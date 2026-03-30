Deutschland vs Ghana Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Länderspiel am 30.03.2026

SPORT1 Betting 30.03.2026 • 10:54 Uhr Die aktuellen Deutschland vs Ghana Prognosen von unseren Wett-Experten für das Länderspiel-Duell am 30.03.2026.

Für die deutsche Fußballnationalmannschaft steht im März ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung auf die WM 2026 an. Nach dem ersten Testspiel gegen die Schweiz folgt mit dem Heimspiel in Stuttgart gegen Ghana (30. März, MHP Arena) der zweite Härtetest dieser Länderspielperiode.

Das Urteil der Sportwetten Anbieter für die Deutschland vs Ghana Prognose fällt eindeutig aus. Mit einer Siegquote von 1,38 ist die DFB-Auswahl bei Betano der klare Favorit in dieser Partie. Für einen Erfolg der Afrikaner klettern die Quoten bis auf einen Wert von 8,00. Und schon bei einem Remis winkt der fünffache Wetteinsatz (5,00).

Für unseren Wett Tipp auf „Sieg Deutschland & Über 1,5 Tore “ bietet Interwetten eine attraktive Quote von 1,55.

Betano zählt zu Unrecht nicht zu den bekanntesten Buchmacher-Adressen. Denn der Bookie hat enorm viel zu bieten. Nach der Betano Anmeldung stehen euch alle Türen offen. Im Mittelpunkt steht natürlich der Betano Promo Code für Neukunden.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die letzten beiden Weltmeisterschaften endeten für die deutsche Nationalmannschaft jeweils mit einer großen Enttäuschung. Sowohl bei der WM 2018 als auch bei der Endrunde 2022 war schon nach der Vorrunde Endstation für die DFB-Auswahl. Das erste Turnier unter Bundestrainer Julian Nagelsmann, die EM 2024, die nach guten Leistungen immerhin erst sehr knapp und unglücklich im Viertelfinale gegen den späteren Champion Spanien zu Ende ging, macht Hoffnung auf ein gutes Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Doch Deutschland fehlt es bisher in der Ära Nagelsmann an Konstanz.

Für das Final-Four-Turnier der Nations League im Sommer 2025 hatte man sich viel vorgenommen. Doch dann setzte es im eigenen Land bittere Niederlagen gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2). Und auch gleich das erste WM-Quali-Spiel zu Gast in der Slowakei wurde in den Sand gesetzt (0:2). Wo steht das DFB-Team nun gut drei Monate vor dem Beginn der WM 2026? Deutschland bestreitet sein WM-Auftaktspiel gegen Curacao am 14. Juni. Sicher kann der Bundestrainer auf viel Qualität zurückgreifen. Doch in der Breite sind Nationen wie Frankreich, Spanien oder Portugal deutlich besser besetzt.

Seit März 2024 wird die Nationalmannschaft von Ghana zum zweiten Mal vom ehemaligen Bundesliga-Profi Otto Addo betreut. Für die Afrikameisterschaft 2025, die ab Dezember 2025 in Marokko ausgespielt wurde, haben sich die Westafrikaner nicht qualifiziert. In der Quali-Gruppe F war man zwischen September und November 2024 hinter Angola, Sudan und Niger mit drei Remis und drei Niederlagen am Ende nur Letzter geworden. Trotzdem durfte der Coach weitermachen. Und in der WM-Quali zeigte die Auswahl von Ghana dann ein anderes Gesicht.

Mit acht Siegen, einem Remis, einer Niederlage und 23:6 Toren sicherte man sich Platz 1 in der Gruppe I vor Madagaskar und Mali. So ist das westafrikanische Land zum fünften Mal nach 2006, 2010, 2014 und 2022 bei einer WM-Endrunde dabei. Das beste Ergebnis war der Einzug ins Viertelfinale 2010. Nationaltrainer Otto Addo setzt für die Spiele in Wien am 27. März gegen Österreich und gegen Deutschland auf 26 Profis. Eine Waffe könnte Manchester Citys Winter-Neuzugang Antoine Semenyo sein, der in 29 Premier-League-Spielen dieser Saison auf 15 Tore und vier Vorlagen kommt. Bei der WM trifft Ghana auf England, Kroatien und Panama.

