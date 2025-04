2. Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 25.04.-27.04.

SPORT1 Betting 23.04.2025 • 14:00 Uhr Für die neun 2. Bundesliga Spiele vom 31. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere 2. Bundesliga Spiele aktuell zum 30. Spieltag vom 25.04. - 27.04.2025: Für viele Teams beginnt im Wett Tipp heute ein entscheidender Endspurt.

2. Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 31. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Kaiserslautern vs. Schalke

Drei Niederlagen in Serie waren den Verantwortlichen aus Kaiserslautern zu viel - selbst in einem kriechenden Spitzenfeld, in dem die Top-Mannschaften sich regelmäßig eine Auszeit nehmen. Markus Anfang hat nun seinen Arbeitsplatz geräumt und Platz für seinen Nachfolger gelassen - Torsten Lieberknecht.

Dieser soll mit der Mannschaft vom Betzenberg den Drei-Punkte-Rückstand auf den Relegationsplatz wettmachen. Möglich ist das definitiv. Den Anfang können die Roten Teufel im Heimspiel gegen Schalke machen. Die Knappen haben eine der vier schwächsten erwartbaren Defensiven im deutschen Unterhaus (49,3 xGA).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zudem haben die Königsblauen in vier ihrer fünf vorangegangenen Zweitliga-Paarungen mindestens zwei Gegentore zugelassen. Zusätzliche Brisanz wird diesem Aufeinandertreffen durch das angebliche Interesse der Gäste am gerade erst entlassenen Markus Anfang verliehen.

Wir sehen keinen klaren Favoriten, entscheiden uns aber für eine “Kaiserslautern Über 1,5 Tore”-Wette mit einer Quote von 1,80 bei Betano.

Thema der Woche: Spieltage der Entscheidungen

Noch hat der HSV den Aufstieg in der eigenen Hand. Als Tabellenzweiter beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz immer noch vier Zähler. Allerdings ist der Abstand nach zuletzt nur einem Sieg aus vier Zweitliga-Paarungen geschrumpft. Zudem haben die Hanseaten im letzten Heimspiel die erste Heimniederlage seit 16 Auftritten kassiert (2:4 vs. Braunschweig).

Dennoch erwarten wir von den Rothosen einen Dreier gegen den KSC. Die Badener sind seit drei Spieltagen ungeschlagen (2S, 1U), aber haben keines ihrer sechs vorangegangenen Auswärtsspiele gewonnen (2U, 4N). “Sieg HSV & Unter 4,5 Tore” gibt es bei Bet-at-home für eine Quote von 2,15.

Erster Verfolger des Hamburger SV (53 Punkte) ist Magdeburg (49 Punkte). Auf den Tabellendritten wartet jedoch eine äußerst knifflige Partie gegen Hertha. Die Alte Dame hat an den letzten fünf Spieltagen 13 der 15 möglichen Punkte gesammelt und sich in Bestform gespielt.

Die Anhänger bedanken sich nicht nur bei Trainer Stefan Leitl, sondern vor allem beim Alleinunterhalter im Angriff, Fabian Reese. Der Stürmer hat an fünf der sechs vorangegangenen Spieltage getroffen und acht Torjubel zeigen dürfen. Wir steigen in den Reese-Fanbus ein und spielen bei Winamax eine Quote von 2,75 für “Fabian Reese trifft”.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Hinter Magdeburg lauern zwei weitere Aufstiegs-Aspiranten, die sich am kommenden Wochenende in einem direkten Duell gegenüberstehen. Paderborn (5.) begrüßt Elversberg (4.) in der Home Deluxe Arena. Die Gäste haben das beste Torverhältnis in der zweiten Saisonhälfte (+12).

Darüber hinaus wurde die SVE nur an einem der zwölf vorherigen Spieltage geschlagen. Trainer Horst Steffen setzt auf gemeinschaftliche Arbeit gegen den Ball (36,0 xGA - zweitbeste erwartbare Defensive) und hat im Angriff den zweitbesten Torjäger zur Verfügung (Fisnik Asllani - 17 Tore). Wir nehmen deshalb bei Interwetten eine Quote von 1,73 und spielen “Doppelte Chance X2”.

Daten und Fakten zum 31. Spieltag:

Ligaweit hat der HSV die meisten Tore in der Anfangsviertelstunde erzielt (18).

Schalke hat in dieser Rückrunde nur eines von 6 Auswärtsspielen gewonnen.

Nur Regensburg (64) hat mehr Gegentore als Schalke (54) kassiert.

Eine “Doppelte Chance X2” mit einer Quote von 1,73 bei Bwin wählen wir auch für das Aufeinandertreffen zwischen Fürth (6 Spiele sieglos) und Ulm (5 der letzten 8 Partien nicht verloren). Seid ihr an anderen Buchmachern interessiert, schaut euch gerne in unserem Wettanbieter Vergleich um.

Es wird aber nicht nur im oberen Bereich der Tabelle spannend. Die Abstiegskandidaten haben die Hoffnungen auf den Klassenerhalt längst noch nicht aufgegeben. Regensburg ist seit fünf Heimspielen ungeschlagen - länger als jeder andere Zweitligist.

Die Gäste aus Braunschweig haben jüngst drei Siege in Serie gefeiert. Wir belohnen diese Formkurven und trauen beiden Teams einen Treffer zu. NEO.bet bietet dafür eine Quote von 1,76.

Weitere Partien am 31. Spieltag der 2. Bundesliga:

Münster behauptet sich dank einer grundsoliden Defensive (42,0 xGA) noch auf dem 16. Tabellenplatz. Auf die Verteidigung wird es auch gegen die formstarken Lilien ankommen.

Darmstadt ist seit drei Zweitliga-Paarungen ungeschlagen (2S, 1U) und hat in diesem Zeitraum nur zwei Gegentore kassiert. Wir nutzen diesen Trend und spielen bei ODDSET eine Quote von 2,00 für “Unter 2,5 Tore”.

Der Tabellenführer aus Köln (54 Punkte) steht im Tableau weit vor Hannover (43 Punkte). Zuletzt haben die Niedersachsen drei Niederlagen in Folge kassiert. In den beiden vorangegangenen Begegnungen ist sogar die Defensive je dreifach überwunden worden. “Köln Über 1,5 Tore” ist mit einer Quote von 1,90 bei VBET eine nennenswerte Option, die ihr auch in der VBET App anspielen könnt.