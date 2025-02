2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 21.02.-23.02.

SPORT1 Betting 19.02.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 23. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 23. Spieltag vom 21.02. - 23.02.2025: Hertha zeigt im Wett Tipp heute eine Reaktion. Zudem bleibt der HSV im eigenen Stadion ungeschlagen.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 23. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: HSV vs. Kaiserslautern

Kein Team ging in der Rückrunde bislang besser auf Punktejagd als Kaiserslautern (13). Die Roten Teufel erbeuteten damit insgesamt 39 Zähler (3.) - ebenso viele wie der HSV (2.), der seit zehn Zweitliga-Spieltagen ungeschlagen ist (5S, 5U). Ungewöhnlich für die Rothosen ist der gute Auftakt in die Rückrunde. Mehr als die aktuellen elf Zähler aus fünf Begegnungen der zweiten Saisonhälfte waren es im deutschen Unterhaus noch nie.

Die Träume vom möglichen Aufstieg werden in beiden Fanlagern intensiver. Eine Niederlage im direkten Duell wäre ein herber Rückschlag im immer noch hart umkämpften Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Bis jetzt konnten die Hanseaten eine Heimniederlage im deutschen Unterhaus verhindern - das gelang ansonsten keinem anderen Zweitligisten in den 2. Bundesliga Tipps.

Zusätzlich stärkt die jüngere Historie dieser Begegnung den Gastgebern den Rücken. Der letzte Auswärtssieg der Roten Teufel im Volksparkstadion ist mittlerweile 24 Jahre her. In der Zwischenzeit fuhr der FCK in sechs von acht Begegnungen mit einer Niederlage zurück in die Pfalz.

Wir sehen den HSV in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für eine “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”-Wette mit einer Quote von 1,98 bei ODDSET .

Thema der Woche: Welche Vereine ringen um den Klassenerhalt?

Im Tabellenkeller brennt die Luft. Braunschweig wirkt seit Jahresbeginn wie ein neues Team und verlor im Kalenderjahr 2025 nur eines von fünf Zweitliga-Spielen. Zuletzt gewannen die Löwen zwei Paarungen in Folge und kassierten keinen einzigen Gegentreffer. Der jüngste Erfolg (1:0 vs. Darmstadt) befreite den BTSV von der Last der Abstiegsränge.

Für den kommenden Spieltag ist ein Vergleich mit Fürth geplant. Die Kleeblätter unterlagen zuletzt Elversberg (0:2), nachdem ihnen zuvor zwei Siege in Serie geglückt waren. Wir erwarten, wie in fünf der sechs vorangegangenen Partien der Braunschweiger, “Unter 2,5 Tore” im Spiel. Die Quote von 2,00 liegt bei Bet-at-home bereit.

Ein Stück weit brisanter ist das Aufeinandertreffen von Münster (16.) und Regensburg (18.). Beide Teams sammelten in der Rückrunde bereits vier Zähler. Für den Jahn (15 Punkte) wäre ein Sieg in Münster (20 Punkte) von großer Bedeutung und würde die Hoffnungen auf den Klassenerhalt steigern.

In diesem direkten Duell treten die beiden schwächsten erwartbaren Offensiven der 2. Bundesliga gegeneinander an. Regensburg (22,6 xG) und Münster (25,0 xG) bieten uns die Plattform für eine Wette auf “Unter 2,5 Tore”. Winamax versorgt euch in diesem Fall mit einer Quote von 1,74 .

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Noch liegt Ulm (17.) im Zweitliga-Tableau zwischen den beiden eben erwähnten Kontrahenten. Allerdings verlor der SSV zuletzt drei Zweitliga-Paarungen in Serie und kassierte jeweils “Über 1,5 Gegentore”. Die Defensive des Aufsteigers glich sich zuletzt mehr und mehr den erwartbaren Gegentoren an (36,0 xGA), die deutlich über den kassierten Gegentreffern liegt (30).

Das nächste Zweitliga-Spiel bestreiten die Spatzen gegen Elversberg. Die SVE befreite sich zuletzt von einer zwischenzeitlichen Ergebniskrise und gewann zwei Partien in Folge ohne Gegentreffer. Das Prunkstück der Saarländer ist jedoch die Offensive, weshalb wir die Chance nutzen und eine Wette auf die Quote von 2,07 bei Betano für “Elversberg Über 1,5 Tore” abgeben.

Daten und Fakten zum 23. Spieltag:

Nur Braunschweig (3) kassierte in der Rückrunde weniger Gegentore als Kaiserslautern (4).

Davie Selke schoss jüngst sein 14. Saisontor - ausgebauter Rekord für den deutschen Angreifer.

Karlsruhe holte nur einen Punkt aus den ersten 5 Rückrunden-Spielen.

Darmstadt (13.) befindet sich seit Wochen im Sinkflug und ist seit dem 22. Dezember sieglos. Die Lilien verloren ihre vier vorangegangenen Begegnungen im deutschen Unterhaus, ohne auch nur einen eigenen Treffer zu erzielen.

Zumindest hinterließ die D98-Hintermannschaft einen soliden Eindruck und erlaubte in drei von vier Partien maximal ein Gegentor. Im Duell mit Schalke erwarten wir “Unter 2,5 Tore”. Die Quote von 2,23 findet ihr bei LeoVegas .

Magdeburg feierte am vergangenen Spieltag endlich den ersten Heimsieg der Saison und zerlegte die beste Defensive der 2. Bundesliga (3:0 vs. Köln). Der FCM erzielte bis jetzt die meisten Tore der Rückrunde (17).

“Magdeburg Über 1,5 Tore” ist überraschend hoch dotiert und bringt euch bei Bwin den 1,80-fachen Gewinn . Das sollte gegen den seit Wochen kriselnden KSC möglich sein.

Weitere Partien am 23. Spieltag der Bundesliga:

Fatal waren die vergangenen Wochen für die Hertha und vier Niederlagen in Folge bewegten die Verantwortlichen der Alten Dame zum Trainertausch. Stefan Leitl präsentierte sich bis jetzt hochmotiviert. Seiner talentierten Truppe schenkt er das Selbstvertrauen zurück. Die Spieler danken es ihm und krönen eine Wette auf “Hertha Über 1,5 Tore vs. Nürnberg” mit Erfolg. Die angegebene Quote von 1,74 liegt im Wett-Regal von Merkur Bets .

Köln leistete sich am vergangenen Spieltag einen Patzer (0:3 vs. Magdeburg), spielt ansonsten aber seit Monaten auf einem hohen Niveau. Die massive Endgeschwindigkeit von Damion Downs (9 Tore) und Linton Maina (9 Torvorlagen) verhelfen den Geißböcken zu mindestens zwei Treffern im Heimspiel gegen Düsseldorf. Die Fortunen kassierten bis jetzt die meisten Konter-Gegentore (5). Den 1,73-fachen Gewinn gibt es bei Interwetten .