Gegen die Black Stars gab es bisher lediglich drei Länderspiele. Deutschland führt die Bilanz mit zwei Siegen und einem Remis an (9:3 Tore). Die beiden Pflichtspiele wurden in den Vorrunden der Weltmeisterschaften 2010 (1:0) und 2014 (2:2) ausgetragen. Im einzigen Testspiel gab es im April 1993 in Bochum einen 6:1-Sieg.

Deutschland vs Ghana: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Deutschland vs Ghana Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg Deutschland & Über 1,5 Tore ( Quote 1,55 bei Betano ): Zwischen den beiden Kontrahenten herrschen doch große Qualitätsunterschiede. Bei den “Black Stars” sucht man vergeblich wirkliche Stars oder namhafte Profis. In der FIFA-Weltrangliste werden die Westafrikaner auch nur auf Position 72 geführt. Zudem ist Deutschland gegen die Westafrikaner noch ohne Niederlage. Natürlich spielt auch der Heimvorteil in Stuttgart eine Rolle. So wäre alles andere als ein Sieg der DFB-Elf eine große Überraschung. Dabei dürfte auch mehr als ein Tor fallen.

Zwischen den beiden Kontrahenten herrschen doch große Qualitätsunterschiede. Bei den “Black Stars” sucht man vergeblich wirkliche Stars oder namhafte Profis. In der FIFA-Weltrangliste werden die Westafrikaner auch nur auf Position 72 geführt. Zudem ist Deutschland gegen die Westafrikaner noch ohne Niederlage. Natürlich spielt auch der Heimvorteil in Stuttgart eine Rolle. So wäre alles andere als ein Sieg der DFB-Elf eine große Überraschung. Dabei dürfte auch mehr als ein Tor fallen. Sieg Deutschland HC -1 ( Quote 2,00 bei Betano ): Deutschland muss sich im drittletzten Test vor dem Beginn der WM auch ein wenig in Form schießen. Dafür ist Ghana ein deutlich besserer Gegner als die Schweiz. Hier können Offensivstars wie Undav, Woltemade, Wirtz oder Havertz ganz bestimmt Akzente setzen. So wäre ein kleiner Handicap-Sieg für das Heimteam sicher auch eine interessante Alternative. Schon für ein HC -1 gibt es eine Quote von 2,00 bei Betano.

Deutschland muss sich im drittletzten Test vor dem Beginn der WM auch ein wenig in Form schießen. Dafür ist Ghana ein deutlich besserer Gegner als die Schweiz. Hier können Offensivstars wie Undav, Woltemade, Wirtz oder Havertz ganz bestimmt Akzente setzen. So wäre ein kleiner Handicap-Sieg für das Heimteam sicher auch eine interessante Alternative. Schon für ein HC -1 gibt es eine Quote von 2,00 bei Betano. Ghana über 0,5 Tore ( Quote 1,67 bei Betano ): Mit den “Weißen Westen” tut sich Deutschland in der Ära Nagelsmann allerdings schwer. In 29 Partien glückte das lediglich 11-mal. Auch dieses Mal trauen wir den Gästen einen Treffer zu. Betano geht es ähnlich. So zahlt der Bookie für die Wette “Ghana über 0,5 Tore” lediglich eine Quote von 1,67.

Mit den “Weißen Westen” tut sich Deutschland in der Ära Nagelsmann allerdings schwer. In 29 Partien glückte das lediglich 11-mal. Auch dieses Mal trauen wir den Gästen einen Treffer zu. Betano geht es ähnlich. So zahlt der Bookie für die Wette “Ghana über 0,5 Tore” lediglich eine Quote von 1,67. Über 2,5 Tore (Quote 1,60 bei Betano): Die Qualität in der Offensive von Deutschland sowie die Schwächen in der deutschen Defensive haben wir ja schon thematisiert. So dürfen sich die Zuschauer in der MHP Arena auf Tore freuen. Mehr als “2,5 Treffer” mit einer Quote von 1,60 müssten dabei schon drin sein.

Im zweiten Testspiel der aktuellen Länderspielphase sind die Vorzeichen klar. In Stuttgart ist die DFB-Elf zu Recht der klare Favorit und wird am Ende hier auch als Sieger vom Platz gehen.