamt.

LeoVegas Live Wetten

Einen ordentlichen Eindruck hat auch das Live Wetten Angebot hinterlassen. LeoVegas nutzt hier seinen großen Erfahrungsschatz und deckt in puncto Vielfalt alles ab, was Tippenden am Herz liegt.