2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 14.02.-16.02.

SPORT1 Betting 12.02.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 22. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 22. Spieltag vom 14.02. - 16.02.2025: Das Spitzen-Trio hat im Wett Tipp heute gute Karten, um sich von der Konkurrenz zu lösen.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 22. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Magdeburg vs. Köln

Kann es in diesem Spitzenspiel etwas anderes geben als einen Sieg der Geißböcke? Magdeburg ist nach der vergangenen 3:4-Niederlage gegen Nürnberg weiterhin das schwächste Heimteam im deutschen Unterhaus (7 Punkte) und wartet als einziger Zweitligist noch auf den ersten Heimsieg der Saison.

Fußballerisch weiß der FCM zu überzeugen - kein anderer Zweitligist erzielte mehr Tore aus dem laufenden Spiel heraus (31, ebenso wie Elversberg). Zu Hause spielt der Kopf jedoch mittlerweile eine Rolle. Magdeburg erzielte nur zwölf der 44 Saisontore im eigenen Stadion. Weitere Treffer könnten gegen den Tabellenführer jedoch ausbleiben.

Köln erlaubte in dieser Spielzeit die wenigsten erwartbaren Gegentore (23,1 xGA) und gewann am vergangenen Spieltag bereits zum siebten Mal in dieser Saison mit 1:0. Die defensiven Künste, gepaart mit schnellen Kontern über Linton Maina (9 Torvorlagen) und Damion Downs (3 Pflichtspiele in Folge getroffen) sind zu viel für den FCM.

Wir sehen Köln in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine "Sieg Köln (DNB)"-Wette.

Thema der Woche: Bangt Hertha bald um den Klassenerhalt?

Noch genießt Cristian Fiel das Vertrauen der Verantwortlichen in Berlin, wobei in seiner Situation kaum von Genuss die Rede sein sollte. Die Zuschauer haben den Trainer bereits vor dem letzten Spiel gegen Kaiserslautern (0:1) ausgepfiffen. Die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie hat die Situation der Hertha definitiv nicht verbessert.

Die Alte Dame zeigt zwar selten schlechten Fußball, sabotiert sich durch individuelle Fehler jedoch regelmäßig selbst und hat mehr Gegentore (34) als erwartbare Gegentore (31,4 xGA) zugelassen. Düsseldorf kann die viertbeste erwartbare Angriffsreihe aufbieten (35,2 xG) und wird die Patzer in der Hertha-Defensive nutzen. "Düsseldorf Über 1,5 Tore" ist unsere Wahl für diesen 2. Bundesliga Tipp.

Gemeinsam mit dem Hauptstadt-Klub geht es für Darmstadt in der Rückrunde kontinuierlich bergab. Die Lilien rangieren in der Rückrunden-Tabelle auf dem letzten Platz (1 Punkt). Die Rückkehr von Top-Angreifer Isac Lindberg (9 Tore) konnte am vergangenen Spieltag die dritte Zu-Null-Niederlage in Serie nicht verhindern.

Nun kommt es zum nicht nur für Darmstadt, sondern auch aus Sicht der Alten Dame, entscheidenden Duell gegen Braunschweig. Der BTSV gewann am vergangenen Wochenende mit 2:0 gegen den KSC und hielt bereits zum zweiten Mal in der zweiten Saisonhälfte die Null. Wir gehen von einer defensiv geprägten Partie mit "Unter 2,5 Toren" aus.

Weitere spannende 2. Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Die eben erwähnte 0:2-Niederlage des KSC gegen Braunschweig hat die Krise der Badener massiv verschärft. Karlsruhe sammelte in der Rückrunde zwar kaum Punkte (1), dafür aber die meisten Gegentore (9, ebenso wie Magdeburg). Zu Gast in Gelsenkirchen folgen die nächsten Gegentreffer. “Schalke Über 1,5 Tore” ist für eine Quote von 1,74 im Angebot.

Viel besser ist die Stimmung am Betzenberg. Kaiserslautern holte als einziges Zweitliga-Team bisher alle möglichen Zähler in der Rückrunde (12) und kassierte nur vier Gegentore. Im Duell mit Hannover (8 weiße Westen) benutzen wir diesen LeoVegas Bonus für die Quote von 2,07 auf “Unter 2,5 Tore”.

Daten und Fakten zum 22. Spieltag:

Hannover gewann seit 2016 nicht mehr am Betzenberg.

Regensburg ist seit 9 Spielen sieglos gegen den HSV (2U, 7N).

Davie Selke ist der einzige Zweitliga-Spieler, der einen Schnitt von 1,00 Toren pro 90 Minuten hat.

Wertvoll könnten drei Punkte für Elversberg sein. Die Saarländer gewannen am vergangenen Wochenende ihr erstes Rückrundenspiel (3:0 vs. Darmstadt) und sind wieder bis auf sechs Zähler an den Aufstiegsrängen dran.

Ein "Sieg Elversberg" ist gegen die anfällige Hintermannschaft aus Fürth (37,7 xGA) ziemlich wahrscheinlich.

Siegreich beendet auch der HSV seinen Auftrag am kommenden Spieltag gegen Regensburg. Die Hanseaten sind seit neun Spieltagen ungeschlagen (zuletzt 4 Siege aus 5 Spielen).

Ebenso wie in den drei vorangegangenen Zweitliga-Spielen der Norddeutschen erwarten wir mindestens drei Tore im Spiel. Die Match-Kombi “Sieg HSV & Über 2,5 Tore” gibt es für eine Quote von 2,04.

Weitere Partien am 22. Spieltag der Bundesliga:

Beinahe ebenso hoch ist der Ertrag für einen “Sieg Nürnberg”. LeoVegas spendiert eine Quote von 1,94 für den fünften Sieg aus den letzten sechs Liga-Spielen.

Die Gäste aus Ulm holten nur einen Sieg an den letzten 14 Spieltagen und haben zuletzt zwei Niederlagen in Folge hingenommen.

Für Preußen Münster hat das Kalenderjahr 2025 mit einem Sieg begonnen (2:1 vs. Fürth). Bis heute ist das jedoch der einzige Dreier geblieben. Seither gab es ein Unentschieden gegen Hannover (2:2) sowie Niederlagen gegen Kaiserslautern (1:2) und den HSV (1:2). Einigkeit herrschte in allen Begegnungen vor allem bei der Anzahl der Treffer, die unsere anvisierte Marke von “Über 2,5 Toren” stets übertroffen haben.