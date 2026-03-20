Darmstadt vs Schalke 04 Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 21.03.2026

SPORT1 Betting 20.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Darmstadt vs Schalke 04 Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 21.03.2026.

Am 27. Spieltag der Saison 2025/26 steht in der 2. Bundesliga das absolute Spitzenspiel an. Am Samstagabend ab 20:30 Uhr empfängt der Zweite am Böllenfalltor den Tabellenersten. Darmstadt liegt aktuell zwei Punkte hinter Schalke. Buchmacher Interwetten kann sich bei seiner Darmstadt vs Schalke 04 Prognose auf keinen Favoriten festlegen.

Sowohl ein Heimsieg als auch ein Dreier der Gäste wird mit einer Quote von 2,65 belohnt. Für ein Remis bekommt ihr eine 3,35. Auch wir rechnen mit einem engen Spiel auf Augenhöhe, sehen die Hausherren aber etwas vorne. Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x“ bietet Interwetten eine attraktive Quote von 1,47.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Wo stünde der SVD mit einer besseren Bilanz in der Fremde? Darmstadt tut sich aber weiterhin auswärts ziemlich schwer. Die Lilien warten seit rund vier Monaten auf einen Dreier auf des Gegners Platz. Diese Serie setzte sich auch nach dem Gastspiel in Magdeburg fort. Über weite Strecken waren die Hausherren mit 54 Prozent Ballbesitz, 17:10 Torschüssen und 1,48 zu 0,6 xG das tonangebende Team. Doch der FCM wusste die eigenen Chancen nicht zu nutzen. So fuhr die Mannschaft von Florian Kohfeldt am Ende mit einem schmeichelhaften 1:1 nach Hause.

Da die Konkurrenz an der Spitze auch nicht gewinnen konnte, bleibt Darmstadt auf Rang 2. Im Spitzenspiel gegen S04 winkt nun der Platz an der Sonne. Die Hessen stellen mit 48 Toren die beste Offensive der Liga und haben bisher nur drei Niederlagen in dieser Saison auf dem Konto stehen. Vor allem vor den eigenen Fans läuft es bestens. Die Lilien sind als einziges BL2-Team daheim noch ungeschlagen (10S, 3U, 28:9 Tore). Zudem hat man nicht nur den besten Stürmer in seinen Reihen, sondern mit Marco Richter auch den zweitbesten Vorbereiter (9 Torvorlagen).

Schalke wollte am Wochenende im Heimspiel gegen Hannover seinen Vorsprung auf die Verfolger ausbauen. Lange Zeit lief mit einer 2:0-Führung auch alles für Königsblau. Doch dann wurde die Rote Karte für Edin Dzeko zur spielentscheidenden Szene. Die Niedersachsen verkürzten in der 82. Minute und trafen dann in der achten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 Endstand. Der Ballbesitz (64%) und die xG (2,3 zu 0,85) hatten eigentlich sowieso für die Gäste gesprochen.

S04 stellt weiterhin mit 23 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Zudem sind elf Weiße Westen der Bestwert im Unterhaus (Platz 1 zusammen mit der Hertha). In der Rückrunde musste die Truppe von Coach Miron Muslic aber schon 13 Gegentreffer in neun Partien hinnehmen. In der kompletten Hinserie hatte Königsblau nur zehnmal den Ball aus dem eigenen Netz holen müssen. Dafür hat man in neun Partien der Rückserie schon 15 Treffer erzielt. An den ersten 17 Spieltagen kamen insgesamt “nur” 22 Tore zusammen.

Diese Paarung wurde erst 22-mal ausgetragen. S04 liegt in der Statistik mit 12 Siegen zu acht Niederlagen vorne (2U). In Liga 2 ist die Bilanz mit jeweils sechs Siegen ausgeglichen (1U). Am 10. Spieltag gewann Schalke das Hinspiel daheim mit 1:0. Im Pokal fünf Tage später glückte den Hessen in Runde 2 mit einem 4:0-Heimsieg die schnelle Revanche. Schaut man nur auf die Partien der beiden Vereine in Darmstadt, hat S04 mit sechs Erfolgen zu fünf Pleiten (1U) knapp die Nase vorne.

