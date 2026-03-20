SPORT1 Betting 20.03.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen unseres Wett-Experten für das Bundesligaspiel Dortmund gegen Hamburg am 21.03.2026. Inklusive Wett Tipps und Quoten.

Dortmund verlor keines der letzten sechs Bundesliga-Duelle mit dem HSV (5S, 1U). Im Signal-Iduna-Park gewann der BVB acht der letzten 10 BL-Spiele gegen die Rothosen (2N), darunter die letzten drei in Serie ohne Gegentor. Setzt sich diese Serie fort?

Borussia Dortmund geht als klarer Favorit in das Duell gegen den Hamburger SV. Wir erwarten einen Heimsieg für den BVB im Bundesligaspiel am Samstag, den 21.03.2026. Angesichts der Heimstärke von Dortmund sehen wir die Gastgeber klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,42 bei Bwin den Sieg für Dortmund als unseren Wett Tipp heute.

Bwin ist einer der Top-Buchmacher im deutschen Wettgeschäft und landet auch bei uns in der Liste der besten Sportwetten Anbieter immer weit vorne. Für Neu- und Bestandskunden hat der Bookie den Bwin Bonus und einen Bwin Gutschein im Angebot.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Quoten spiegeln die Kräfteverhältnisse deutlich wider, mit einer impliziten Sieg-Wahrscheinlichkeit von 71 Prozent für Dortmund.

Die Dominanz des BVB im Signal-Iduna-Park ist beeindruckend: Zehn von 13 Heimspielen in dieser Saison wurden gewonnen. Dabei erzielte die Mannschaft durchschnittlich 2,31 Tore pro Spiel und kassierte nur 0,85 Gegentore. Einzig der FC Bayern konnte in Dortmund gewinnen, während die anderen Punktverluste aus Unentschieden gegen die Topteams Stuttgart und Leipzig resultierten.

Im Gegensatz dazu steht die schwache Auswärtsbilanz des HSV, der nur zwei seiner zwölf Spiele in der Fremde für sich entscheiden konnte und dabei im Schnitt magere 0,75 Tore schoss.

Besonders gegen die Topteams der Liga offenbarte Hamburg auswärts große Schwächen, verlor alle vier Partien gegen Mannschaften aus den oberen Acht und kassierte dabei 13 Gegentore bei nur drei eigenen Treffern.

Ein weiterer entscheidender Faktor könnten Standardsituationen sein. Während Dortmund hier mit 18 Treffern die Liga anführt, ist Hamburg mit gerade mal fünf Toren aus Standards das Schlusslicht. Zudem verfügt Dortmund mit Gregor Kobel über einen herausragenden Torhüter, der mit einer Abwehrquote von 72 Prozent der Beste der Liga ist.

Dortmund vs Hamburg: Wett Tipps für Tipper

Du suchst nach den besten Wett Tipps für das Spiel? Wir haben die interessantesten Quoten für dich analysiert und hier sind unsere Empfehlungen:

Sieg Dortmund ( Quote 1,42 bei Bwin ): Die naheliegendste Wette. Dortmunds Heimstärke ist erdrückend, während Hamburg auswärts kaum überzeugt. Die Quote von 1,42 ist eine solide Basis für deine Prognosen.

Die naheliegendste Wette. Dortmunds Heimstärke ist erdrückend, während Hamburg auswärts kaum überzeugt. Die Quote von 1,42 ist eine solide Basis für deine Prognosen. Dortmund gewinnt & Unter 4,5 Tore im Spiel ( Quote 1,87 bei Bwin ): Eine clevere Kombination. Nur vier der 13 Heimspiele von Dortmund hatten mehr als vier Tore. Da Hamburg auswärts die wenigsten Tore der Liga schießt, ist diese Wette mit einer Quote von 1,87 sehr attraktiv.

Eine clevere Kombination. Nur vier der 13 Heimspiele von Dortmund hatten mehr als vier Tore. Da Hamburg auswärts die wenigsten Tore der Liga schießt, ist diese Wette mit einer Quote von 1,87 sehr attraktiv. Dortmund gewinnt & Beide Teams treffen (Quote 2,70 bei Bwin): Für die Risikofreudigen unter euch. Dortmund hat zuletzt auch gegen schwächere Teams zu Hause Gegentore kassiert. Hamburg kämpft um den Klassenerhalt und hat in den letzten drei Auswärtsspielen immer getroffen. Die Quote von 2,75 könnte sich lohnen.

Wir erwarten ein Spiel, das von Dortmund kontrolliert wird, aber Hamburg wird sicher alles für eine Überraschung geben. Für deine Wette findest du die besten Anbieter auf unserer Seite. Jetzt aber viel Spaß beim Spiel und hoffentlich klingelt es nicht nur im Tor, sondern auch bei deinem Wettgewinn!