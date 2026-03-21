SPORT1 Betting 21.03.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das Bundesligaspiel FC Augsburg gegen VfB Stuttgart. Detaillierte Prognosen, die besten Wett Tipps und aktuelle Quoten für den 22.03.2026.

Stuttgart ist seit neun Pflichtspielen gegen Augsburg unbesiegt (8S, 1U). Zuletzt gab es sechs Siege in Folge für den VfB (5-mal Bundesliga, einmal DFB-Pokal). Wie geht es im Schwaben-Derby zwischen den beiden Nachbarn weiter?

Trotz der Favoritenrolle des VfB Stuttgart deutet angesichts der Heimstärke von Augsburg vieles auf eine Punkteteilung hin. Das Bundesligaspiel findet am 22.03.2026 statt. Wir sehen hier ein ausgeglichenes Spiel und spielen mit einer Quote von 3,85 bei Betano den Wett Tipp auf Unentschieden.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein Blick auf die Tabelle der Bundesliga zeigt den VfB Stuttgart auf dem vierten Platz, ganze 19 Punkte vor dem FC Augsburg, der auf Rang zehn liegt. Die jüngste Geschichte dieses Duells spricht eine klare Sprache für die Schwaben, die die letzten sechs Begegnungen in Folge für sich entscheiden konnten. Doch die aktuelle Form könnte für eine Überraschung sorgen.

Stuttgart hat zwar kürzlich gegen Leipzig gewonnen, kämpft aber mit einer eklatanten Auswärtsschwäche und konnte nur eines der letzten fünf Spiele in der Fremde gewinnen.

Genau hier liegt die Chance für den FC Augsburg.

Die Fuggerstädter sind in der heimischen WWK Arena seit acht Partien ungeschlagen und haben in diesem Kalenderjahr bereits beachtliche 17 Punkte aus zehn Spielen geholt. Damit stehen die bayerischen Schwaben in der Formtabelle sogar vor Teams wie Bayer Leverkusen oder RB Leipzig.

Während Stuttgart mit 51 Saisontoren die drittbeste Offensive der Liga stellt und 83 Prozent der Spiele des VfB mit über 2,5 Toren enden, fehlt es Augsburg an einem echten Torjäger – der beste Schütze des FCA kommt auf lediglich vier Treffer. Die Quoten sehen zwar Stuttgart vorne, doch die Prognosen deuten auf ein enges Match hin.

FC Augsburg vs VfB Stuttgart: Wett Tipps für Tipper

Bist du bereit, deine Wette zu platzieren? Hier sind unsere Top-Wett-Tipps für das Duell zwischen Augsburg und Stuttgart, basierend auf unserer detaillierten Analyse:

Unentschieden ( Quote 3,85 bei Betano ): Augsburgs beeindruckende Serie von acht ungeschlagenen Heimspielen trifft auf Stuttgarts schwache Auswärtsbilanz. Anstatt auf einen Sieger zu setzen, bietet die Wette auf ein Unentschieden mit einer attraktiven Quote von 3,85 den größten Wert.

Augsburgs beeindruckende Serie von acht ungeschlagenen Heimspielen trifft auf Stuttgarts schwache Auswärtsbilanz. Anstatt auf einen Sieger zu setzen, bietet die Wette auf ein Unentschieden mit einer attraktiven Quote von 3,85 den größten Wert. Beide Teams treffen – JA ( Quote 1,53 bei Betano ): Tore sind in diesem Duell fast garantiert. In den letzten 15 Aufeinandertreffen gab es kein einziges 0:0. Stuttgart hat die zweitmeisten Auswärtstore der Liga erzielt, während Augsburg zu Hause regelmäßig trifft. Eine Quote von 1,53 für diesen Tipp ist eine solide Wahl.

Tore sind in diesem Duell fast garantiert. In den letzten 15 Aufeinandertreffen gab es kein einziges 0:0. Stuttgart hat die zweitmeisten Auswärtstore der Liga erzielt, während Augsburg zu Hause regelmäßig trifft. Eine Quote von 1,53 für diesen Tipp ist eine solide Wahl. Deniz Undav trifft (Quote 2,02 bei Betano): Mit 16 Saisontoren ist Deniz Undav der zweitbeste Torschütze der Bundesliga und in Topform. Er hat bereits im Hinspiel doppelt getroffen und trifft nun auf eine der anfälligsten Abwehrreihen der Liga. Eine Wette auf einen Treffer von Undav zur Quote von 2,02 ist daher sehr vielversprechend.

Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden, bei dem die Heimstärke der Augsburger auf die Offensivkraft der Stuttgarter trifft. Wähle deinen Favoriten und platziere deine Wette bei den besten Anbietern, die du auf unserer Seite findest. Wir wünschen dir viel Spaß und ein glückliches Händchen!