Darmstadt vs Schalke 04: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Unsere Darmstadt vs Schalke 04 Prognosen beruhen vor allem auf den offensiven Qualitäten beider Teams und der Heimstärke der Lilien.

Doppelte Chance 1/x ( Quote 1,47 bei Interwetten ): Natürlich dürfen sich die Fans auf ein enges und spannendes Spiel zweier Topteams freuen. Wir entscheiden uns aber bei unserem Haupttipp für die Wette “Doppelte Chance 1/x”. Das hat vor allem drei Gründe. Erstens ist Darmstadt in dieser Saison daheim bisher bärenstark. Auf der Gegenseite hat Schalke vier seiner fünf Saisonpleiten in der Fremde kassiert. Zudem müssen die Gäste auf den gesperrten Edin Dzeko verzichten. Der Bosnier war in den letzten Wochen mit sechs Toren in acht Spielen der Unterschiedsspieler für S04.

Natürlich dürfen sich die Fans auf ein enges und spannendes Spiel zweier Topteams freuen. Wir entscheiden uns aber bei unserem Haupttipp für die Wette “Doppelte Chance 1/x”. Das hat vor allem drei Gründe. Erstens ist Darmstadt in dieser Saison daheim bisher bärenstark. Auf der Gegenseite hat Schalke vier seiner fünf Saisonpleiten in der Fremde kassiert. Zudem müssen die Gäste auf den gesperrten Edin Dzeko verzichten. Der Bosnier war in den letzten Wochen mit sechs Toren in acht Spielen der Unterschiedsspieler für S04. Über 2,5 Tore ( Quote 1,85 bei Interwetten ): Darmstadt stellt die beste Offensive der Liga. Zudem ist die Abwehr von S04 in der Rückrunde längst nicht mehr so sattelfest wie in der ersten Saisonhälfte. So gehen wir von mindestens drei Toren aus, für die wir bei Interwetten eine Quote von 1,65 bekommen.

Darmstadt stellt die beste Offensive der Liga. Zudem ist die Abwehr von S04 in der Rückrunde längst nicht mehr so sattelfest wie in der ersten Saisonhälfte. So gehen wir von mindestens drei Toren aus, für die wir bei Interwetten eine Quote von 1,65 bekommen. Beide Teams treffen ( Quote 1,65 bei Interwetten ): Aus der Wette “Über 2,5 Tore” lässt sich in den meisten Fällen auch der Tipp “Beide Teams treffen” ableiten. In den jüngsten acht Duellen der beiden Vereinen fielen insgesamt 35 Treffer. Das macht einen Schnitt von etwa 4,3 Toren pro Spiel. So zahlt uns Interwetten für diesen Tipp auch nur eine Quote von 1,65.

Aus der Wette “Über 2,5 Tore” lässt sich in den meisten Fällen auch der Tipp “Beide Teams treffen” ableiten. In den jüngsten acht Duellen der beiden Vereinen fielen insgesamt 35 Treffer. Das macht einen Schnitt von etwa 4,3 Toren pro Spiel. So zahlt uns Interwetten für diesen Tipp auch nur eine Quote von 1,65. Lidberg trifft (Quote 2,65 bei Interwetten): Für ein torreiches Spiel brauchen wir natürlich auch Torschützen. In Abwesenheit von Edin Dzeko dürfte ein anderer Stürmer in den Mittelpunkt rücken. Isac Lidberg steht zusammen mit Källman (H96) und Wanitzek (KSC) auf Platz 1 der Torschützenliste. Für einen Treffer des Schweden am Samstagabend bekommen wir bei Interwetten dieses Mal eine Quote von 2,65.

Die Fußballfans dürfen sich auf dieses Spitzenspiel freuen. Am Ende sprechen bei unserer Darmstadt vs Schalke 04 Prognose einfach mehr Argumente für die Hausherren. So ist für die Gäste nicht mehr als ein Punkt drin.