Ohne den HSV und den 1. FC Köln verspricht die neue Saison der 2. Bundesliga viel Spannung. Die Buchmacher legen sich zwar auf zwei Aufstiegsfavoriten fest. Doch in diesem Jahr scheint im deutschen Unterhaus vieles möglich zu sein!

Am Wochenende ist die 2. Bundesliga in ihre Saison 2025/26 gestartet. Das deutsche Unterhaus hat mit dem 1. FC Köln und dem HSV in der vergangenen Spielzeit zwar zwei Hochkaräter verloren. Dafür sind aber beispielsweise aus der 3. Liga mit Bielefeld und Dresden wieder zwei Traditionsvereine nachgerückt.

So bleibt die 2. Bundesliga eine der interessantesten Profi-Ligen in Europa. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wer in dieser Spielzeit den Sprung in die Bundesliga schafft? Die Langzeit-Quoten von Interwetten, die konstant zu den besten Buchmachern auf dem Markt gehören, schlagen sich auf die Seite von Hertha und von Hannover.

Und auch wir werfen einen Blick auf die Frage “Wer sind 2025/26 die Favoriten auf den Aufstieg?”

2. Bundesliga: Wer sind 2025/26 die Favoriten auf den Aufstieg?

Für Buchmacher Interwetten ist Hertha mit einer Quote von 5,00 Favorit Nummer 1. Die Alte Dame war nach dem Abstieg 2023 zwei Jahre lang mit sehr durchwachsenen Leistungen im Zweitliga-Mittelfeld umher gedümpelt (Platz 9 und 11). Nun will es der BSC wissen. Die Hoffnungen ruhen einerseits auf Trainer Stefan Leitl, der die Mannschaft schon in der Vorsaison übernommen und stabilisiert hatte.

So hatte der Hauptstadtverein lediglich eine der letzten neun Partien 2024/25 verloren (5S, 3U). Zudem konnte man den “Unterschiedsspieler” Fabian Reese halten, der mit elf Toren aus den letzten 13 Ligapartien der beste Angreifer im Unterhaus in diesem Zeitraum war. Mit den Leihgaben Kownacki (Bremen) und Krattenmacher (Bayern) sind die Berliner vor allem in der Offensive gut besetzt.

An zweiter Stelle sehen die Buchmacher mit deutscher Lizenz, zu denen natürlich auch Interwetten gehört, Hannover 96. Ein Aufstieg der Niedersachsen wird aktuell in der Interwetten App mit einer Quote von 8,00 belohnt. Die Sehnsucht nach der Bundesliga ist bei den 96ern schon seit Jahren sehr groß. Auch im Vorjahr hatte der Verein in der Rückrunde das Ziel “Aufstieg” ausgerufen.

Doch die Verpflichtung von Coach Andre Breitenreiter brachte nicht die gewünschten Ergebnisse. Zwar stellte die Mannschaft die beste Defensive (36 Gegentore). Mit 12 Unentschieden ließ Hannover aber zu viele Punkte liegen. Nun soll es der neue Coach Christian Titz, der für offensiven und mutigen Fußball steht, richten. Zudem gab es im Kader einen kompletten Umbruch mit 15 Neuzugängen.

Wenn es um die Aufstiegs-Favoriten geht, müssen wir natürlich auch auf die beiden Absteiger schauen. Kiel wusste 2024/25 im Oberhaus durchaus spielerisch zu gefallen. Doch lediglich sechs Siege und 80 Gegentore reichten am Ende nicht für den Klassenerhalt. Die Verantwortlichen konnten den Kader weitgehend zusammenhalten. Zudem setzt man weiter auf Coach Marcel Rapp, der sich bestens in der 2. Bundesliga auskennt.

Bei Interwetten wird der Aufstieg der Störche mit einer Quote von 9,00 bezahlt.

Auch in Bochum ruht die Hoffnung auf Trainer Dieter Hecking, der den VfL im vergangenen November übernommen hatte und beinahe noch gerettet hätte. An der Castroper Straße entschied man sich aber für einen anderen Weg als an der Förde. Mit insgesamt mehr als 30 Bewegungen wurde der Kader runderneuert und verjüngt. Die neue Mannschaft muss sich zum Beginn der neuen Spielzeit allerdings erst noch finden.

Trotzdem bekommen Kunden für den Aufsteiger Bochum ebenfalls eine Quote von 9,00.

Und last but not least müssen wir natürlich auch über den FC Schalke 04 sprechen. Königsblau spielte 2024/25 in Liga 2 die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte (Platz 14, 62 Gegentore). So gab es auch in Gelsenkirchen einen riesigen Umbruch. Hinter den Kulissen soll es der neue Sportvorstand Frank Baumann richten. Und an der Seitenlinie setzt S04 auf den neuen Coach Miron Muslic.

Der Österreicher mit bosnischen Wurzeln steht für Vollgas-Fußball, aggressives Pressing und direktes, temporeiches Umschalten. Auf dem Platz soll die Achse aus Karius, Karaman, Becker und Katic für Stabilität sorgen. Der Kader muss aber noch an das “System Muslic” angepasst werden. So dürfte es für das Aufstiegsrennen in diesem Jahr knapp werden. Immerhin sind die Knappen für den Abstiegskampf zu stark besetzt.

Auch Interwetten hat S04 nicht wirklich auf dem Zettel und sortiert Schalke mit einer Aufstiegs-Quote von 11,0 eher im Mittelfeld ein.

Mannschaft Wettquote Hertha BSC 5.00 Hannover 96 8.00 Holstein Kiel 9.00 VfL Bochum 9.00 Fortuna Düsseldorf 11.00 SC Paderborn 11.00 Schalke 04 11.00 SV Darmstadt 98 17.00 1. FC Nürnberg 17.00 Arminia Bielefeld 17.00 Karlsruher SC 17.00 1. FC Kaiserslautern 21.00 1. FC Magdeburg 21.00 SpVgg Greuther Fürth 35.00 SG Dynamo Dresden 35.00 SV 07 Elversberg 35.00 SC Preußen 06 Münster 110.00 Eintracht Braunschweig 110.00

